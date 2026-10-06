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Rumeurs · Produit

iPhone Air 2 : tout ce que l’on sait sur le successeur de l’iPhone ultrafin

Presque abandonné après des ventes décevantes, l'iPhone Air 2 est revenu au programme d'Apple : un second capteur 48 Mpx, une puce A20 Pro gravée en 2 nm et un lancement au printemps 2027. Apple n'a rien annoncé, et les fuites divergent encore sur le prix ou le nom. Voici le tri.

Lancement attendu Printemps 2027 (mars selon Jeff Pu)
Rumeurs depuis Novembre 2025
Sources 8

Yohann Poiron

Smartphones

iPhone Air 2 : Apple préparerait un Dynamic Island plus discret, une puce A20 Pro et un double capteur 48 MP
Explorer le hub des rumeurs Bilan à jour · 1er octobre 2026 · 71 rumeurs recensées · 8 sources citées
L'ESSENTIEL
  • Un lancement planifié pour le printemps 2027 aux côtés de l'iPhone 18 et de l'iPhone 18e.
  • L'arrivée très attendue d'un second capteur photo ultra grand-angle de 48 mégapixels.
  • Une puissance décuplée grâce à une puce A20 Pro gravée en 2 nm axée sur l'autonomie.
  • Un écran OLED LTPO immersif de 6,55 pouces doté d'une Dynamic Island plus discrète.

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L’iPhone Air devait inaugurer une nouvelle famille : un iPhone ultrafin, plus léger que les Pro, au prix d’un seul capteur photo et d’une autonomie limitée. Le public n’a pas suivi. Quelques semaines après son lancement, la production était réduite, puis le successeur mis en pause. Pourtant, l’iPhone Air 2 est bien de retour dans les plans d’Apple.

Un avertissement s’impose : Apple n’a rien annoncé. Tout ce qui suit vient de Bloomberg, d’analystes de la chaîne d’approvisionnement et de leakers, parfois contradictoires. Ce dossier distingue ce qui est solide, ce qui est probable, et ce qui reste disputé.

Le projet V62 existe bel et bienSolide

Après le report de l’automne 2025, Bloomberg a confirmé en juin qu’Apple développait bien un successeur sous le nom de code V62. Cette référence figure aussi dans le code d’iOS 27, aux côtés de l’iPhone 18 et de l’iPhone 18e. Pour Mark Gurman, l’Air n’a jamais été conçu comme un produit annuel : c’est un terrain d’essai pour des matériaux et des composants miniaturisés, destinés à l’iPhone pliable.

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Un lancement au printemps 2027, avec l’iPhone 18 et 18ePrudence

Le calendrier a changé de camp. Apple a scindé sa gamme : la keynote du 9 septembre 2026 a été réservée aux iPhone 18 Pro, 18 Pro Max et au premier iPhone pliable. L’Air 2 viendrait au printemps 2027, avec l’iPhone 18 et l’iPhone 18e, selon Gurman et Digital Chat Station. L’analyste Jeff Pu (GF Securities) parle du premier trimestre, plus précisément de mars.

Une fuite de janvier du leaker Fixed Focus Digital évoquait une mise à jour « de routine » dès l’automne 2026. Elle a été démentie par les faits, mais elle rappelle que la date n’a jamais été confirmée par Apple.

Un second capteur 48 mégapixels, enfin un ultra grand-anglePrudence

C’est la fuite la plus répandue. Le premier iPhone Air n’a qu’un capteur Fusion de 48 mégapixels, avec un zoom 2x par recadrage, sans ultra grand-angle, téléobjectif, macro ni vidéo spatiale. Jon Prosser, Jeff Pu et le leaker coréen Yeux1122 s’accordent sur un second module de 48 mégapixels ultra grand-angle.

La disposition reste inconnue : deux objectifs ne tiendraient pas forcément côte à côte dans un châssis aussi fin. La caméra frontale resterait à 18 mégapixels avec Center Stage.

Puce A20 Pro en 2 nm, modem C2 et puce N2Prudence

Gurman annonçait dès novembre une première puce Apple gravée en 2 nm, pour corriger l’autonomie plutôt que pour gagner en puissance. Jeff Pu précise : A20 Pro (contre l’A19 Pro de l’Air), modem C2 de deuxième génération à la place du C1X, puce réseau N2 à la place de la N1, et toujours 12 Go de RAM.

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Un conditionnement de la mémoire au plus près de la puce, sur le modèle des Pro, est aussi évoqué. Un refroidissement par chambre à vapeur, comme sur l’iPhone 17 Pro, circule dans certains rapports.

L’autonomie, enjeu centralPrudence

Le premier Air embarquait une batterie d’environ 3 149 mAh. Pour l’iPhone Air 2, les sources parlent d’une capacité légèrement plus grande, sans chiffre fiable. Le gain viendrait surtout de la puce 2 nm et d’un écran de technologie CoE, qui intègre le tactile à la dalle OLED : plus fin, il libérerait de la place et réduirait la consommation. Cette technologie serait d’abord prévue pour le pliable, ce qui reste à confirmer.

Écran de 6,5 ou 6,55 pouces, Dynamic Island plus discrètePrudence

Digital Chat Station décrit une dalle OLED LTPO de 6,55 pouces, en 1,5K et 120 Hz ; d’autres rapports parlent de 6,5 pouces « inchangés ». L’écart est mince et peut n’être qu’une question d’arrondi. En revanche, la Dynamic Island serait plus petite, grâce à un Face ID miniaturisé selon Jeff Pu.

Prix : 899 ou 999 dollars, et la menace de la mémoireÀ vérifier

Le premier Air était vendu 999 dollars (1 229 euros en France), un tarif jugé difficile à défendre face à l’iPhone 17. Selon The Information, Apple envisagerait de le baisser ; un départ à 899 dollars a été avancé, par extrapolation. Mais la flambée de la mémoire pèse : selon DigiTimes, Apple aurait accepté des hausses de 30 à 40 % sur certains composants pour le premier trimestre 2027, précisément la période de production de l’Air 2.

Et si l’Air 2 devenait l’iPhone 18 ?À vérifier

Le 9 septembre, le leaker Early Apple a affirmé qu’Apple étudiait la fusion de l’iPhone 18 et de l’Air 2 : le modèle fin prendrait le nom d’iPhone 18 et deviendrait l’iPhone de base, autour de 999 dollars. La source est peu établie et le code d’iOS 27 référence toujours les deux appareils séparément. C’est la piste la plus fragile du dossier.

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Ce qu’Apple n’a toujours pas ditÀ vérifier

Tout, ou presque : le nom du produit, la date, le prix, la disposition des deux caméras, la capacité réelle de la batterie et même le maintien de la famille Air au-delà de cette génération.

Dossier arrêté au 1er octobre 2026, à environ six mois du lancement supposé. Établi à partir de notre suivi de l’iPhone Air 2 depuis novembre 2025. Il sera mis à jour au fil des fuites, puis à l’annonce.

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Calendrier prévisionnel

Passé
Septembre 2025 Lancement de l’iPhone Air
  • 999 dollars aux États-Unis, 1 229 euros en France
  • Un seul capteur de 48 Mpx
Passé
Octobre – novembre 2025 Ventes décevantes
  • Production réduite chez Luxshare et Foxconn
  • The Information : le successeur est mis en pause
Passé
17 novembre 2025 Gurman : printemps 2027
  • Le projet n'est pas annulé, mais décalé
  • Première puce Apple gravée en 2 nm pour l'autonomie
Passé
Décembre 2025 – janvier 2026 Les défauts à corriger
  • Double capteur, baisse de prix évoquée
  • Écran CoE pour gagner en finesse et en autonomie
Passé
Juin 2026 Bloomberg confirme V62
  • Digital Chat Station : iPhone Air 2, 18 et 18e début 2027
Passé
Juillet – août 2026 La fiche se précise
  • Jon Prosser et Yeux1122 : double module photo
  • Jeff Pu : A20 Pro, modem C2, puce N2, Dynamic Island plus petite
Passé
Septembre 2026 Keynote sans l’Air 2
  • Early Apple évoque une fusion avec l'iPhone 18
  • DigiTimes : mémoire en hausse de 30 à 40 % au T1 2027
Prochain rendez-vous
Printemps 2027 Lancement attendu
  • Avec l'iPhone 18 et l'iPhone 18e
  • Aucune date confirmée par Apple
À venir
À confirmer Prix et sortie en France
  • Ni prix ni nom définitif communiqués

Ce qui change

9 critères
Critère Version actuelle iPhone Air 2
Puce A19 Pro (3 nm) A20 Pro (2 nm)
Capteurs arrière Un seul, 48 Mpx Fusion Deux, 48 Mpx dont un ultra grand-angle
Modem Apple C1X Apple C2
Puce réseau Apple N1 Apple N2
Batterie Environ 3 149 mAh Légèrement plus grande
Écran 6,5 pouces 6,5 à 6,55 pouces, Dynamic Island plus petite
Mémoire vive 12 Go 12 Go =
Prix de départ 999 $ (1 229 € en France) 899 à 999 $ selon les fuites
Lancement Septembre 2025 Printemps 2027

Sources & confiance

8 sources principales
Source Rôle Confiance Crédit
Apple Communication officielle
Très fiable 		Rien d’annoncé sur l’iPhone Air 2
Mark Gurman (Bloomberg) Journaliste
Fiable 		Projet V62, printemps 2027, puce 2 nm
Jeff Pu (GF Securities) Analyste
Fiable 		A20 Pro, C2, N2, second capteur 48 Mpx, mars 2027
The Information Média
Fiable 		Projet mis en pause, baisse de prix envisagée
Digital Chat Station Fiabilité : 5/7 confirmées Leaker, Weibo
Fiable 		Feuille de route 2027, écran de 6,55 pouces
DigiTimes Média asiatique
Fiable 		Hausse du prix de la mémoire au T1 2027
Jon Prosser / Yeux1122 Leakers
À vérifier 		Double module photo
Early Apple Leaker
À vérifier 		Fusion avec l’iPhone 18 à 999 dollars, source peu établie

Questions fréquentes

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