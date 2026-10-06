iPhone Air 2 : tout ce que l’on sait sur le successeur de l’iPhone ultrafin

Publicité

L’iPhone Air devait inaugurer une nouvelle famille : un iPhone ultrafin, plus léger que les Pro, au prix d’un seul capteur photo et d’une autonomie limitée. Le public n’a pas suivi. Quelques semaines après son lancement, la production était réduite, puis le successeur mis en pause. Pourtant, l’iPhone Air 2 est bien de retour dans les plans d’Apple.

Un avertissement s’impose : Apple n’a rien annoncé. Tout ce qui suit vient de Bloomberg, d’analystes de la chaîne d’approvisionnement et de leakers, parfois contradictoires. Ce dossier distingue ce qui est solide, ce qui est probable, et ce qui reste disputé.

Le projet V62 existe bel et bien Solide

Après le report de l’automne 2025, Bloomberg a confirmé en juin qu’Apple développait bien un successeur sous le nom de code V62. Cette référence figure aussi dans le code d’iOS 27, aux côtés de l’iPhone 18 et de l’iPhone 18e. Pour Mark Gurman, l’Air n’a jamais été conçu comme un produit annuel : c’est un terrain d’essai pour des matériaux et des composants miniaturisés, destinés à l’iPhone pliable.

Publicité

Un lancement au printemps 2027, avec l’iPhone 18 et 18e Prudence

Le calendrier a changé de camp. Apple a scindé sa gamme : la keynote du 9 septembre 2026 a été réservée aux iPhone 18 Pro, 18 Pro Max et au premier iPhone pliable. L’Air 2 viendrait au printemps 2027, avec l’iPhone 18 et l’iPhone 18e, selon Gurman et Digital Chat Station. L’analyste Jeff Pu (GF Securities) parle du premier trimestre, plus précisément de mars.

Une fuite de janvier du leaker Fixed Focus Digital évoquait une mise à jour « de routine » dès l’automne 2026. Elle a été démentie par les faits, mais elle rappelle que la date n’a jamais été confirmée par Apple.

Un second capteur 48 mégapixels, enfin un ultra grand-angle Prudence

C’est la fuite la plus répandue. Le premier iPhone Air n’a qu’un capteur Fusion de 48 mégapixels, avec un zoom 2x par recadrage, sans ultra grand-angle, téléobjectif, macro ni vidéo spatiale. Jon Prosser, Jeff Pu et le leaker coréen Yeux1122 s’accordent sur un second module de 48 mégapixels ultra grand-angle.

La disposition reste inconnue : deux objectifs ne tiendraient pas forcément côte à côte dans un châssis aussi fin. La caméra frontale resterait à 18 mégapixels avec Center Stage.

Puce A20 Pro en 2 nm, modem C2 et puce N2 Prudence

Gurman annonçait dès novembre une première puce Apple gravée en 2 nm, pour corriger l’autonomie plutôt que pour gagner en puissance. Jeff Pu précise : A20 Pro (contre l’A19 Pro de l’Air), modem C2 de deuxième génération à la place du C1X, puce réseau N2 à la place de la N1, et toujours 12 Go de RAM.

Publicité

Un conditionnement de la mémoire au plus près de la puce, sur le modèle des Pro, est aussi évoqué. Un refroidissement par chambre à vapeur, comme sur l’iPhone 17 Pro, circule dans certains rapports.

L’autonomie, enjeu central Prudence

Le premier Air embarquait une batterie d’environ 3 149 mAh. Pour l’iPhone Air 2, les sources parlent d’une capacité légèrement plus grande, sans chiffre fiable. Le gain viendrait surtout de la puce 2 nm et d’un écran de technologie CoE, qui intègre le tactile à la dalle OLED : plus fin, il libérerait de la place et réduirait la consommation. Cette technologie serait d’abord prévue pour le pliable, ce qui reste à confirmer.

Écran de 6,5 ou 6,55 pouces, Dynamic Island plus discrète Prudence

Digital Chat Station décrit une dalle OLED LTPO de 6,55 pouces, en 1,5K et 120 Hz ; d’autres rapports parlent de 6,5 pouces « inchangés ». L’écart est mince et peut n’être qu’une question d’arrondi. En revanche, la Dynamic Island serait plus petite, grâce à un Face ID miniaturisé selon Jeff Pu.

Prix : 899 ou 999 dollars, et la menace de la mémoire À vérifier

Le premier Air était vendu 999 dollars (1 229 euros en France), un tarif jugé difficile à défendre face à l’iPhone 17. Selon The Information, Apple envisagerait de le baisser ; un départ à 899 dollars a été avancé, par extrapolation. Mais la flambée de la mémoire pèse : selon DigiTimes, Apple aurait accepté des hausses de 30 à 40 % sur certains composants pour le premier trimestre 2027, précisément la période de production de l’Air 2.

Et si l’Air 2 devenait l’iPhone 18 ? À vérifier

Le 9 septembre, le leaker Early Apple a affirmé qu’Apple étudiait la fusion de l’iPhone 18 et de l’Air 2 : le modèle fin prendrait le nom d’iPhone 18 et deviendrait l’iPhone de base, autour de 999 dollars. La source est peu établie et le code d’iOS 27 référence toujours les deux appareils séparément. C’est la piste la plus fragile du dossier.

Publicité

Ce qu’Apple n’a toujours pas dit À vérifier

Tout, ou presque : le nom du produit, la date, le prix, la disposition des deux caméras, la capacité réelle de la batterie et même le maintien de la famille Air au-delà de cette génération.

Dossier arrêté au 1er octobre 2026, à environ six mois du lancement supposé. Établi à partir de notre suivi de l’iPhone Air 2 depuis novembre 2025. Il sera mis à jour au fil des fuites, puis à l’annonce.