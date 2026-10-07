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Microsoft a dévoilé le Surface Laptop Ultra lors de sa keynote Windows et Surface à San Francisco. Pavan Davuluri, responsable de Windows, l’a présenté comme « le Surface le plus puissant jamais conçu » (the most powerful Surface ever). Propulsé par la puce NVIDIA RTX Spark, il peut embarquer jusqu’à 128 Go de mémoire unifiée.

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Il sera disponible le 16 octobre, à partir de 2 599 dollars aux États-Unis.

Le dossier complet Ordinateurs PC Nvidia RTX Spark : tout ce que l’on sait

Cet article est mis à jour au fil de la keynote. Suivez le direct complet.

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Fiche technique

Puce : NVIDIA RTX Spark, un processeur Arm, jusqu’à 128 Go de mémoire unifiée ;

NVIDIA RTX Spark, un processeur Arm, jusqu’à 128 Go de mémoire unifiée ; Écran : tactile HDR de 15 pouces, jusqu’à 2 000 nits de luminosité crête ;

tactile HDR de 15 pouces, jusqu’à 2 000 nits de luminosité crête ; Trackpad : plus grand, avec retour haptique ;

plus grand, avec retour haptique ; Châssis : aluminium, dont l’allure rappelle celle d’un MacBook Pro, le concurrent visé ;

aluminium, dont l’allure rappelle celle d’un MacBook Pro, le concurrent visé ; Connectique : trois ports USB-C, un port HDMI, un port USB-A, un lecteur de cartes SD pleine taille et une prise jack 3,5 mm.

Le Surface Laptop Ultra sera lancé le 16 octobre, en même temps que d’autres appareils RTX Spark. Les prix communiqués aux États-Unis vont de 2 599 dollars pour la configuration de base (processeur 18 cœurs, 24 Go de mémoire, 512 Go de stockage) à 5 899,99 dollars pour la plus haute (processeur 20 cœurs, 128 Go de mémoire, 1 To de stockage). Les précommandes sont ouvertes.

Nous n’avons pas encore confirmation des prix en euros ni de la disponibilité en France.

Un portable pensé pour les charges extrêmes

Une vidéo de présentation a détaillé la conception de la machine, positionnée comme « conçue pour les charges de travail extrêmes » (engineered for extreme workloads). Microsoft met en avant :

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un refroidissement à deux ventilateurs reliés par des caloducs en cuivre, visibles sur l’éclaté de la machine ;

un réglage acoustique de précision (precision tuned), réalisé en chambre anéchoïque ;

une fabrication contrôlée avec des instruments de mesure de très haute précision.

La vidéo s’accompagnait d’une démonstration d’un logiciel de création. Pavan Davuluri a résumé le positionnement par la formule « Made for makers » : un portable destiné aux créateurs qui veulent faire tourner leurs flux de travail les plus exigeants. NVIDIA et Microsoft visent le très haut de gamme, pour les logiciels de création, le jeu et l’IA locale.

Une recharge USB-C magnétique, « première mondiale »

Microsoft annonce une « première mondiale » : une expérience de recharge magnétique USB-C intégrée (built-in magnetic USB-C charging). Le visuel montrait un câble à connecteur magnétique coudé, présenté à côté du châssis du Surface Laptop Ultra.

Un Copilot+ PC pour le monde professionnel

La présentation intervient après celle des Copilot+ PC, sur lesquels Microsoft affirme que plus de 2 000 milliards d’inférences s’exécutent localement chaque mois. La mémoire unifiée du Surface Laptop Ultra s’inscrit dans cette stratégie d’IA locale, avec par exemple DeepSeekDeepSeek est une startup chinoise d'IA et une famille de modèles de langage open source, réputée pour son rapport performance/prix très agressif. Lire la fiche V4 Flash (284 milliards de paramètres) annoncé sur Windows avec 60 Go de mémoire.