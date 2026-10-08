Apple prépare une nouvelle surprise. Greg Joswiak, vice-président senior chargé du marketing mondial chez Apple, a publié sur X une courte vidéo teaser montrant l’ancien logo Apple aux couleurs de l’arc-en-ciel, brodé sur un support textile. Le message qui accompagne la vidéo est particulièrement succinct : « Welcome home. October 13 ».

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La firme de Cupertino a également convié la presse à un événement baptisé « Apple Experience », organisé à Tribeca, à New York, le mardi 13 octobre à 9 heures, heure de l’Est, soit 14 heures à Londres et 15 heures en France. Apple n’a pour le moment pas précisé si cette présentation sera retransmise en ligne.

Un nouvel écosystème pour la maison

Apple n’a pas dévoilé les produits qui seront présentés, mais plusieurs informations permettent déjà de dessiner les contours de cette annonce. Selon Bloomberg, Apple préparerait notamment trois nouveaux appareils destinés à la maison connectée : un hub domestique équipé d’un écran, une nouvelle version du HomePod mini et une nouvelle Apple TV.

Le futur hub pourrait devenir le centre de contrôle de l’écosystème domestique d’Apple, avec un écran permettant notamment d’interagir avec les appareils connectés et les services de la marque. Le nouveau HomePod mini devrait, de son côté, bénéficier d’une puce plus récente afin d’améliorer ses performances.

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Ces produits auraient initialement dû être commercialisés dès la fin de l’année 2024. Leur arrivée aurait finalement été repoussée, notamment en raison de la volonté d’Apple de les intégrer à sa nouvelle stratégie autour de Siri et de l’intelligence artificielle.

« Ils n’arrivent que maintenant pour une raison très claire. Ils s’appuieront sur Siri AI », explique Mark Gurman. Apple a justement lancé les nouvelles fonctions d’intelligence artificielle de Siri avec iOS 27 le mois dernier.

Apple veut aussi renforcer sa maison connectée

La stratégie d’Apple ne devrait toutefois pas se limiter à ses propres appareils. La firme travaillerait également avec LG sur une nouvelle gamme de produits destinés à la maison connectée.

Parmi les appareils évoqués figureraient notamment une sonnette connectée, une serrure intelligente, un thermostat, ainsi que plusieurs modèles de caméras : intérieur, extérieur et projecteur. Un capteur de température pourrait également rejoindre cette gamme ultérieurement.

Cette offensive permettrait à Apple de renforcer considérablement sa présence dans la maison, alors que l’entreprise reste encore nettement moins présente sur ce marché que dans les smartphones, les ordinateurs ou les écouteurs.

Le choix de l’ancien logo arc-en-ciel pour annoncer l’événement ajoute une dimension volontairement nostalgique à cette présentation. Reste maintenant à découvrir ce qu’Apple entend exactement par « Welcome home » le 13 octobre.