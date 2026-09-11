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Top 6 des alternatives à l’iPhone Duo d’Apple

Apple lance son premier pliable à 2 339 euros. Voici six alternatives Android déjà disponibles ou annoncées, du format large « passeport » au pliant « livre » classique.

Apps testées Testées 7
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Période Période sept. 2026
Yohann Poiron SIGNATURE ÉDITORIALE
L'ESSENTIEL
  • Samsung Galaxy Z Fold 8 s'impose comme l'alternative la plus mûre et facilement disponible en France.
  • Huawei Pura X Max adopte le même esprit format passeport mais reste réservé à l'importation.
  • Xiaomi 18 Fold brille par sa compacité et son capteur photo impressionnant de 200 mégapixels.
  • Une comparaison tarifaire évidente avec un modèle Samsung affiché 640 euros moins cher.
  • Des choix technologiques variés entre les écrans larges et les formats livres traditionnels.

Apple a officialisé l’iPhone Duo, son tout premier smartphone pliable, avec un choix de design qui tranche avec les pliables « livre » habituels : un écran extérieur de 5,4 pouces et un écran intérieur de 7,6 pouces, l’un et l’autre pensés pour un format large façon passeport. La puce A20 Pro, un châssis en titane et un pli intérieur volontairement peu marqué complètent la fiche technique.

Annoncé à partir de 2 339 euros, l’iPhone Duo arrivera en boutique le 23 octobre, dans un segment ultra-premium qui pourrait néanmoins redistribuer les cartes du marché du pliable.

Le format large n’est toutefois plus une exclusivité : Samsung, Huawei et Xiaomi proposent déjà des pliants sur ce même principe, tandis que OPPO, Honor et Google continuent de défendre le format « livre » plus classique, avec des arguments qui restent pertinents face à Apple. Voici six alternatives Android à l’iPhone Duo, du pliant large à écran quasiment sans pli au compagnon le plus fin et le plus léger de la sélection.

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Samsung Galaxy Z Fold 8, l’alternative la plus mûre et la plus disponible

Le Galaxy Z Fold 8 est l’alternative la plus évidente à l’iPhone Duo. Samsung a lui aussi élargi son format, avec un écran externe de 5,5 pouces et un écran interne de 7,6 pouces, se rapprochant sensiblement de l’approche « passeport » retenue par Apple. Le smartphone gagne également en finesse et en légèreté, embarque un Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy et bénéficie de plusieurs générations d’optimisations sur la charnière et le logiciel — un savoir-faire qu’Apple doit encore construire.

Contrairement à plusieurs autres modèles de cette sélection, le Galaxy Z Fold 8 est vendu officiellement à l’international, chez Samsung, les opérateurs et les revendeurs généralistes. Il démarre à 1 699 euros en France, soit 640 euros de moins que l’iPhone Duo hors promotion ou reprise.

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Huawei Pura X Max, le pliant large le plus proche dans l’esprit

Le Huawei Pura X Max est sans doute l’alternative Android la plus proche, dans l’esprit, du choix de design d’Apple. Deuxième génération de pliant large chez Huawei après le Pura X, il reprend un écran externe de 5,4 pouces et un écran interne de 7,7 pouces dans un corps toujours au format passeport. Il embarque la puce Kirin 9030 Pro, tourne sous HarmonyOS 6.1, et mise sur un triple capteur photo ainsi qu’une nouvelle génération de charnière.

Huawei ne commercialise pas le Pura X Max hors de Chine dans une version officielle ; les acheteurs internationaux peuvent néanmoins se tourner vers des revendeurs tiers comme Giztop pour importer la version chinoise. Attention toutefois : l’appareil fonctionne sous Huawei Mobile Services et non Google Mobile Services, donc sans Play Store.

Xiaomi 18 Fold, le pliant large le plus compact

Le Xiaomi 18 Fold confirme que le format large n’a rien d’anecdotique : avec un écran externe de 5,38 pouces et un écran interne de 7,58 pouces, il reste particulièrement compact une fois refermé tout en offrant une large surface une fois ouvert. Xiaomi y associe une fiche technique haut de gamme : puce XRing O3, jusqu’à 16 Go de RAM, batterie de 6 000 mAh avec charge filaire 67 W et sans fil 50 W, et un module photo principal de 200 mégapixels co-développé avec Leica.

Comme le Pura X Max, le Xiaomi 18 Fold n’est pas prévu pour un lancement officiel hors de Chine, mais reste accessible via des revendeurs tiers proposant une livraison internationale, comme Giztop — avec les mêmes réserves sur le support logiciel local.

Le podium

3e · bronze Xiaomi 18 Fold
Pliable large « passeport » (import)
8,2 / 10

Le reste du classement

#04 Pliable classique « livre » ★ Nouveau cette année
Google Pixel 11 Pro Fold

Le Google Pixel 11 Pro Fold s’invite dans cette sélection parce qu’il coche une case qu’aucun autre pliable « livre » de ce classement ne coche encore : il est déjà officiellement commercialisé en France, à 1 999 euros en 256 Go (2 129 euros en 512 Go, 2 389 euros en 1 To), depuis le 20 août.

Présenté le 12 août par Google, il embarque la puce maison Tensor G6 gravée en 3 nm, une batterie de 4 806 mAh, la certification IP68 et un poids ramené à 239 grammes, soit environ 10 % de moins que la génération précédente pour un châssis plus fin. Google mise aussi sur une intégration poussée de Gemini, pensée pour tirer parti de l’écran intérieur de 8 pouces en multitâche.

Contrairement au Huawei Pura X Max ou au Xiaomi 18 Fold, aucune importation n’est nécessaire : c’est un choix disponible immédiatement, avec Google Mobile Services complet, pour qui préfère un pliable « livre » au format large adopté par Apple.

Note 8,1
#05 Pliant classique « livre »
OPPO Find N6

Le OPPO Find N6 mérite sa place parce qu’il illustre à quel point le format « livre » classique a progressé. Sa plus grande force reste son écran intérieur, dont le pli est rendu quasiment invisible à l’usage, associé à un châssis fin, une grosse batterie et un système photo Hasselblad. Plusieurs rapports affirment même qu’Apple aurait étudié l’approche de OPPO sur les charnières et les écrans pliables en préparant l’iPhone Duo.

Lancé mondialement en mars, le Find N6 reste toutefois réservé à un nombre limité de marchés.

Note 8,0
#06 Pliant classique « livre »
Honor Magic V6

Le Honor Magic V6 mise sur la portabilité : 8,75 mm d’épaisseur une fois plié et 219 grammes sur la balance, avec une batterie silicium-carbone de 6 660 mAh, un Snapdragon 8 Elite Gen 5, une certification IP68/IP69 et un téléobjectif périscopique de 64 mégapixels. Argument inattendu pour d’éventuels acheteurs de l’iPhone Duo : Honor revendique une intégration poussée avec l’écosystème Apple (iPhone, iPad, AirPods, Apple Watch, Mac).

Sa disponibilité reste toutefois limitée à une sélection de marchés. Là encore, il est disponible en France au prix de 2 299,90 €. 

Note 7,8

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