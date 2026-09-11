Apple a officialisé l’iPhone Duo, son tout premier smartphone pliable, avec un choix de design qui tranche avec les pliables « livre » habituels : un écran extérieur de 5,4 pouces et un écran intérieur de 7,6 pouces, l’un et l’autre pensés pour un format large façon passeport. La puce A20 Pro, un châssis en titane et un pli intérieur volontairement peu marqué complètent la fiche technique.

Annoncé à partir de 2 339 euros, l’iPhone Duo arrivera en boutique le 23 octobre, dans un segment ultra-premium qui pourrait néanmoins redistribuer les cartes du marché du pliable.

Le format large n’est toutefois plus une exclusivité : Samsung, Huawei et Xiaomi proposent déjà des pliants sur ce même principe, tandis que OPPO, Honor et Google continuent de défendre le format « livre » plus classique, avec des arguments qui restent pertinents face à Apple. Voici six alternatives Android à l’iPhone Duo, du pliant large à écran quasiment sans pli au compagnon le plus fin et le plus léger de la sélection.

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Samsung Galaxy Z Fold 8, l’alternative la plus mûre et la plus disponible

Le Galaxy Z Fold 8 est l’alternative la plus évidente à l’iPhone Duo. Samsung a lui aussi élargi son format, avec un écran externe de 5,5 pouces et un écran interne de 7,6 pouces, se rapprochant sensiblement de l’approche « passeport » retenue par Apple. Le smartphone gagne également en finesse et en légèreté, embarque un Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy et bénéficie de plusieurs générations d’optimisations sur la charnière et le logiciel — un savoir-faire qu’Apple doit encore construire.

Contrairement à plusieurs autres modèles de cette sélection, le Galaxy Z Fold 8 est vendu officiellement à l’international, chez Samsung, les opérateurs et les revendeurs généralistes. Il démarre à 1 699 euros en France, soit 640 euros de moins que l’iPhone Duo hors promotion ou reprise.

Huawei Pura X Max, le pliant large le plus proche dans l’esprit

Le Huawei Pura X Max est sans doute l’alternative Android la plus proche, dans l’esprit, du choix de design d’Apple. Deuxième génération de pliant large chez Huawei après le Pura X, il reprend un écran externe de 5,4 pouces et un écran interne de 7,7 pouces dans un corps toujours au format passeport. Il embarque la puce Kirin 9030 Pro, tourne sous HarmonyOS 6.1, et mise sur un triple capteur photo ainsi qu’une nouvelle génération de charnière.

Huawei ne commercialise pas le Pura X Max hors de Chine dans une version officielle ; les acheteurs internationaux peuvent néanmoins se tourner vers des revendeurs tiers comme Giztop pour importer la version chinoise. Attention toutefois : l’appareil fonctionne sous Huawei Mobile Services et non Google Mobile Services, donc sans Play Store.

Xiaomi 18 Fold, le pliant large le plus compact

Le Xiaomi 18 Fold confirme que le format large n’a rien d’anecdotique : avec un écran externe de 5,38 pouces et un écran interne de 7,58 pouces, il reste particulièrement compact une fois refermé tout en offrant une large surface une fois ouvert. Xiaomi y associe une fiche technique haut de gamme : puce XRing O3, jusqu’à 16 Go de RAM, batterie de 6 000 mAh avec charge filaire 67 W et sans fil 50 W, et un module photo principal de 200 mégapixels co-développé avec Leica.

Comme le Pura X Max, le Xiaomi 18 Fold n’est pas prévu pour un lancement officiel hors de Chine, mais reste accessible via des revendeurs tiers proposant une livraison internationale, comme Giztop — avec les mêmes réserves sur le support logiciel local.