Apple a relevé ses prix en France avec la génération 2026 : l’iPhone 18 Pro démarre à 1 479 € et l’iPhone 18 Pro Max à 1 629 € en 256 Go, soit 150 € de plus que les iPhone 17 Pro (1 329 €) et 17 Pro Max (1 479 €) au lancement. L’écart atteint 400 € sur les versions 1 To.
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Les iPhone 17 encore vendus ont eux aussi pris 150 € (de 969 € à 1 119 €). Cette page tient à jour les prix de départ de la gamme.
02Évolution & versions
Des origines à aujourd'hui
10 septembre 2026
Les iPhone 17 augmentent de 150 €
Apple relève le tarif des iPhone 17 encore commercialisés. Notre article.
9 septembre 2026
iPhone 18 Pro, Pro Max et iPhone Duo annoncés
Keynote : iPhone 18 Pro dès 1 479 €, Pro Max dès 1 629 €, iPhone Duo dès 2 339 €. Notre article.
Septembre 2026
Remplacement de batterie : 149 €
Le remplacement de la batterie des iPhone 18 Pro et Pro Max coûte 149 € hors AppleCare+, contre 135 € auparavant. Notre article.
03Prix & formules
Combien ça coûte ?
iPhone 18 Pro
Pro
1 479 €dès 256 Go
512 Go : 1 729 € · 1 To : 2 229 € · 2 To : 2 979 €
+150 € par rapport à l’iPhone 17 Pro (1 329 € au lancement)
En vente depuis le 18 septembre 2026
iPhone 18 Pro Max
Pro Max
1 629 €dès 256 Go
512 Go : 1 879 € · 1 To : 2 379 € · 2 To : 3 129 €
+150 € par rapport à l’iPhone 17 Pro Max (1 479 € au lancement)
En vente depuis le 18 septembre 2026
iPhone Duo
Pliable
2 339 €dès 256 Go
512 Go : 2 589 € · 1 To : 3 089 € · 2 To : 3 839 €
Précommandes le 16 octobre à 14 h, sortie le 23 octobre
iPhone 17
Génération précédente
1 119 €prix actuel, 256 Go
512 Go : 1 369 €
969 € au lancement, +150 € depuis septembre 2026
iPhone 18 (standard)
À venir
Non annoncéprintemps 2027
Avec l’iPhone 18e et le successeur de l’iPhone Air, selon nos informations
Prix publics en France relevés sur apple.com/fr le 9 octobre 2026 ; prix de lancement des iPhone 17 d’après iPhoneAddict. Vérifiez le tarif de la configuration voulue sur apple.fr avant l’achat. Les dates et prix des modèles à venir (printemps 2027) ne sont pas annoncés par Apple.
04FAQ
Questions fréquentes
Combien coûte l’iPhone 18 Pro en France ?
L’iPhone 18 Pro démarre à 1 479 € en 256 Go, soit 150 € de plus que l’iPhone 17 Pro (1 329 € au lancement). Les versions 512 Go, 1 To et 2 To coûtent 1 729 €, 2 229 € et 2 979 €.
Combien coûte l’iPhone 18 Pro Max ?
À partir de 1 629 € en 256 Go, soit 150 € de plus que l’iPhone 17 Pro Max (1 479 €). Les versions 512 Go, 1 To et 2 To coûtent 1 879 €, 2 379 € et 3 129 €.
Quelle est la hausse par rapport à l’iPhone 17 Pro ?
150 € en 256 Go et en 512 Go (1 479 € contre 1 329 €, et 1 729 € contre 1 579 €), et 400 € en 1 To (2 229 € contre 1 829 €). La hausse de 100 dollars annoncée aux États-Unis ne s’applique pas en euros.
Quel est le prix de l’iPhone Duo ?
L’iPhone Duo, premier iPhone pliable d’Apple, démarre à 2 339 € en 256 Go (2 589 € en 512 Go, 3 089 € en 1 To, 3 839 € en 2 To). Les précommandes ouvrent le 16 octobre 2026 à 14 h, et il est commercialisé à partir du 23 octobre.
Pourquoi n’y a-t-il pas d’iPhone 18 standard ?
Selon nos informations, Apple a reporté le modèle standard, ainsi que l’iPhone 18e et le successeur de l’iPhone Air, au printemps 2027. Leur prix n’est pas annoncé.
Les iPhone 17 ont-ils augmenté ?
Oui : les iPhone 17 encore vendus ont pris 150 € début septembre 2026, à partir de 1 119 € en 256 Go contre 969 € au lancement.
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