Le produit est sorti : le bilan des rumeurs

L’iPhone 18 Pro démarre à 1 479 €, l’iPhone 18 Pro Max à 1 629 € et l’iPhone Duo pliable à 2 339 € ; l’iPhone 18 standard est attendu au printemps 2027.

Apple a relevé ses prix en France avec la génération 2026 : l’iPhone 18 Pro démarre à 1 479 € et l’iPhone 18 Pro Max à 1 629 € en 256 Go, soit 150 € de plus que les iPhone 17 Pro (1 329 €) et 17 Pro Max (1 479 €) au lancement. L’écart atteint 400 € sur les versions 1 To.

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Les iPhone 17 encore vendus ont eux aussi pris 150 € (de 969 € à 1 119 €). Cette page tient à jour les prix de départ de la gamme.