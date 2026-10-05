Le Galaxy S26 Ultra a introduit une fonctionnalité particulièrement ambitieuse avec son Privacy Display, capable de limiter fortement la visibilité de l’écran pour les personnes qui regardent le smartphone depuis les côtés. Une technologie intéressante sur le papier, mais qui aurait aussi entraîné plusieurs compromis sur la qualité d’affichage.

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Samsung travaillerait déjà à corriger ces limitations sur le futur Galaxy S27 Ultra. Selon les informations d’un insider partagé lors d’une session de questions-réponses sur X, la prochaine génération devrait notamment améliorer la définition de l’écran lorsque le Privacy Display est activé.

Le Privacy Display aurait encore des défauts

Avec le Galaxy S26 Ultra, Samsung a introduit une technologie permettant de contrôler individuellement certains pixels afin de rendre l’écran difficile à consulter pour une personne située à côté de l’utilisateur, ou regardant le smartphone depuis un angle important.

L’idée est particulièrement intéressante dans les transports, au bureau ou dans les lieux publics. Mais, cette technologie aurait un coût : la qualité d’affichage du Galaxy S26 Ultra serait moins convaincante que celle de certains concurrents, notamment en matière d’angles de vision.

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Le problème ne disparaîtrait d’ailleurs pas totalement lorsque le Privacy Display est désactivé. Certains utilisateurs se plaignent également d’une expérience visuelle inconfortable, avec notamment une fatigue oculaire ou des nausées rapportées dans certaines discussions d’utilisateurs.

Une résolution réduite avec le Privacy Display

Le compromis serait encore plus visible lorsque le Privacy Display est activé. Samsung désactive alors certains pixels pour empêcher les regards indiscrets de distinguer correctement le contenu affiché. Cette méthode entraîne mécaniquement une baisse de la résolution effective de l’écran. Le contenu peut donc paraître moins net et moins défini précisément au moment où la fonction est censée apporter davantage de confidentialité.

Selon la fuite, Samsung chercherait à résoudre ce problème avec le Galaxy S27 Ultra. L’objectif serait de conserver l’efficacité du Privacy Display tout en proposant une image plus nette lorsque la protection est activée.

Le Galaxy S27 Ultra pourrait être nettement plus agréable

Si Samsung parvient effectivement à améliorer cette technologie, le Galaxy S27 Ultra pourrait offrir une expérience beaucoup plus homogène. L’écran conserverait son mode de confidentialité tout en limitant davantage les sacrifices en matière de définition. Une amélioration des angles de vision serait également bienvenue, même si les informations disponibles ne permettent pas encore de confirmer précisément comment Samsung compte résoudre ce problème.

Des utilisateurs du Galaxy S26 Ultra auraient même décidé de retourner leur smartphone en raison de leur expérience avec l’écran. Cela montre que le problème, qu’il soit matériel ou simplement lié à la perception de certains utilisateurs, peut avoir un impact concret sur l’expérience globale.

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Le S26 Ultra ne convainc pas tout le monde

Le Galaxy S26 Ultra reste un smartphone haut de gamme particulièrement complet, mais son écran n’est pas le seul élément qui divise. Le design plus arrondi du téléphone et son bloc photo sont également critiqués par certains utilisateurs. À l’inverse, le Galaxy Z Fold 8 apparaît comme une alternative plus originale dans la gamme Samsung cette année.

Le Galaxy S27 Ultra pourrait donc avoir davantage à offrir qu’une simple mise à jour technique. Samsung préparerait également une nouvelle approche du design, tandis qu’une batterie plus importante est attendue.

Faut-il attendre le Galaxy S27 Ultra ?

Pour les utilisateurs qui envisagent actuellement de passer au Galaxy S26 Ultra, cette fuite pourrait donner une raison supplémentaire de patienter. Il reste évidemment trop tôt pour considérer les améliorations annoncées comme acquises. L’information provient d’un insider et Samsung n’a encore rien confirmé concernant le Galaxy S27 Ultra.

Mais si Samsung réussit à améliorer la qualité d’affichage sans sacrifier l’efficacité du Privacy Display, le S27 Ultra pourrait corriger l’un des principaux reproches adressés à son prédécesseur. Une évolution particulièrement importante pour un smartphone dont l’écran constitue l’un des arguments majeurs.