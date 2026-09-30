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Le HomePad est le nom que la presse donne à l’écran connecté qu’Apple prépare depuis 2025 : un appareil pour la maison, entre l’enceinte HomePod et la tablette, censé piloter la domotique et mettre en scène la nouvelle Siri. Il a déjà raté plusieurs fenêtres de lancement. Cette fois, le calendrier se resserre : le 30 septembre, Bloomberg évoque un lancement le 13 octobre.

Un avertissement s’impose : Apple n’a rien annoncé, ni le produit ni son nom. Tout ce qui suit provient de Bloomberg, de fuites de prototypes et de références trouvées dans le code des logiciels d’Apple. Ce dossier distingue ce qui est acquis, ce qui est probable, et ce qui reste contradictoire.

Un lancement calé au 13 octobre Prudence

Selon Mark Gurman (Bloomberg), l’écran connecté serait lancé le 13 octobre, en même temps qu’un HomePod mini renouvelé et qu’une nouvelle Apple TV 4K. Bloomberg évoque aussi une remise de modèles de test à la presse les 13 ou 14 octobre, ce qui pourrait accompagner un événement. Aucune invitation n’a été envoyée à ce jour, et Apple n’a rien confirmé.

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La date est plausible, mais le produit nous a habitués aux reports : visé au printemps 2025, puis repoussé à septembre 2026 selon Bloomberg en mars, puis à « octobre, voire début 2027 » en juillet. Le fil conducteur est toujours le même : le matériel serait prêt depuis des mois, et c’est le logiciel qui bloquait.

Siri AI est enfin là Solide

Le principal obstacle est levé. Apple a publié iOS 27 le 14 septembre, avec la nouvelle version de Siri, dévoilée à la WWDC 2026. Elle est pour l’instant proposée en bêta, sur inscription, d’abord en anglais. D’autres langues, dont le français, doivent suivre en octobre selon la presse américaine — un point à surveiller pour un appareil pensé autour de la voix.

Un écran carré de 6 ou 7 pouces, en deux versions Prudence

Le portrait est cohérent d’une fuite à l’autre : un écran presque carré, nettement plus petit que celui d’un Echo Show d’Amazon, et une caméra frontale pour FaceTime. Le code de macOS Tahoe 26.7 mentionne deux références, J490 et J491, qui correspondraient à une version à poser sur un meuble et à une version murale.

La version posée serait dotée d’une base hémisphérique avec haut-parleur, un peu comme un HomePod mini coupé en deux, dans l’esprit de l’iMac G4 dont l’écran flottait au-dessus d’un socle arrondi. Reste un désaccord : 7 pouces selon Gurman cet été, 6 pouces dans le rapport du 30 septembre. Un collectionneur de prototypes, Kosutami, affirme aussi avoir vu une fixation magnétique de type MagSafe pour accrocher l’écran à un mur, sur une seule révision de prototype : elle peut être abandonnée avant la production.

Un système inédit, entre iOS, tvOS et watchOS Prudence

L’appareil fonctionnerait sous un nouveau système d’exploitation qui « ressemble à un mélange d’iOS, de tvOS et de watchOS » : une grille d’icônes, des widgets et des cadrans personnalisables, dans l’esprit du mode StandBy de l’iPhone. Il reconnaîtrait la personne placée devant l’écran pour adapter la taille des textes et des informations, avec une prise en charge de plusieurs membres du foyer. Applications citées : Calendrier, Caméra, Musique, Podcasts, Actualités, Rappels, Notes, ainsi qu’une app Siri dédiée aux conversations.

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Sur le nom, les sources se contredisent : « homeOS » est le nom le plus souvent avancé, mais il n’est pas confirmé. Le code de macOS 26.7 associe ce système au nom de code « Pebble », et d’autres rapports parlent de « Charismatic ». Nous rapportons les trois sans trancher.

Ce que l’appareil saurait faire Prudence

Selon Gurman, le HomePad piloterait les accessoires HomeKit (enceintes, serrures, caméras de surveillance), afficherait calendriers et photos, jouerait de la musique, passerait des appels vidéo FaceTime et servirait d’interphone entre appareils Apple. Siri AI en serait « l’argument principal » : recherche d’informations, lecture de médias, actions dans Notes, Rappels et Calendrier. Une intégration avec une sonnette connectée est aussi évoquée.

Puce et prix : le flou À vérifier

Rien de solide sur la fiche technique. Certaines sources évoquent une puce A17 Pro ou plus récente, nécessaire à Apple Intelligence, et la puce réseau N1 d’Apple ; le rapport du 30 septembre ne donne ni puce ni mémoire. Côté tarif, l’estimation la plus citée tourne autour de 350 dollars, avec des hypothèses plus agressives à 199 ou 249 dollars pour toucher les familles. Aucune de ces estimations n’a de source précise, et aucun prix français n’a filtré.

Un lancement en groupe, puis la sécurité Prudence

Le HomePad ne viendrait pas seul. Un HomePod mini 2 (nouveaux coloris, puce plus récente) et une Apple TV 4K compatible Siri AI seraient annoncés en même temps, et Gurman rapporte que les Apple Store réorganisent leurs espaces pour accueillir de nouveaux produits domestiques. La suite serait plus lointaine : une caméra de sécurité centrée sur la confidentialité, peut-être dès 2027, puis une sonnette et un appareil robotisé.

Ce qu’Apple n’a toujours pas dit À vérifier

Presque tout : le nom du produit et de son système, la date, le prix, la taille exacte de l’écran, la puce, la mémoire, les coloris, et surtout la disponibilité en France, qui dépendra de l’arrivée de Siri AI en français.

Dossier arrêté au 30 septembre 2026, à deux semaines du lancement supposé. Établi à partir de notre suivi du HomePad depuis mars 2025 et des rapports de Bloomberg. Il sera mis à jour dès que l’appareil aura été présenté.