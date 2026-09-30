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Rumeurs · Produit

Apple HomePad : tout ce que l’on sait sur l’écran connecté d’Apple

Après plus de dix-huit mois de retards, le premier écran connecté d'Apple serait enfin prêt : Bloomberg cale son lancement au 13 octobre, maintenant que la nouvelle Siri est disponible. Apple n'a encore rien annoncé, et les fuites divergent sur la taille de l'écran, le nom du système ou le prix. Voici le tri.

Lancement attendu 13 octobre 2026 (selon Bloomberg, non confirmé)
Rumeurs depuis Mars 2025
Sources 6

Yohann Poiron

Maison connectée

Apple HomePad : tout ce que l’on sait sur l’écran connecté d’Apple
Explorer le hub des rumeurs Bilan à jour · 30 septembre 2026 · 51 rumeurs recensées · 6 sources citées

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Le HomePad est le nom que la presse donne à l’écran connecté qu’Apple prépare depuis 2025 : un appareil pour la maison, entre l’enceinte HomePod et la tablette, censé piloter la domotique et mettre en scène la nouvelle Siri. Il a déjà raté plusieurs fenêtres de lancement. Cette fois, le calendrier se resserre : le 30 septembre, Bloomberg évoque un lancement le 13 octobre.

Un avertissement s’impose : Apple n’a rien annoncé, ni le produit ni son nom. Tout ce qui suit provient de Bloomberg, de fuites de prototypes et de références trouvées dans le code des logiciels d’Apple. Ce dossier distingue ce qui est acquis, ce qui est probable, et ce qui reste contradictoire.

Un lancement calé au 13 octobrePrudence

Selon Mark Gurman (Bloomberg), l’écran connecté serait lancé le 13 octobre, en même temps qu’un HomePod mini renouvelé et qu’une nouvelle Apple TV 4K. Bloomberg évoque aussi une remise de modèles de test à la presse les 13 ou 14 octobre, ce qui pourrait accompagner un événement. Aucune invitation n’a été envoyée à ce jour, et Apple n’a rien confirmé.

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La date est plausible, mais le produit nous a habitués aux reports : visé au printemps 2025, puis repoussé à septembre 2026 selon Bloomberg en mars, puis à « octobre, voire début 2027 » en juillet. Le fil conducteur est toujours le même : le matériel serait prêt depuis des mois, et c’est le logiciel qui bloquait.

Siri AI est enfin làSolide

Le principal obstacle est levé. Apple a publié iOS 27 le 14 septembre, avec la nouvelle version de Siri, dévoilée à la WWDC 2026. Elle est pour l’instant proposée en bêta, sur inscription, d’abord en anglais. D’autres langues, dont le français, doivent suivre en octobre selon la presse américaine — un point à surveiller pour un appareil pensé autour de la voix.

Un écran carré de 6 ou 7 pouces, en deux versionsPrudence

Le portrait est cohérent d’une fuite à l’autre : un écran presque carré, nettement plus petit que celui d’un Echo Show d’Amazon, et une caméra frontale pour FaceTime. Le code de macOS Tahoe 26.7 mentionne deux références, J490 et J491, qui correspondraient à une version à poser sur un meuble et à une version murale.

La version posée serait dotée d’une base hémisphérique avec haut-parleur, un peu comme un HomePod mini coupé en deux, dans l’esprit de l’iMac G4 dont l’écran flottait au-dessus d’un socle arrondi. Reste un désaccord : 7 pouces selon Gurman cet été, 6 pouces dans le rapport du 30 septembre. Un collectionneur de prototypes, Kosutami, affirme aussi avoir vu une fixation magnétique de type MagSafe pour accrocher l’écran à un mur, sur une seule révision de prototype : elle peut être abandonnée avant la production.

Un système inédit, entre iOS, tvOS et watchOSPrudence

L’appareil fonctionnerait sous un nouveau système d’exploitation qui « ressemble à un mélange d’iOS, de tvOS et de watchOS » : une grille d’icônes, des widgets et des cadrans personnalisables, dans l’esprit du mode StandBy de l’iPhone. Il reconnaîtrait la personne placée devant l’écran pour adapter la taille des textes et des informations, avec une prise en charge de plusieurs membres du foyer. Applications citées : Calendrier, Caméra, Musique, Podcasts, Actualités, Rappels, Notes, ainsi qu’une app Siri dédiée aux conversations.

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Sur le nom, les sources se contredisent : « homeOS » est le nom le plus souvent avancé, mais il n’est pas confirmé. Le code de macOS 26.7 associe ce système au nom de code « Pebble », et d’autres rapports parlent de « Charismatic ». Nous rapportons les trois sans trancher.

Ce que l’appareil saurait fairePrudence

Selon Gurman, le HomePad piloterait les accessoires HomeKit (enceintes, serrures, caméras de surveillance), afficherait calendriers et photos, jouerait de la musique, passerait des appels vidéo FaceTime et servirait d’interphone entre appareils Apple. Siri AI en serait « l’argument principal » : recherche d’informations, lecture de médias, actions dans Notes, Rappels et Calendrier. Une intégration avec une sonnette connectée est aussi évoquée.

Puce et prix : le flouÀ vérifier

Rien de solide sur la fiche technique. Certaines sources évoquent une puce A17 Pro ou plus récente, nécessaire à Apple Intelligence, et la puce réseau N1 d’Apple ; le rapport du 30 septembre ne donne ni puce ni mémoire. Côté tarif, l’estimation la plus citée tourne autour de 350 dollars, avec des hypothèses plus agressives à 199 ou 249 dollars pour toucher les familles. Aucune de ces estimations n’a de source précise, et aucun prix français n’a filtré.

Un lancement en groupe, puis la sécuritéPrudence

Le HomePad ne viendrait pas seul. Un HomePod mini 2 (nouveaux coloris, puce plus récente) et une Apple TV 4K compatible Siri AI seraient annoncés en même temps, et Gurman rapporte que les Apple Store réorganisent leurs espaces pour accueillir de nouveaux produits domestiques. La suite serait plus lointaine : une caméra de sécurité centrée sur la confidentialité, peut-être dès 2027, puis une sonnette et un appareil robotisé.

Ce qu’Apple n’a toujours pas ditÀ vérifier

Presque tout : le nom du produit et de son système, la date, le prix, la taille exacte de l’écran, la puce, la mémoire, les coloris, et surtout la disponibilité en France, qui dépendra de l’arrivée de Siri AI en français.

Dossier arrêté au 30 septembre 2026, à deux semaines du lancement supposé. Établi à partir de notre suivi du HomePad depuis mars 2025 et des rapports de Bloomberg. Il sera mis à jour dès que l’appareil aura été présenté.

Calendrier prévisionnel

Passé
Mars 2025 Premières rumeurs du HomePad
  • Un HomePod avec écran et un système « homeOS » évoqués
  • Lancement visé au printemps 2025
Passé
2025 Reports en série
  • Le lancement est repoussé en attendant la nouvelle Siri
Passé
Mars 2026 Bloomberg vise septembre
  • Matériel prêt, logiciel en retard
  • Fixation magnétique murale vue sur un prototype
Passé
Juillet 2026 Le portrait se précise
  • Écran carré de 7 pouces, OS dérivé de tvOS
  • Lancement d'octobre à début 2027
Passé
Août 2026 Le code de macOS 26.7 parle
  • Références J490 et J491, nom de code d'OS « Pebble »
  • Apple Store réorganisés pour de nouveaux produits domestiques
Passé
14 septembre 2026 iOS 27 et Siri AI
  • La nouvelle Siri est disponible en bêta
  • Le français est attendu en octobre
Passé
30 septembre 2026 Bloomberg cale le 13 octobre
  • Lancement avec HomePod mini 2 et Apple TV 4K
  • Exemplaires de test possibles les 13 et 14 octobre
Prochain rendez-vous
13 octobre 2026 Lancement attendu
  • Aucun événement ni date annoncés par Apple
À venir
2027 Caméra de sécurité
  • Produit de sécurité domestique évoqué par Gurman

Ce qui change

6 critères
Critère Version actuelle Apple HomePad
Écran Aucun (HomePod) Écran presque carré de 6 à 7 pouces
Caméra Aucune Caméra frontale pour FaceTime
Système Logiciel HomePod Nouvel OS (homeOS ?) entre iOS, tvOS et watchOS
Assistant Siri classique Siri AI
Formats Enceinte seule Version de table et version murale
Lancement Printemps 2025 (visé au départ) 13 octobre 2026 (Bloomberg)

Sources & confiance

6 sources principales
Source Rôle Confiance Crédit
Apple Communication officielle
Très fiable 		Siri AI et iOS 27 disponibles, rien annoncé sur le HomePad
Mark Gurman (Bloomberg) Journaliste
Fiable 		Lancement du 13 octobre, écran, OS, fonctions, retards
Code de macOS Tahoe 26.7 Références logicielles
Très fiable 		J490, J491 et nom de code « Pebble », sans garantie de commercialisation
9to5Mac Média spécialisé
Fiable 		Relais du rapport Bloomberg et feuille de route domotique
Kosutami Collectionneur de prototypes
À vérifier 		Fixation magnétique murale, vue sur une seule révision
Estimations de prix (presse US) Spéculation
À vérifier 		Environ 350 $, hypothèses à 199 ou 249 $, sans source précise

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