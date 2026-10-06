À peine plus d’un mois après la présentation des Pixel 11, Google préparerait déjà la prochaine génération de ses smartphones. Une nouvelle fuite affirme révéler les références de quatre Pixel 12, leurs résolutions d’écran et la version d’Android attendue au lancement.

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Selon les informations attribuées à une fuite de la base de données IMEI de la GSMA, les quatre appareils conserveraient une organisation proche de celle de la génération actuelle : Pixel 12, Pixel 12 Pro, Pixel 12 Pro XL et Pixel 12 Pro Fold. Tous fonctionneraient sous Android 18 dès leur sortie.

Quatre Pixel 12 déjà identifiés

Les références qui auraient été repérées sont les suivantes :

Pixel 12 : GC0QU

Pixel 12 Pro : GWU59

Pixel 12 Pro XL : G7U1Y

Pixel 12 Pro Fold : G4D5D

La présence d’Android 18 est particulièrement intéressante, même si elle ne permet pas encore de connaître les nouveautés logicielles qui accompagneront les appareils. À ce stade, la version du système est surtout un indice sur la génération de logiciels que Google prépare pour ses futurs smartphones.

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La prudence reste toutefois de mise : ces informations proviendraient d’une base de données généralement utilisée pour identifier les appareils, mais les détails techniques supplémentaires rapportés autour de ces références ne sont pas nécessairement confirmés officiellement par Google.

Des écrans légèrement moins définis

La fuite donne également des résolutions précises pour les trois modèles classiques. Le Pixel 12 serait équipé d’un écran 1080 × 2400 pixels, contre 1080 × 2424 pixels pour le Pixel 11.

Le Pixel 12 Pro passerait à 1280 × 2824 pixels, contre 1280 × 2856 pixels sur son prédécesseur. Le Pixel 12 Pro XL afficherait pour sa part 1344 × 2952 pixels, contre 1344 × 2992 pixels sur le Pixel 11 Pro XL.

Ces différences sont relativement faibles et ne permettent évidemment pas de tirer de conclusion sur la qualité d’affichage. Elles pourraient notamment résulter d’un changement de format, de proportions ou de paramètres liés aux futurs panneaux.

Le Pixel 12 Pro Fold resterait presque carré

C’est finalement le modèle pliable qui présenterait le changement le plus intéressant. Le Pixel 12 Pro Fold serait crédité d’une résolution de 2296 × 2404 pixels, contre 2027 × 2152 pixels pour le Pixel 11 Pro Fold.

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Sur le papier, l’augmentation est importante. Mais, le rapport entre largeur et hauteur suggère que Google conserverait une forme relativement proche du carré pour son écran interne.

Cela signifie que Google ne semble pas, pour l’instant, vouloir adopter le format plus large des nouveaux iPhone Duo ou Galaxy Z Fold 8. Ces appareils privilégient une approche plus proche d’un smartphone classique lorsqu’ils sont refermés, avec un écran interne davantage orienté paysage une fois déplié.

Google ne suivrait pas encore la tendance des pliables larges

Ce choix pourrait surprendre alors que les formats larges commencent à gagner en visibilité. Le premier Pixel Fold lancé en 2023 adoptait d’ailleurs une approche plus large, avant que Google ne se rapproche d’un design plus carré avec les générations suivantes.

Le constructeur dispose donc déjà de l’expérience nécessaire pour produire un pliable plus large. Si la fuite actuelle se confirme, Google aurait simplement choisi de poursuivre son orientation actuelle plutôt que de revenir au format de son premier Fold.

Il y aurait toutefois une bonne nouvelle côté écran : le Pixel 12 Pro Fold utiliserait deux couches d’UTG (Ultra Thin Glass), une solution qui pourrait contribuer à réduire la visibilité de la pliure. Là encore, cette information reste à confirmer.

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Une sortie probablement prévue pour août 2027

Il reste évidemment beaucoup trop tôt pour considérer cette fiche comme définitive. Le Pixel 12 ne devrait pas arriver avant plusieurs mois, probablement en août 2027 si Google conserve son calendrier actuel.

D’ici là, les références découvertes pourraient être accompagnées de nombreuses autres informations sur les écrans, les batteries, les appareils photo et surtout la nouvelle génération de puces Tensor.

Pour Google, le principal enjeu sera peut-être moins de multiplier les modèles que de répondre à l’évolution rapide du marché des smartphones pliables. Si Apple et Samsung continuent de populariser les formats larges, le choix d’un Pixel 12 Pro Fold presque carré pourrait devenir un véritable élément de différenciation… ou une faiblesse.