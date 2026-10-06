Samsung ne devrait pas révolutionner la recharge du Galaxy S27 Ultra, mais plutôt chercher à optimiser ce qu’il possède déjà. Selon les leakers @WalleGalaxy et @kro_roe, le futur Ultra conserverait une recharge filaire de 60 W, identique à celle du Galaxy S26 Ultra.

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La nouveauté se situerait dans l’algorithme de gestion de la puissance. Samsung chercherait à maintenir plus longtemps une puissance située autour de 55 à 56 W au début de la recharge, afin d’accélérer légèrement le processus sans augmenter la puissance maximale.

Une recharge 60 W, mais mieux exploitée

Cette optimisation permettrait, selon les informations rapportées, de gagner environ 2 à 3 % sur le temps de recharge global par rapport au Galaxy S26 Ultra.

Sur le papier, le gain paraît modeste. Toutefois, il traduit une stratégie assez pragmatique de Samsung : plutôt que de multiplier les watts annoncés, le constructeur chercherait à exploiter plus efficacement la limite de puissance existante.

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Cette approche pourrait prendre davantage de sens si les précédentes fuites concernant la batterie se confirment. Le Galaxy S27 Ultra pourrait embarquer une cellule d’environ 5 700 mAh, contre environ 5 000 mAh sur les générations précédentes. Une capacité supérieure implique mécaniquement davantage d’énergie à remplir, ce qui rend chaque optimisation de la courbe de charge intéressante.

Samsung voudrait enfin régler le problème des reflets

La partie photo pourrait en revanche bénéficier d’une évolution plus visible. Les mêmes sources affirment que Samsung travaillerait sur une solution au problème récurrent des reflets et artefacts lumineux qui peuvent apparaître sur les photos prises face à des sources lumineuses.

Lampadaires, couchers de soleil ou éclairages de scène peuvent notamment provoquer des halos et des reflets indésirables sur certaines générations de Galaxy. Samsung testerait une approche différente de celle de certains concurrents qui misent notamment sur des traitements optiques spécialisés.

Le constructeur travaillerait ainsi sur une correction par intelligence artificielle, capable d’identifier les reflets après la prise de vue et de les supprimer automatiquement.

L’IA plutôt qu’un nouveau traitement optique

Selon les premiers résultats de prototypes évoqués par les leakers, cette technologie pourrait réduire très fortement les reflets, jusqu’à les rendre quasiment imperceptibles dans certaines situations.

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Il s’agit évidemment d’une information à prendre avec prudence tant qu’aucun appareil commercial n’a été testé. Mais l’idée s’inscrit parfaitement dans la tendance actuelle de la photographie mobile, où une partie croissante de la qualité d’image dépend désormais du traitement informatique plutôt que des seules caractéristiques des capteurs et des objectifs.

Cette technologie pourrait d’ailleurs compléter d’autres améliorations attendues sur le S27 Ultra, notamment une meilleure gestion des hautes lumières et un rendu des couleurs plus chaud et naturel.

Un Ultra plus abouti plutôt que plus spectaculaire

Avec ces évolutions, Samsung semble surtout vouloir polir l’expérience du Galaxy S27 Ultra plutôt que multiplier les changements spectaculaires. Une recharge 60 W mieux exploitée, une batterie plus importante et une correction intelligente des reflets pourraient avoir davantage d’impact au quotidien qu’un simple chiffre plus élevé sur la fiche technique.

Il faudra évidemment attendre les prochains mois pour savoir lesquelles de ces informations se confirmeront. Le Galaxy S27 Ultra est attendu au début de 2027 et devrait progressivement dévoiler ses nouveautés à mesure que les certifications et les prototypes feront surface.