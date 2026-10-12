OnePlus veut faire du jeu mobile un argument central de son prochain smartphone haut de gamme. Avant la présentation du OnePlus 16, prévue ce 12 octobre en Chine, le constructeur met en avant une nouveauté destinée aux joueurs compétitifs : une puce réseau dédiée, conçue pour réduire la latence et stabiliser la connexion dans les situations difficiles.

Publicité

Baptisée G3 e-sports network chip, cette puce développée en interne doit fonctionner avec un système d’antennes spécialement conçu pour maintenir une réception fiable, même lorsque le smartphone est fermement tenu en main ou utilisé dans un environnement très fréquenté. OnePlus entend ainsi s’attaquer à un problème concret du jeu en ligne : les variations de connexion qui peuvent perturber une partie multijoueur.

Cette orientation complète une fiche technique déjà ambitieuse, avec un écran pouvant atteindre 185 Hz dans certains jeux, une batterie de 9 000 mAh et une recharge rapide de 100 W. Plusieurs caractéristiques ont été communiquées par la marque ou évoquées par des sources spécialisées, tandis que d’autres restent à confirmer officiellement.

Une puce G3 dédiée à la stabilité du réseau

Li Jie, président de OnePlus Chine, affirme que le OnePlus 16 obtient des résultats de premier plan en matière de latence dans les jeux. Le smartphone serait le premier appareil à intégrer la puce réseau G3 e-sports, développée spécifiquement pour améliorer les performances de connexion pendant les sessions de jeu.

Publicité

Cette puce serait associée à une nouvelle antenne e-sport conçue pour limiter les perturbations lorsque la main recouvre certaines zones du smartphone. OnePlus annonce également une architecture d’antennes à couverture périphérique de 360 degrés, destinée à préserver la qualité du signal dans des environnements encombrés comme les cafés, les résidences étudiantes ou les transports en commun.

L’objectif est de maintenir une connexion plus régulière dans des conditions réelles, et pas seulement d’afficher un débit théorique élevé dans un environnement idéal. Dans un jeu compétitif, une latence instable peut perturber les commandes et désavantager le joueur, même si le smartphone dispose d’un processeur très puissant.

Les gains réels dépendront toutefois du réseau utilisé, de la qualité de la couverture et des conditions locales. OnePlus n’a pas encore fourni, dans les informations disponibles, de mesures détaillées permettant de quantifier l’avantage de cette puce face aux solutions concurrentes.

Un écran BOE de 6,78 pouces pouvant atteindre 185 Hz

Le OnePlus 16 devrait également miser sur son écran pour se distinguer dans le gaming mobile. Selon les informations partagées par le leaker Digital Chat Station 75 % fiable, le smartphone disposerait d’une dalle plate BOE X4 de 6,78 pouces, avec une définition de 1,5K.

Le taux de rafraîchissement pourrait atteindre 165 Hz à l’échelle du système et 185 Hz dans les jeux compatibles. Une telle fréquence permettrait d’afficher davantage d’images par seconde lorsque le contenu et le logiciel prennent en charge ces cadences, avec une animation potentiellement plus fluide.

Publicité

Les bordures seraient particulièrement fines, avec une largeur annoncée de 1,15 mm sur les quatre côtés. Ce choix contribuerait à maximiser la surface d’affichage sans augmenter excessivement les dimensions du smartphone.

Il faudra néanmoins distinguer la fréquence maximale annoncée des performances réellement accessibles dans chaque jeu. Le taux de rafraîchissement dépendra notamment de la compatibilité logicielle, de la charge graphique et de la gestion thermique.

Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 et batterie de 9 000 mAh

Sous le capot, le OnePlus 16 serait animé par le Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Cette plateforme haut de gamme devrait fournir la puissance nécessaire aux jeux exigeants, tout en prenant en charge les fonctions avancées du smartphone.

L’autonomie constituerait un autre argument majeur. OnePlus prévoirait une batterie de 9 000 mAh, associée à une recharge filaire de 100 W et à une recharge sans fil de 50 W. Une capacité aussi importante pourrait permettre de prolonger les sessions de jeu, même si l’autonomie réelle dépendra de la luminosité, de la fréquence d’affichage et de l’intensité des calculs.

Le constructeur prévoirait également un moteur linéaire X de grande taille, des haut-parleurs stéréo symétriques et un lecteur d’empreintes ultrasonique 3D. Le smartphone bénéficierait par ailleurs des certifications IP66, IP68, IP69 et IP69K, ainsi que d’un port USB 3.2 Gen 1.

Ces caractéristiques dessineraient un appareil qui ne se limite pas à la puissance de calcul. OnePlus cherche aussi à améliorer les sensations haptiques, le rendu sonore, la connectivité et la résistance aux conditions difficiles.

Publicité

Une configuration photo qui mise sur un capteur de 200 mégapixels

Le OnePlus 16 ne devrait pas négliger la photographie. Selon les informations attribuées à Digital Chat Station, il embarquerait un capteur principal arrière de 200 mégapixels, accompagné d’un ultra grand-angle de 50 mégapixels et d’un téléobjectif périscopique de 50 mégapixels avec zoom optique 3x.

À l’avant, un capteur de 50 mégapixels serait prévu pour les selfies et les appels vidéo. Cette configuration reste à confirmer, mais elle suggère que OnePlus souhaite proposer un smartphone polyvalent plutôt qu’un modèle spécialisé dans le jeu.

La présence d’un capteur principal haute résolution et d’un téléobjectif périscopique pourrait notamment améliorer les possibilités de recadrage et de prise de vue à distance. La qualité finale dépendra toutefois du traitement logiciel, de l’optique et des performances en basse lumière, des éléments qui ne peuvent pas être évalués à partir des seules caractéristiques annoncées.

Présentation en Chine le 12 octobre

OnePlus doit présenter le OnePlus 16 en Chine le 12 octobre à 19 heures, heure locale. L’événement devrait permettre d’obtenir davantage de détails sur les performances de la puce G3, le fonctionnement des antennes et les capacités de l’écran à très haute fréquence.

Les prix, les configurations de mémoire et le calendrier de commercialisation internationale restent à préciser dans les informations disponibles. Il faudra également attendre les premiers tests indépendants pour déterminer si les promesses de latence se traduisent par un avantage tangible en jeu.

Avec le OnePlus 16, la marque élargit donc sa stratégie gaming au-delà du processeur et de l’écran. Si la puce réseau G3 tient ses promesses, elle pourrait devenir l’un des éléments les plus intéressants du smartphone, à condition que les gains soient mesurables dans des conditions d’utilisation réelles.