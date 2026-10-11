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Rumeurs · Produit

Pixel 12, 12 Pro, 12 Pro XL et 12 Pro Fold : tout ce que l’on sait

Quatre modèles identifiés dans la base GSMA, un Tensor G7 qui n'existe encore que par son nom de code, un pliable toujours presque carré : le Pixel 12 se dessine, mais Google n'a rien annoncé. Voici le tri entre ce qui tient et ce qui reste fragile, à dix mois d'une présentation attendue en août 2027.

Lancement attendu Août 2027 (attendu, non confirmé)
Rumeurs depuis Mai 2026
Sources 6

Yohann Poiron

Smartphones

Pixel 12 : Google préparerait quatre modèles et Android 18 dès le lancement
Explorer le hub des rumeurs Bilan à jour · 6 octobre 2026 · 2 rumeurs recensées · 6 sources citées
L'ESSENTIEL
  • Quatre modèles identifiés dans la base GSMA, comme pour les Pixel 11.
  • Un Pixel 12 Pro Fold à 2 296 × 2 404 pixels, toujours presque carré.
  • Tensor G7 et prix : rien de concret, présentation attendue en août 2027.

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À peine plus d’un mois après la présentation des Pixel 11, Google prépare déjà la suite. Un avertissement s’impose : Google n’a rien annoncé sur le Pixel 12, et la présentation n’est pas attendue avant l’été 2027. Ce que l’on sait vient d’une base de données de certification, de noms de code qui circulent depuis le printemps et de la presse spécialisée.

Ce dossier est donc volontairement court : il pose ce qui tient, signale ce qui reste fragile, et sera complété au fil des fuites.  

Quatre modèles, comme pour les Pixel 11Solide

D’après une fuite de la base d’identifiants IMEI de la GSMA, révélée par OVR+ et relayée par 9to5Google le 5 octobre, Google préparerait quatre appareils : Pixel 12 (GC0QU), Pixel 12 Pro (GWU59), Pixel 12 Pro XL (G7U1Y) et Pixel 12 Pro Fold (G4D5D). La gamme garderait donc l’organisation des Pixel 11 : un modèle de base, deux Pro et un pliable. Ces références ne disent rien des caractéristiques, et les noms commerciaux ne sont pas confirmés par Google.

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Des noms de code circulent aussi, sur le thème des primates : Galago pour le Pixel 12, Sasquatch pour le Pro, Silverback pour le Pro XL et Capuchin pour le Pro Fold. Leur auteur n’est pas identifié, ce qui les place un cran en dessous des références GSMA.

Une présentation attendue en août 2027Prudence

Google a présenté les Pixel 11 le 12 août 2026 à New York. Android Central table sur le même rythme : une présentation en août 2027, puis une commercialisation quelques semaines plus tard. Rien n’est daté par Google.

Des écrans légèrement moins définisPrudence

La même fuite donne les résolutions des trois modèles classiques, un peu inférieures à celles des Pixel 11 : 1 080 × 2 400 pixels pour le Pixel 12 (contre 1 080 × 2 424), 1 280 × 2 824 pour le Pixel 12 Pro (contre 1 280 × 2 856) et 1 344 × 2 952 pour le Pro XL (contre 1 344 × 2 992). L’écart est faible. Il peut venir d’un changement de proportions ou de dalle, et ne dit rien de la qualité d’affichage.

Pixel 12 Pro Fold : plus défini, mais toujours presque carréPrudence

Le changement le plus net concerne le pliable. Son écran interne passerait à 2 296 × 2 404 pixels, contre 2 076 × 2 152 sur le Pixel 11 Pro Fold. Le rapport entre largeur et hauteur reste proche du carré : Google ne suivrait donc pas, pour l’instant, le format plus large adopté par le Galaxy Z Fold 8 et l’iPhone Duo. La fuite évoque aussi un nouvel assemblage d’écran, avec deux couches de verre ultra-fin pour atténuer le pli. À confirmer.

Android 18 dès le lancementPrudence

Les quatre appareils sont associés à Android 18 dans la base de données. C’est un indice sur le calendrier logiciel de Google plus qu’une promesse de fonctions : rien n’a filtré sur les nouveautés du système.

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Tensor G7 : un nom de code, et des hypothèsesPrudence

Le Pixel 12 devrait recevoir le Tensor G7, qui porte le nom de code La Jolla, dans la lignée de Laguna (Tensor G5) et Malibu (Tensor G6). Le nom vient du leaker MysticLeaks sur Telegram, relayé par Android Authority le 7 mai 2026. C’est tout ce qui a réellement fuité : le fondeur, le nombre de cœurs et le GPU restent inconnus. Les hypothèses d’un procédé en 2 nm viennent de la presse, pas de la fuite.

Mémoire LPDDR6 et prix : surtout des spéculationsÀ vérifier

Android Central rapporte que Google testerait des versions du Tensor G7 compatibles avec la LPDDR5X et la LPDDR6, cette dernière autour de 14,4 Gb/s. La source n’est pas nommée, il faut donc rester prudent. Sur le prix, aucun chiffre crédible n’existe. Les Pixel 11 démarrent à 999 € en France (899 $ aux États-Unis) et la flambée du coût de la mémoire, tirée par l’IA, laisse craindre une nouvelle hausse. C’est un raisonnement, pas une fuite.

Ce que Google n’a pas encore ditÀ vérifier

Presque tout : le nom définitif de la gamme, la date de présentation, le prix, la fiche technique du Tensor G7, les batteries, les capteurs photo, les fonctions d’Android 18 et la disponibilité du pliable. Google n’a rien communiqué sur le Pixel 12.

Dossier arrêté au 6 octobre 2026, à une dizaine de mois de la présentation supposée. Établi à partir de la fuite GSMA relayée par OVR+ et 9to5Google, de Android Central et de Android Authority. Il sera mis à jour au fil des fuites, puis à l’annonce.

 

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Calendrier prévisionnel

Passé
7 mai 2026 Premier indice : le nom de code du Tensor G7
  • MysticLeaks (Telegram) donne le nom La Jolla
  • Aucune caractéristique n'accompagne la fuite
Passé
Printemps – été 2026 Noms de code des quatre modèles
  • Galago, Sasquatch, Silverback et Capuchin, thème des primates
  • Auteur de la fuite non identifié
Passé
12 août 2026 Présentation des Pixel 11
  • Made by Google à New York, Tensor G6
  • Prix de départ de 999 € en France
Passé
5 octobre 2026 Fuite de la base GSMA
  • Références des quatre modèles et résolutions d'écran
  • Android 18 au lancement, Pixel 12 Pro Fold toujours presque carré
Prochain rendez-vous
Août 2027 Présentation attendue
  • Aucune date communiquée par Google
  • Calendrier supposé d'après le rythme des dernières années

Ce qui change

10 critères
Critère Version actuelle Pixel 12
Gamme Pixel 11, 11 Pro, 11 Pro XL, 11 Pro Fold Pixel 12, 12 Pro, 12 Pro XL, 12 Pro Fold (références GSMA) =
Puce Tensor G6 Tensor G7 (nom de code La Jolla)
Définition du Pixel 12 1 080 × 2 424 1 080 × 2 400
Définition du Pro 1 280 × 2 856 1 280 × 2 824
Définition du Pro XL 1 344 × 2 992 1 344 × 2 952
Écran interne du Pro Fold 2 076 × 2 152 2 296 × 2 404
Format du Pro Fold Presque carré Presque carré, pas de format large =
Mémoire vive 12 Go (Pixel 11) LPDDR6 en test, environ 14,4 Gb/s
Prix de départ 999 € (899 $ aux États-Unis) Hausse probable, non chiffrée
Présentation 12 août 2026 Août 2027 (attendu)

Sources & confiance

6 sources principales
Source Rôle Confiance Crédit
Google Communication officielle
Très fiable 		Rien d’annoncé sur le Pixel 12 ; Pixel 11 présenté le 12 août 2026
Base IMEI de la GSMA (via OVR+) Base de données, fuite révélée par OVR+
Fiable 		Références, résolutions d’écran, Android 18, écran du Pro Fold
9to5Google Média spécialisé
Fiable 		Relais de la fuite GSMA du 5 octobre
Android Central Média spécialisé
Fiable 		Présentation attendue en août 2027, tests LPDDR5X/LPDDR6, hausse de prix probable
MysticLeaks Leaker, Telegram
À vérifier 		Nom de code du Tensor G7 (La Jolla), relayé par Android Authority
Noms de code des modèles (leaker non identifié) Fuite relayée par la presse
À vérifier 		Galago, Sasquatch, Silverback, Capuchin

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