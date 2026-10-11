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À peine plus d’un mois après la présentation des Pixel 11, Google prépare déjà la suite. Un avertissement s’impose : Google n’a rien annoncé sur le Pixel 12, et la présentation n’est pas attendue avant l’été 2027. Ce que l’on sait vient d’une base de données de certification, de noms de code qui circulent depuis le printemps et de la presse spécialisée.

Ce dossier est donc volontairement court : il pose ce qui tient, signale ce qui reste fragile, et sera complété au fil des fuites.

Quatre modèles, comme pour les Pixel 11 Solide

D’après une fuite de la base d’identifiants IMEI de la GSMA, révélée par OVR+ et relayée par 9to5Google le 5 octobre, Google préparerait quatre appareils : Pixel 12 (GC0QU), Pixel 12 Pro (GWU59), Pixel 12 Pro XL (G7U1Y) et Pixel 12 Pro Fold (G4D5D). La gamme garderait donc l’organisation des Pixel 11 : un modèle de base, deux Pro et un pliable. Ces références ne disent rien des caractéristiques, et les noms commerciaux ne sont pas confirmés par Google.

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Des noms de code circulent aussi, sur le thème des primates : Galago pour le Pixel 12, Sasquatch pour le Pro, Silverback pour le Pro XL et Capuchin pour le Pro Fold. Leur auteur n’est pas identifié, ce qui les place un cran en dessous des références GSMA.

Une présentation attendue en août 2027 Prudence

Google a présenté les Pixel 11 le 12 août 2026 à New York. Android Central table sur le même rythme : une présentation en août 2027, puis une commercialisation quelques semaines plus tard. Rien n’est daté par Google.

Des écrans légèrement moins définis Prudence

La même fuite donne les résolutions des trois modèles classiques, un peu inférieures à celles des Pixel 11 : 1 080 × 2 400 pixels pour le Pixel 12 (contre 1 080 × 2 424), 1 280 × 2 824 pour le Pixel 12 Pro (contre 1 280 × 2 856) et 1 344 × 2 952 pour le Pro XL (contre 1 344 × 2 992). L’écart est faible. Il peut venir d’un changement de proportions ou de dalle, et ne dit rien de la qualité d’affichage.

Pixel 12 Pro Fold : plus défini, mais toujours presque carré Prudence

Le changement le plus net concerne le pliable. Son écran interne passerait à 2 296 × 2 404 pixels, contre 2 076 × 2 152 sur le Pixel 11 Pro Fold. Le rapport entre largeur et hauteur reste proche du carré : Google ne suivrait donc pas, pour l’instant, le format plus large adopté par le Galaxy Z Fold 8 et l’iPhone Duo. La fuite évoque aussi un nouvel assemblage d’écran, avec deux couches de verre ultra-fin pour atténuer le pli. À confirmer.

Android 18 dès le lancement Prudence

Les quatre appareils sont associés à Android 18 dans la base de données. C’est un indice sur le calendrier logiciel de Google plus qu’une promesse de fonctions : rien n’a filtré sur les nouveautés du système.

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Tensor G7 : un nom de code, et des hypothèses Prudence

Le Pixel 12 devrait recevoir le Tensor G7, qui porte le nom de code La Jolla, dans la lignée de Laguna (Tensor G5) et Malibu (Tensor G6). Le nom vient du leaker MysticLeaks sur Telegram, relayé par Android Authority le 7 mai 2026. C’est tout ce qui a réellement fuité : le fondeur, le nombre de cœurs et le GPU restent inconnus. Les hypothèses d’un procédé en 2 nm viennent de la presse, pas de la fuite.

Mémoire LPDDR6 et prix : surtout des spéculations À vérifier

Android Central rapporte que Google testerait des versions du Tensor G7 compatibles avec la LPDDR5X et la LPDDR6, cette dernière autour de 14,4 Gb/s. La source n’est pas nommée, il faut donc rester prudent. Sur le prix, aucun chiffre crédible n’existe. Les Pixel 11 démarrent à 999 € en France (899 $ aux États-Unis) et la flambée du coût de la mémoire, tirée par l’IA, laisse craindre une nouvelle hausse. C’est un raisonnement, pas une fuite.

Ce que Google n’a pas encore dit À vérifier

Presque tout : le nom définitif de la gamme, la date de présentation, le prix, la fiche technique du Tensor G7, les batteries, les capteurs photo, les fonctions d’Android 18 et la disponibilité du pliable. Google n’a rien communiqué sur le Pixel 12.

Dossier arrêté au 6 octobre 2026, à une dizaine de mois de la présentation supposée. Établi à partir de la fuite GSMA relayée par OVR+ et 9to5Google, de Android Central et de Android Authority. Il sera mis à jour au fil des fuites, puis à l’annonce.