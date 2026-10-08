Après les premières informations révélées par Bloomberg sur une collaboration entre Apple et LG dans la maison connectée, de nouveaux détails commencent à émerger. Un leaker réputé, connu sous le pseudonyme « pdfu » sur X, affirme avoir obtenu des informations supplémentaires sur plusieurs appareils, dont une serrure connectée et un thermostat qui devraient fonctionner avec le futur écosystème domotique d’Apple.

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Les appareils seraient notamment conçus pour s’intégrer au hub domotique Apple que la firme pourrait présenter le 13 octobre. Les prix et les dates de commercialisation restent toutefois inconnus à ce stade.

Une serrure LG pensée pour Apple Home

La LG Smart Deadbolt Lock adopterait une conception assez originale avec un clavier dont la partie mécanique « tourne pour ouvrir » la serrure.

LG aurait également prévu un système permettant d’ajuster la position du mécanisme afin que les éléments rotatifs ne viennent pas heurter un mur situé à proximité de la porte. Une attention particulière qui pourrait faciliter l’installation dans des configurations où l’espace disponible est limité.

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La serrure proposerait plusieurs méthodes d’accès et fonctions de sécurité :

déverrouillage automatique

ouverture par simple contact

alimentation de secours

réglage de l’éclairage

alarme lorsque la porte reste ouverte ou déverrouillée

codes d’accès

contrôle à distance

Et contrairement à certaines serrures entièrement dépendantes de l’électronique, elle conserverait deux clés mécaniques pour servir de solution de secours.

Un thermostat circulaire avec « Far Sight Display »

Le deuxième appareil détaillé est un thermostat connecté LG. Son design circulaire et épuré serait dominé par un large écran capable d’afficher la température actuelle ainsi que d’autres informations, notamment le niveau d’humidité.

L’une des fonctions mises en avant serait baptisée « Far Sight Display ». Son fonctionnement exact n’est pas encore précisé, mais le nom évoque une fonction d’affichage à distance comparable à certaines fonctions proposées par les thermostats Nest.

L’utilisateur pourrait également régler la luminosité de l’écran ainsi qu’un paramètre de calibration ou de correction de température, afin d’ajuster la mesure affichée par rapport à la température réelle ressentie dans la pièce.

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Un capteur pour mesurer la température dans plusieurs pièces

LG préparerait également un Temperature Sensor destiné à accompagner le thermostat. TuCe petit capteur pourrait mesurer la température et l’humidité dans une autre pièce afin de permettre au système de mieux gérer le chauffage ou la climatisation dans l’ensemble du logement.

Son installation serait particulièrement flexible grâce à un dos magnétique, permettant de le fixer sur une surface métallique. LG fournirait également une plaque métallique adhésive pour permettre une installation sur d’autres surfaces.

Le capteur fonctionnerait avec une batterie remplaçable et avertirait l’utilisateur lorsqu’il serait temps de la changer.

Un nouvel écosystème pour la maison connectée Apple

Ces appareils prennent surtout du sens dans le contexte plus large de la stratégie d’Apple dans la maison connectée. La firme préparerait son propre hub domestique, autour duquel pourraient graviter différents équipements et accessoires.

La collaboration avec LG permettrait à Apple de disposer rapidement d’une gamme d’appareils capables de couvrir plusieurs usages importants : sécurité, accès au logement et gestion de la température.

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Il faudra toutefois attendre les annonces officielles pour connaître les détails de l’intégration avec Apple Home, les éventuelles fonctions exclusives et surtout les prix.

Pour l’instant, ces informations restent basées sur une fuite attribuée à « pdfu ». Les caractéristiques et la disponibilité peuvent donc encore évoluer avant une éventuelle présentation officielle.