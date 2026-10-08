Les fuites de GTA 6 continuent, et la dernière en date propose près de 25 minutes de gameplay inédit. Publiée par le leaker Cyberleek, la vidéo montre notamment Jason parcourant Vice City sans vêtements dans différentes séquences du jeu, y compris à moto, dans un café en bord de mer ou lors de dialogues avec d’autres personnages.

La vidéo laisse également entrevoir plusieurs éléments de gameplay. Jason apparaît notamment dans une course en moto tout-terrain après une cinématique avec Lucia, puis dans des séquences de conduite à la première personne et une course de rue. Lucia apparaît elle aussi brièvement dénudée dans une séquence située à la fin de la vidéo.

Certains passages pourraient par ailleurs contenir des spoilers liés à l’histoire. Cyberleek aurait notamment utilisé la vidéo pour promouvoir une cryptomonnaie, après avoir déjà diffusé plusieurs extraits de GTA 6 par le passé.

Rockstar Games avait précédemment qualifié les précédentes fuites de « déchirantes », tandis que Take-Two Interactive a engagé plusieurs procédures judiciaires afin d’identifier les personnes à l’origine des diffusions. En 2022, une fuite massive avait déjà dévoilé de nombreuses vidéos de gameplay et conduit à l’arrestation puis à la condamnation du pirate responsable.

GTA 6 est actuellement disponible en précommande et doit sortir le 19 novembre 2026.