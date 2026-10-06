Samsung devrait continuer à jouer la carte de la sobriété pour le Galaxy S27 Ultra, tout en ajoutant une couleur plus audacieuse. Selon le leaker Ice Universe, le futur flagship serait proposé en noir, bleu, rose clair et blanc dans les circuits de distribution classiques.

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Une cinquième teinte violette serait également prévue, mais son statut reste incertain. Elle pourrait être réservée à certains marchés ou proposée exclusivement en ligne, comme Samsung le fait régulièrement avec certaines finitions de ses Galaxy S.

Le rose clair ferait son entrée dans la gamme standard

La palette attendue évoluerait donc légèrement par rapport au Galaxy S26 Ultra. Ce dernier est actuellement proposé en noir, cobalt violet, bleu ciel et blanc, avec des finitions supplémentaires comme l’or rose ou l’argent réservées à certains canaux.

Le choix d’un rose clair comme coloris standard serait ainsi une petite rupture pour Samsung. La marque semble vouloir élargir les possibilités de personnalisation sans abandonner les couleurs classiques destinées au plus grand nombre.

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La présence du violet resterait en revanche à préciser. À ce stade, rien ne permet de confirmer s’il s’agira d’une couleur largement disponible ou d’une édition limitée.

Quatre Galaxy S27 cette année ?

La gamme Galaxy S27 pourrait également être plus complexe que les générations précédentes. Les rumeurs évoquent désormais quatre modèles : un Galaxy S27 de 6,27 pouces, un S27+ de 6,66 pouces, un nouveau S27 Pro de 6,47 pouces et le S27 Ultra de 6,89 pouces.

Les modèles Pro et Ultra devraient notamment partager une technologie Privacy Display, destinée à limiter les angles de vision de l’écran. Samsung semble ainsi vouloir réserver certaines innovations d’affichage aux modèles les plus haut de gamme.

La série aurait déjà franchi une étape importante avec les certifications chinoises CCC. Les documents associés indiqueraient notamment une recharge filaire de 60 W pour les S27 Pro et S27 Ultra, avec une alimentation de 20 V à 3 A.

Une batterie enfin plus généreuse sur l’Ultra

La batterie pourrait constituer l’une des évolutions les plus significatives du Galaxy S27 Ultra. Plusieurs fuites et les données de certification évoquent une capacité d’environ 5 700 mAh, avec une capacité nominale annoncée autour de 5 534 mAh.

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Si ces informations se confirment, Samsung franchirait enfin un cap après plusieurs générations de Galaxy Ultra cantonnées à une batterie d’environ 5 000 mAh. Une telle augmentation pourrait avoir un impact direct sur l’autonomie, notamment si elle accompagne les optimisations attendues du processeur et de l’écran.

Côté photo, Samsung travaillerait également sur un rendu plus naturel, avec des couleurs moins froides et une meilleure gestion des hautes lumières. Là encore, il s’agirait davantage d’une évolution du traitement d’image que d’une révolution matérielle.

Une évolution plus qu’une révolution

À mesure que les certifications et les fuites s’accumulent, le portrait du Galaxy S27 Ultra devient progressivement plus cohérent. Samsung préparerait un smartphone avec davantage de choix de couleurs, une batterie plus importante, un écran Privacy Display et plusieurs ajustements photographiques.

Il faudra toutefois attendre les informations officielles pour confirmer cette fiche technique, en particulier les coloris définitifs et la disponibilité éventuelle de la finition violette. Pour l’instant, le Galaxy S27 Ultra semble surtout suivre la recette habituelle de Samsung : améliorer progressivement les points faibles de la génération précédente sans bouleverser la formule.