Apple semble vouloir accélérer son offensive dans la maison connectée. Selon Bloomberg, Apple travaillerait avec LG sur une nouvelle gamme d’appareils dédiés à la maison connectée comprenant notamment une serrure connectée, un thermostat et une sonnette vidéo.

Publicité

Ces produits seraient conçus pour fonctionner avec le futur hub domotique d’Apple, un appareil attendu très prochainement et qui pourrait être présenté dès le 13 octobre. Apple chercherait ainsi à construire un véritable écosystème autour de la maison, plutôt que de se limiter à quelques accessoires compatibles HomeKit.

Une gamme pensée autour du futur hub Apple

Le futur hub domestique d’Apple devrait constituer le centre de contrôle de cette nouvelle stratégie. Selon les informations précédemment rapportées par Bloomberg, il intégrerait un écran carré de 6 pouces, utilisable posé sur un meuble ou fixé au mur.

La serrure, le thermostat et la sonnette développés avec LG seraient justement conçus pour fonctionner avec ce dispositif. Apple pourrait ainsi proposer une expérience plus intégrée entre ses appareils et les différents équipements de la maison.

Publicité

L’objectif serait également de renforcer la présence d’Apple dans un secteur où l’entreprise est longtemps restée beaucoup plus discrète qu’Amazon ou Google.

LG préparerait aussi plusieurs caméras

La collaboration ne s’arrêterait pas à trois appareils. Apple et LG travailleraient également sur plusieurs caméras de sécurité, avec des modèles destinés à l’intérieur et à l’extérieur de la maison.

Une caméra équipée d’un projecteur serait également prévue. Cette gamme permettrait à Apple de couvrir une grande partie des besoins liés à la sécurité domestique, depuis la surveillance d’une pièce jusqu’au contrôle des accès et des abords d’une maison.

Les produits devraient être annoncés, voire commercialisés, dès la semaine prochaine selon les informations rapportées.

Des produits LG plutôt qu’Apple ?

Un détail est particulièrement intéressant : malgré l’implication d’Apple dans leur développement, les appareils porteraient la marque LG. Ce choix pourrait permettre aux deux entreprises de répartir clairement les rôles. LG dispose déjà d’une importante expertise dans l’électronique grand public et les équipements domestiques, tandis qu’Apple pourrait apporter son écosystème logiciel, ses services et son approche de l’intégration entre appareils.

Publicité

Il faudra toutefois attendre une annonce officielle pour comprendre exactement le niveau d’implication de chaque entreprise et la manière dont ces produits communiqueront avec l’écosystème Apple.

Apple vise directement Amazon

Cette nouvelle stratégie ressemble surtout à une offensive contre Amazon et son écosystème Ring. Amazon propose déjà une large gamme de produits connectés couvrant précisément les catégories visées par Apple et LG : caméras, sonnettes, systèmes de sécurité et autres équipements pour la maison.

Cependant, Apple dispose d’un avantage potentiel considérable : son écosystème matériel et logiciel. Si la serrure, le thermostat, les caméras et la sonnette s’intègrent réellement de manière transparente avec l’iPhone, l’Apple Watch, Siri et le futur hub domestique, Apple pourrait proposer une expérience beaucoup plus cohérente à ses utilisateurs.

La question sera évidemment celle du prix. Apple entre sur un marché où les solutions concurrentes sont nombreuses et où les consommateurs disposent déjà d’alternatives relativement abordables.

Une nouvelle étape pour la stratégie maison d’Apple

Apple semble désormais vouloir faire de la maison connectée l’un de ses nouveaux territoires de croissance. Après les smartphones, ordinateurs, montres et écouteurs, l’entreprise cherche progressivement à étendre son écosystème à l’environnement physique dans lequel ses utilisateurs vivent.

Publicité

Le futur hub pourrait être la pièce centrale de cette stratégie, tandis que les produits développés avec LG permettraient de construire autour de lui un véritable environnement domestique.

Si les annonces se confirment la semaine prochaine, Apple pourrait donc passer d’une présence relativement limitée dans la maison connectée à une offensive beaucoup plus ambitieuse. Et avec LG comme partenaire matériel, la marque pourrait disposer des moyens nécessaires pour s’attaquer directement à Amazon et Ring.