Apple s’apprêterait à dévoiler un nouvel appareil destiné à prendre le contrôle de la maison connectée : le HomeView, un écran intelligent conçu pour centraliser les commandes de Siri et des accessoires domotiques. Attendu lors de l’événement « Welcome Home » du 13 octobre, ce produit viendrait concurrencer directement les Amazon Echo Show et Google Nest Hub.

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Selon Mark Gurman, journaliste de Bloomberg, Apple aurait retenu le nom HomeView pour cet appareil, dont plusieurs caractéristiques et rendus ont également été dévoilés avant l’annonce. Deux versions seraient prévues : un modèle à poser sur un meuble et une variante conçue pour être fixée au mur. La commercialisation pourrait débuter à la mi-novembre.

Avec ce nouveau produit, Apple chercherait à rendre sa plateforme domotique plus accessible. Plutôt que de passer systématiquement par un iPhone, les occupants pourraient contrôler leurs équipements connectés depuis un écran dédié, installé dans une pièce commune.

Deux versions pour s’intégrer dans la maison

Le HomeView serait équipé d’un écran et fonctionnerait avec une puce Apple A18. Il servirait de centre de commande pour les appareils domestiques compatibles, avec Siri comme principale interface d’interaction.

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La première version serait destinée à être posée sur une table ou un plan de travail. Elle disposerait d’une base intégrant un haut-parleur métallique et serait proposée en quatre coloris : gris sidéral, argent, lumière stellaire et rose.

La seconde variante serait conçue pour une installation murale, avec une base carrée et plate. Elle serait disponible uniquement en gris sidéral et en argent. Cette approche permettrait à Apple de répondre à deux usages distincts : un écran facilement accessible dans une cuisine ou un salon, et un panneau de contrôle permanent fixé au mur.

Les rendus publiés par Jon Prosser, de Front Page Tech, illustrent ces deux configurations. Ils donnent une première idée du design envisagé, mais ne constituent pas une confirmation officielle de l’apparence définitive du produit.

Une interface centrée sur Siri plutôt que sur les applications

Contrairement à un iPad, le HomeView ne disposerait pas de son propre App Store. Apple privilégierait un ensemble limité d’applications préinstallées et des fonctionnalités spécifiquement adaptées à la maison connectée.

L’idée serait de contrôler les accessoires compatibles avec Siri et l’application Maison, plutôt que de proposer un écran polyvalent destiné à installer une multitude d’applications. Le hub pourrait ainsi devenir le point d’accès central aux commandes domestiques, sans reproduire toutes les possibilités d’un iPhone ou d’une tablette.

Ce choix marquerait une différence avec certains écrans connectés concurrents. L’intérêt du HomeView dépendrait donc largement de la qualité de l’interface, de la réactivité de Siri et de la diversité des équipements compatibles.

Pour Apple, l’enjeu consiste à rendre l’utilisation de la maison connectée suffisamment simple pour que les commandes vocales et tactiles deviennent des réflexes quotidiens.

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Matter et Thread pour dépasser les limites de HomeKit

La compatibilité a longtemps constitué l’un des points faibles de HomeKit. Certains accessoires populaires fonctionnaient avec Amazon Alexa ou Google Home, mais ne pouvaient pas être intégrés aussi facilement à l’écosystème d’Apple.

Les standards Matter et Thread peuvent contribuer à résoudre ce problème. Matter facilite l’interopérabilité entre les plateformes domotiques, tandis que Thread permet aux appareils compatibles de communiquer au sein d’un réseau sans fil à faible consommation. Certaines installations nécessitent toutefois un équipement faisant office de routeur de bordure Thread.

Le HomeView pourrait tirer parti de ces technologies pour faciliter l’intégration des accessoires déjà installés dans une maison. Un utilisateur équipé de produits Matter provenant d’un environnement Alexa ou Google Home pourrait ainsi conserver une partie de son matériel au lieu de repartir de zéro.

Cette compatibilité serait un argument important pour Apple. Elle permettrait de réduire les obstacles au changement de plateforme et d’élargir le marché potentiel du produit au-delà des utilisateurs déjà entièrement équipés en HomeKit.

Il faudra néanmoins vérifier la liste exacte des appareils pris en charge, les éventuelles limitations et les fonctions nécessitant un hub supplémentaire. La compatibilité Matter ne garantit pas automatiquement que toutes les fonctionnalités propres à chaque fabricant seront disponibles.

Un prix estimé à 350 dollars

Le tarif du HomeView n’a pas encore été confirmé officiellement. Des informations antérieures évoquent un prix d’environ 350 dollars, ce qui placerait l’appareil au-dessus de plusieurs produits concurrents.

À titre de comparaison, l’Amazon Echo Show 8 coûte à 220 euros et l’Echo Show 11 est affiché 270 euros. À environ 350 dollars, Apple miserait donc sur son intégration logicielle et son écosystème pour justifier un positionnement plus premium.

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Le prix pourrait constituer un frein pour les consommateurs qui recherchent avant tout un écran permettant de contrôler des lumières, consulter la météo ou lancer de la musique. Apple devra démontrer que son appareil apporte une valeur supplémentaire, notamment grâce à Siri, à la gestion des données personnelles et à l’intégration avec les autres produits de la marque.

Les propriétaires d’iPhone déjà équipés d’accessoires Matter ou Thread seraient probablement les mieux placés pour profiter du HomeView sans devoir renouveler toute leur installation.

Annonce le 13 octobre, commercialisation en novembre ?

Apple devrait présenter le HomeView lors de son événement « Welcome Home », organisé le mardi 13 octobre. Selon les informations rapportées par Mark Gurman et Jon Prosser, les premières ventes pourraient commencer vers la mi-novembre.

Ce décalage laisserait aux consommateurs quelques semaines entre la présentation et la disponibilité commerciale. Il pourrait aussi permettre à Apple de détailler les capacités de homeOS et les interactions prévues avec ses autres appareils domestiques.

Le HomeView reste toutefois un produit non annoncé officiellement à ce stade. Son nom, son prix, ses caractéristiques exactes et son calendrier de lancement doivent donc être considérés comme des informations issues de fuites, et non comme des spécifications définitives.

Si Apple confirme ces éléments, le HomeView pourrait constituer une nouvelle pièce importante de sa stratégie domotique. Son succès dépendra moins de son écran que de sa capacité à simplifier réellement le contrôle des équipements connectés, sans enfermer les utilisateurs dans un écosystème trop restrictif.