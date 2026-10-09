OnePlus prépare une évolution importante de l’écran de son prochain smartphone haut de gamme. Attendu la semaine prochaine en Chine, le OnePlus 16 inaugurera une nouvelle dalle développée avec BOE, baptisée Oriental Screen X4, qui mise sur un taux de rafraîchissement élevé, une meilleure précision des couleurs et un confort visuel renforcé.

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Cette quatrième génération de l’écran Oriental Screen repose sur un matériau luminescent X4 conçu conjointement par les deux entreprises. OnePlus et BOE ont également revu leur processus de fabrication pour améliorer la qualité d’affichage, avec une calibration de chaque sous-pixel en trois étapes.

Un écran à 165 Hz, jusqu’à 185 Hz en jeu

La principale nouveauté concerne la fluidité. La dalle du OnePlus 16 prendra en charge un taux de rafraîchissement de 165 Hz à l’échelle du système, tandis que certains jeux compatibles pourront atteindre 185 Hz.

Un tel niveau devrait rendre les animations, le défilement et les jeux particulièrement fluides. Il faudra néanmoins disposer de contenus et de jeux capables d’exploiter ces fréquences pour en tirer pleinement parti.

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OnePlus affirme également que l’utilisation de l’écran à 165 Hz consommerait une quantité d’énergie comparable à celle de la génération précédente fonctionnant à 120 Hz. Si cette promesse se confirme dans les tests, le smartphone pourrait gagner en fluidité sans subir une augmentation proportionnelle de sa consommation énergétique.

Une luminosité minimale de 1 nit et des couleurs plus précises

Le nouvel écran mise aussi sur la qualité d’image. Grâce à son matériau luminescent X4 et à la calibration renforcée des sous-pixels, OnePlus promet une meilleure précision des couleurs et une plus grande homogénéité de l’affichage.

La dalle pourra notamment réduire sa luminosité jusqu’à 1 nit grâce à un contrôle matériel. Cette possibilité vise à améliorer le confort visuel dans l’obscurité, lorsque même le réglage minimal de certains écrans peut sembler trop lumineux.

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Le constructeur annonce également des améliorations de la visibilité en extérieur et des fonctions de protection des yeux. Le processeur d’affichage propriétaire P4, associé à la technologie Ultra-Dynamic Clarity, doit pour sa part préserver la netteté des images lors des mouvements rapides.

Enfin, OnePlus évoque des bordures symétriques de seulement 1,15 mm sur les quatre côtés, ce qui permettrait de renforcer l’impression d’immersion.

OnePlus 16 : une fiche technique ambitieuse

L’écran ne serait pas la seule caractéristique notable du prochain flagship. Selon les informations disponibles, le OnePlus 16 devrait embarquer la puce Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, accompagnée de jusqu’à 16 Go de mémoire vive LPDDR5X et de 1 To de stockage UFS 4.1.

L’autonomie pourrait également constituer un argument majeur, avec une batterie annoncée de 9 000 mAh. La recharge atteindrait 100 W en filaire et 50 W sans fil, selon les caractéristiques évoquées avant le lancement.

La partie photo reposerait sur trois capteurs arrière : un module principal de 200 mégapixels avec stabilisation optique, un ultra grand-angle de 50 mégapixels et un téléobjectif périscopique de 50 mégapixels avec zoom optique 3x. À l’avant, OnePlus prévoirait une caméra de 50 mégapixels.

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Ces caractéristiques restent à confirmer officiellement. La présentation attendue en Chine devrait permettre d’en savoir davantage sur la configuration finale et les nouveautés logicielles associées.

Avec sa dalle BOE X4, le OnePlus 16 chercherait en tout cas à se démarquer par la combinaison de trois éléments : une fréquence de rafraîchissement élevée, une meilleure maîtrise de la luminosité et une consommation énergétique annoncée comme contenue. Reste à vérifier si ces promesses se traduiront par un avantage concret dans les usages quotidiens.