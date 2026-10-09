RedMagic veut repousser les limites du refroidissement sur smartphone avec son prochain modèle haut de gamme. Attendu le 15 octobre en Chine, le RedMagic 12 Pro+ inaugurera, selon le constructeur, le premier système de refroidissement liquide à circulation RGB intégré à un smartphone.

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Présentée sur le compte Weibo officiel de la marque et par son directeur général Jiang Chao, cette technologie associe une circulation de liquide à un système de ventilation interne. L’objectif est de mieux maîtriser la température des composants pendant les sessions de jeu intensives, tout en rendant le fonctionnement du circuit visible grâce à un éclairage RGB.

Un refroidissement liquide à double circuit

Le système thermique du RedMagic 12 Pro+ repose sur une architecture à double anneau de circulation. Par rapport à celle du RedMagic 11 Pro+, elle augmente le volume des canaux et leur surface d’échange thermique.

Une micropompe interne répartit le liquide de refroidissement entre deux circuits distincts. Le premier est consacré au processeur principal, ou SoC, tandis que le second évacue la chaleur produite par la batterie.

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Les deux circuits se rejoignent ensuite au niveau de la chambre de ventilation. Un ventilateur intégré expulse la chaleur vers l’extérieur, combinant ainsi refroidissement liquide et dissipation par circulation d’air.

Cette architecture vise à mieux répartir la gestion thermique entre les composants les plus sollicités. Elle pourrait notamment aider à maintenir les performances du processeur pendant les longues sessions de jeu, lorsque la chaleur peut entraîner une réduction automatique des fréquences.

Une micropompe plus puissante et un liquide isolant

Pour faire circuler le liquide dans des canaux plus volumineux, RedMagic a également revu sa micropompe. Le nouveau système utilise une micropompe à double cristal, dont la pression de fonctionnement atteint 130 kPa, contre 100 kPa sur la génération précédente.

Cette hausse de pression doit accélérer la circulation du liquide et améliorer le transfert thermique. Le fluide utilisé reste un liquide fluoré isolant et non conducteur, du même type que ceux employés dans certains systèmes de refroidissement de serveurs d’intelligence artificielle.

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RedMagic ajoute enfin une particularité esthétique : un guide lumineux placé au-dessus du conduit d’aération permet à l’éclairage RGB de suivre visuellement le circuit de refroidissement. L’utilisateur pourra ainsi voir le parcours lumineux associé au système thermique.

Il reste néanmoins à mesurer l’efficacité réelle de cette architecture. Les chiffres communiqués par le fabricant décrivent les caractéristiques du système, mais ne permettent pas encore de déterminer précisément les gains de température ou de performances par rapport au modèle précédent.

Des bordures encore plus fines pour le RedMagic 12 Pro+

Le constructeur annonce également plusieurs changements physiques. Le châssis du RedMagic 12 Pro+ a été repensé pour être plus fin et plus léger, avec des angles davantage arrondis afin d’améliorer la prise en main.

L’écran bénéficie lui aussi d’une évolution notable. Les bordures passent de 1,25 mm sur la génération précédente à seulement 0,96 mm, selon RedMagic. Cette réduction devrait renforcer l’impression d’immersion, un élément important pour un smartphone destiné principalement au jeu vidéo.

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Sous le capot, l’appareil utilisera la plateforme Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 de Qualcomm. RedMagic n’a pas encore dévoilé l’ensemble des configurations mémoire, les capacités de stockage ou les tarifs.

Présentation officielle le 15 octobre

Le RedMagic 12 Pro+ sera présenté officiellement en Chine le 15 octobre 2026. Cette annonce doit permettre de découvrir sa fiche technique complète, ses différentes configurations et son prix.

Le refroidissement liquide RGB constitue en tout cas l’élément distinctif mis en avant par la marque. Reste à savoir si ce système apportera un avantage tangible dans les jeux les plus exigeants, au-delà de son aspect visuel. Pour un smartphone gaming, la capacité à maintenir des performances élevées sans surchauffe sera bien plus déterminante que les effets lumineux.