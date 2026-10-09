Apple n’aurait pas renoncé à son pari de l’ultrafinesse. Selon une nouvelle fuite issue de la chaîne d’approvisionnement, la firme préparerait un iPhone Air 2 encore plus fin que son prédécesseur, tout en corrigeant plusieurs compromis du premier modèle, notamment en matière d’autonomie et de photographie.

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D’après le leaker coréen yeux1122, qui s’exprime sur le forum Naver, ce nouveau smartphone pourrait mesurer seulement 5,2 mm d’épaisseur, contre 5,6 mm pour l’iPhone Air actuel. Apple chercherait ainsi à pousser davantage son concept sans sacrifier les améliorations matérielles attendues.

Ces informations restent toutefois à prendre avec prudence : le constructeur n’a encore rien confirmé officiellement.

Une épaisseur réduite, mais une batterie plus généreuse ?

Réduire encore l’épaisseur d’un smartphone tout en améliorant son autonomie constitue un défi technique. Apple chercherait à le relever grâce à des cellules de batterie offrant une densité énergétique supérieure.

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La capacité pourrait ainsi dépasser les 3 149 mAh du premier iPhone Air. Des rumeurs précédentes évoquaient une batterie proche de 3 500 mAh, mais cette valeur n’est pas confirmée.

Si cette évolution se concrétise, l’iPhone Air 2 pourrait donc être plus fin tout en embarquant une batterie plus importante. La capacité ne suffira toutefois pas à déterminer son autonomie réelle, qui dépendra également de l’efficacité du processeur, de l’écran et des autres composants.

Apple conserverait par ailleurs le châssis en titane du modèle actuel, un choix qui permettrait de préserver une construction légère et haut de gamme.

Deux capteurs photo de 48 mégapixels

L’une des principales critiques adressées au premier iPhone Air concernait son unique appareil photo arrière. Apple pourrait corriger ce compromis avec une configuration à deux capteurs.

Selon les fuites, l’iPhone Air 2 intégrerait un capteur principal de 48 mégapixels et un ultra grand-angle de 48 mégapixels. Cette seconde caméra offrirait davantage de possibilités pour photographier des paysages, des groupes ou des scènes nécessitant un champ de vision plus large.

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L’ajout d’un ultra grand-angle permettrait ainsi de rapprocher l’expérience photographique de celle des iPhone plus complets, sans nécessairement reprendre l’ensemble de leur système photo.

Il faudra néanmoins attendre de connaître les caractéristiques optiques et les capacités de traitement d’image pour déterminer les progrès réels de cette configuration.

La puce A20 Pro et une Dynamic Island plus compacte

L’iPhone Air 2 pourrait également bénéficier de plusieurs composants attendus sur les futurs iPhone haut de gamme. Le smartphone embarquerait notamment la puce A20 Pro, également pressentie pour les iPhone 18 Pro. Apple préparerait aussi une puce sans fil N2 améliorée et son modem maison C2.

Ces composants pourraient contribuer à améliorer les performances, la connectivité et l’efficacité énergétique. Leur association avec une batterie à densité énergétique supérieure serait particulièrement importante pour un appareil aussi fin, dans lequel la gestion de la chaleur et de la consommation représente un enjeu majeur.

Côté affichage, Apple prévoirait une Dynamic Island plus petite, similaire à celle attendue sur les iPhone 18 Pro. Cette évolution libérerait un peu plus d’espace à l’écran, sans modifier radicalement le format général de l’appareil.

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Une sortie envisagée au printemps 2027

Selon les informations disponibles, l’iPhone Air 2 pourrait être présenté au printemps 2027, aux côtés de l’iPhone 18 standard et de l’iPhone 18e.

Ce calendrier reste à confirmer. Apple n’a annoncé ni date de lancement ni caractéristiques officielles pour cette deuxième génération.

La direction envisagée est néanmoins intéressante : plutôt que de rendre son smartphone ultrafin encore plus spectaculaire au détriment des usages, Apple chercherait à améliorer les points faibles du premier modèle. Une batterie plus généreuse, un véritable ultra grand-angle et des composants plus efficaces pourraient rendre le concept plus convaincant.

Reste à savoir si ces améliorations suffiront à faire de l’iPhone Air 2 une alternative crédible aux modèles classiques, dont l’autonomie et la polyvalence photographique demeurent des critères essentiels.