Le produit est annoncé : le bilan des rumeurs

Les joueurs PC pensaient avoir une excellente surprise : GTA 6 pourrait être jouable sur PC dès son lancement le 19 novembre 2026 grâce à Xbox Cloud Gaming. Un rapport de The Verge affirmait en effet que Microsoft aurait obtenu des droits exclusifs de streaming pour le prochain jeu de Rockstar, permettant de jouer à la version Xbox depuis un PC sans attendre une éventuelle sortie PC native.

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Mais l’information a rapidement pris une autre tournure. Matthew Ball, Chief Strategy Officer de Xbox, a démenti le rapport, affirmant que GTA 6 ne sera pas disponible en streaming exclusivement sur Xbox, ni sur PC de cette manière au lancement. La perspective d’un accès PC dès novembre via le cloud semble donc, pour l’instant, écartée.

Une rumeur autour des droits de streaming Xbox

Le rapport initial avançait que Microsoft aurait obtenu des droits exclusifs de streaming pour GTA 6. L’idée était simple : un joueur achetant la version Xbox Series X|S du jeu aurait pu la diffuser via Xbox Cloud Gaming sur son PC, voire sur une Xbox One.

Cette possibilité aurait été particulièrement intéressante alors que la version PC native de GTA 6 n’est toujours pas annoncée officiellement. Le cloud aurait permis aux joueurs PC de contourner cette attente et de découvrir le jeu dès le 19 novembre, date prévue pour les versions consoles.

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Mais cette information a été directement remise en cause par Xbox.

Xbox dément une sortie PC via le cloud

Dans une mise à jour publiée le 7 octobre, Matthew Ball a clairement rejeté cette perspective. Selon lui, GTA 6 « will not be streaming exclusively [on Xbox] or to PC » au lancement.

Ce démenti est important : il ne s’agit donc pas simplement d’une fonctionnalité dont Microsoft n’aurait pas encore communiqué les modalités. Le responsable de Xbox affirme que le jeu ne bénéficiera pas de ce dispositif exclusif permettant de jouer sur PC via Xbox Cloud Gaming dès le 19 novembre.

La promesse d’un GTA 6 jouable sur PC le jour du lancement grâce au cloud ne peut donc plus être présentée comme une information fiable.

Une histoire qui intervenait au mauvais moment pour le Xbox Cloud Gaming

La rumeur était pourtant crédible dans son contexte. Xbox s’apprête justement à introduire de nouvelles limites mensuelles concernant le cloud gaming selon l’abonnement Game Pass.

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Le scénario initial avançait les quotas suivants :

Game Pass Ultimate : 15 heures

Game Pass Premium : 10 heures

Game Pass Essential : 5 heures

Une fois ces heures consommées, Microsoft devait permettre aux abonnés d’acheter du temps de jeu supplémentaire avec une formule pay-as-you-go.

Mais, ces informations concernant les quotas ne suffisent évidemment pas à établir que GTA 6 aurait été disponible de cette manière. Et le démenti de Matthew Ball vient désormais couper court à cette hypothèse pour le lancement.

Le PC devra probablement encore patienter

Pour les joueurs PC, la situation reste donc frustrante. GTA 6 doit sortir le 19 novembre 2026, mais une version PC native n’est toujours pas annoncée dans les informations fournies par Rockstar. Des estimations évoquent une arrivée sur PC ultérieure, potentiellement en 2027. Il s’agit toutefois d’une projection et non d’une date officielle.

Le cloud gaming aurait constitué une solution particulièrement élégante pour patienter. Les joueurs auraient pu acheter GTA 6 une seule fois sur Xbox et y accéder depuis leur PC sans attendre le portage. Cette possibilité étant désormais démentie par Xbox, il faudra vraisemblablement attendre une annonce officielle de Rockstar pour connaître le calendrier PC.

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Une nouvelle fois, Rockstar garde le contrôle

L’affaire rappelle surtout à quel point les informations autour de GTA 6 doivent être prises avec prudence. Le jeu est devenu l’un des lancements les plus attendus de l’industrie et la moindre information concernant une nouvelle plateforme, une fonctionnalité ou une date PC peut rapidement prendre de l’ampleur.

Pour l’instant, une chose reste donc claire : GTA 6 arrivera le 19 novembre 2026 sur les plateformes officiellement annoncées, mais il n’existe pas de confirmation crédible d’un accès PC via Xbox Cloud Gaming dès cette date.

Les joueurs PC devront encore patienter pour connaître le véritable calendrier de Rockstar.