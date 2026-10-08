RedMagic vient de dévoiler intégralement le design de son prochain smartphone gaming, le RedMagic 12 Pro+, quelques jours avant sa présentation officielle prévue en Chine. La marque mise sur trois finitions inspirées du transparent, un écran totalement dégagé de toute encoche et un système de refroidissement particulièrement ambitieux.

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Le constructeur conserve l’esthétique très technique de sa gamme, mais apporte quelques changements visibles. Le module photo arrière devient notamment parfaitement intégré au dos, tandis que les composants du système de refroidissement restent partiellement visibles à travers les versions transparentes.

Trois finitions transparentes

Le RedMagic 12 Pro+ sera proposé en trois versions : Transparent Dark Night, Transparent Silver Wing et Transparent Ice Blue. Les trois modèles conservent un dos parfaitement plat, signature de la gamme, mais le changement le plus évident concerne les caméras. Contrairement à de nombreux smartphones haut de gamme actuels, le bloc photo ne dépasse plus du châssis.

Cette intégration permet à RedMagic de conserver un profil uniforme tout en renforçant l’apparence « gaming hardware » du smartphone.

Un écran presque sans bordure

RedMagic poursuit également sa philosophie du véritable plein écran. Le 12 Pro+ utilise une caméra frontale placée sous l’écran, évitant ainsi encoche ou poinçon. La marque introduit sa neuvième génération de technologie de caméra sous l’écran et réduit encore la bordure noire entourant la dalle. Celle-ci passe de 1,25 mm sur la génération précédente à seulement 0,96 mm.

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Sur un smartphone destiné au jeu, cette évolution est loin d’être purement esthétique. Une surface d’affichage plus dégagée permet de renforcer l’immersion, notamment pendant les jeux ou la lecture vidéo.

Un refroidissement RGB visible à travers le dos

Le RedMagic 12 Pro+ ne cherche évidemment pas uniquement à impressionner visuellement. Le smartphone intègre un système de refroidissement liquide RGB, dont certains éléments peuvent être observés à travers le dos transparent. Ce dispositif est associé à un système de refroidissement par air destiné à maintenir les performances lors des sessions prolongées. RedMagic en fait l’un des principaux arguments de son nouveau flagship gaming.

C’est un point particulièrement important pour ce type d’appareil : la puissance maximale d’un processeur mobile n’a d’intérêt que si le smartphone peut maintenir cette puissance suffisamment longtemps sans réduire fortement ses fréquences.

Le Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 aux commandes

Sous le capot, le RedMagic 12 Pro+ embarquera le Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 de Qualcomm, actuellement présenté comme l’un des SoC mobiles les plus puissants de la génération.

Le smartphone est déjà apparu sur Geekbench 7 sous la référence Nubia NX819J, avec un score de 3 677 points en monocœur et 12 679 points en multicœur.

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Ces résultats le placent pour le moment devant les autres smartphones équipés de la même plateforme dans les tests Geekbench 7 cités. Il faudra néanmoins attendre les tests d’un appareil commercial pour déterminer si ces performances se maintiennent dans des conditions réelles et prolongées.

Plus fin, plus léger et plus compact

RedMagic avait déjà indiqué que le 12 Pro+ serait plus léger, plus fin et plus étroit que son prédécesseur, avec des contours également plus arrondis.

Des informations précédentes évoquent par ailleurs une batterie de 8 400 mAh, accompagnée d’une recharge filaire de 120 W et d’une recharge sans fil de 80 W. Ces caractéristiques n’ont toutefois pas encore été officiellement confirmées par RedMagic.

Si elles se vérifient, elles permettraient au smartphone de combiner une très grande capacité énergétique avec une recharge particulièrement rapide, deux éléments essentiels pour une machine destinée aux longues sessions de jeu.

Rendez-vous le 15 octobre en Chine

Le RedMagic 12 Pro+ sera officiellement présenté en Chine le 15 octobre à 14 h 30 heure locale. Les réservations sont déjà ouvertes sur le site officiel de la marque et JD.com.

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Les acheteurs chinois peuvent verser 100 yuans pour réserver l’appareil et accéder à différents avantages promotionnels annoncés jusqu’à 4 300 yuans. Ceux-ci comprennent notamment un refroidisseur RedMagic Cooler 8 Pro, des avantages gaming, du cashback et des offres de reprise.

Le prix final du smartphone n’a pas encore été annoncé. RedMagic n’a pas non plus communiqué de calendrier concernant une éventuelle commercialisation internationale.

Pour l’instant, le RedMagic 12 Pro+ semble surtout vouloir jouer la carte du smartphone gaming sans compromis : écran quasiment bord à bord, processeur haut de gamme, refroidissement visible et puissant, énorme batterie annoncée et design plus compact. Reste à voir si cette débauche de matériel se traduira par un véritable avantage dans les jeux, au-delà des scores de benchmarks.