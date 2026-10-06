Motorola semble déjà préparer la suite de son premier Razr Fold, quelques mois seulement après sa commercialisation. Un teaser publié au moment du lancement de l’iPhone Duo montre brièvement un nouveau pliable au format plus large et plus court, proche de cette silhouette « passeport » qui s’impose progressivement sur le marché.

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Le constructeur en profite aussi pour rappeler son ancienneté dans les téléphones pliables, quitte à adresser une pique à Apple. Mais derrière la communication, le message est plus intéressant : Motorola pourrait revoir profondément son approche du grand pliable dès sa deuxième génération.

Le dossier complet Smartphones iPhone Duo : tout ce que l’on sait sur le premier iPhone pliable

Motorola répond directement au lancement de l’iPhone Duo

Le timing ne laisse guère de doute. Alors qu’Apple dévoilait son premier iPhone pliable, Motorola a publié une courte vidéo accompagnée d’un message soulignant qu’il travaille sur les téléphones pliables depuis bien plus longtemps.

La marque peut effectivement rappeler l’héritage du Razr de 2004, puis celui du Razr pliable sous Android lancé en 2019. Cependant, l’argument mérite d’être nuancé. Motorola possède une longue histoire avec les téléphones à clapet, mais son premier véritable pliable au format livre, le Razr Fold, n’est arrivé qu’en 2026. Sur ce segment précis, Samsung conserve donc une avance considérable avec sa famille Galaxy Fold lancée dès 2019.

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La communication de Motorola vise surtout à ne pas laisser Apple occuper seul le terrain médiatique.

L’arrivée de l’iPhone Duo transforme le pliable grand format en catégorie beaucoup plus stratégique, et les constructeurs déjà présents ont tout intérêt à rappeler qu’ils disposent eux aussi d’une expérience dans ce domaine.

Un nouveau format plus large et plus court

La véritable information du teaser tient dans la silhouette montrée pendant quelques secondes. Le futur appareil semble plus large et moins haut que l’actuel Razr Fold, avec des proportions qui se rapprochent davantage d’un petit passeport que d’un smartphone Android très allongé.

Ce choix n’arrive pas par hasard. Les grands pliables commencent progressivement à abandonner les formats étroits qui caractérisaient les premières générations. Un écran externe trop fin limite la saisie et rend certaines applications moins agréables lorsqu’on utilise le téléphone fermé. Un châssis plus large permet de rapprocher l’écran extérieur d’un smartphone traditionnel.Une fois ouvert, cette géométrie crée également une surface plus équilibrée pour le multitâche, la lecture ou l’affichage côte à côte de plusieurs applications.

Motorola semble donc vouloir corriger l’une des principales limites ergonomiques de nombreux pliables de première génération.

Le Razr Fold pourrait changer de direction dès sa deuxième génération

Le premier Razr Fold n’a été officiellement présenté qu’en janvier 2026 avant une commercialisation en avril. Son éventuel successeur arriverait donc relativement rapidement si Motorola décidait de dévoiler ce nouveau modèle avant la fin de l’année. Rien ne permet encore d’affirmer qu’il portera le nom de Razr Fold 2 ou qu’il remplacera directement le modèle actuel. Il pourrait tout aussi bien s’agir d’une variante supplémentaire destinée à explorer un format différent.

Cette hypothèse est d’autant plus crédible que Motorola semble encore chercher la bonne formule pour son entrée sur le marché des pliables au format livre. Le premier modèle avait notamment été critiqué pour son positionnement tarifaire et pour l’utilisation du Snapdragon 8 Gen 5, moins ambitieux que les puces équipant plusieurs concurrents directs.

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Un changement de proportions pourrait donc accompagner une évolution plus large de la stratégie produit.

Écran sans pli visible, châssis ultrafin et ouverture facilitée évoqués

Des croquis apparus récemment apportent quelques indices supplémentaires sur le futur appareil. Ils mentionnent notamment un écran présenté comme sans pli visible, un châssis « ultra slim », du verre 3D et un profil destiné à faciliter l’ouverture. Ces éléments doivent encore être considérés comme des indications préliminaires plutôt que comme des caractéristiques définitives. La disparition du pli central est devenue l’un des principaux arguments techniques du marché des smartphones pliables.

Samsung, Apple, Xiaomi et d’autres constructeurs améliorent progressivement les structures d’écran, les charnières et les différentes couches de protection afin de rendre cette zone moins perceptible. Motorola devra donc aller au-delà d’une simple promesse marketing si elle veut réellement se distinguer. La finesse sera tout aussi importante.

Les nouveaux pliables sont désormais jugés non seulement sur leur capacité à se fermer, mais aussi sur leur aptitude à se faire oublier lorsqu’ils sont utilisés comme smartphones classiques.

Un module photo horizontal qui pourrait avoir un intérêt pratique

Les premiers dessins montrent également un changement intéressant à l’arrière. Motorola semble envisager une barre photo horizontale, plutôt qu’un bloc concentré dans un coin du téléphone. Ce choix peut donner au futur appareil une identité visuelle différente, mais il pourrait aussi présenter un avantage fonctionnel. Une barre traversant davantage la largeur du châssis peut limiter le déséquilibre lorsque le smartphone est posé à plat sur une table.

Sur les appareils équipés d’un module très proéminent placé dans un coin, la coque peut facilement osciller lorsqu’on touche l’écran. Tout dépendra évidemment de l’épaisseur réelle du bloc photo. Mais dans une catégorie où chaque millimètre compte et où le téléphone doit pouvoir servir dans plusieurs positions, la distribution physique des modules devient un élément de design plus important qu’elle ne l’est sur un smartphone classique.

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L’iPhone Duo accélère déjà la bataille du format passeport

Le contexte concurrentiel rend cette évolution particulièrement intéressante. Samsung a déjà fait évoluer ses grands pliables vers des proportions plus larges avec les Galaxy Z Fold 8, tandis que Xiaomi explore lui aussi ce type de géométrie. L’iPhone Duo adopte désormais une philosophie similaire, avec un appareil court et large lorsqu’il est fermé. Il serait exagéré d’affirmer que tous ces constructeurs copient directement Apple ou Samsung.

Les cycles de développement sont trop longs pour expliquer aussi simplement cette convergence. Le mouvement suggère plutôt que l’industrie semble arriver progressivement à la même conclusion : pour qu’un grand pliable soit agréable fermé comme ouvert, il doit se rapprocher davantage des proportions d’un smartphone traditionnel à l’extérieur.

Motorola paraît vouloir rejoindre cette tendance rapidement.

Motorola doit maintenant transformer son héritage en avantage réel

Le teaser est habile, mais rappeler le Razr de 2004 ne suffira pas à gagner la nouvelle bataille des pliables. L’histoire de la marque constitue un capital de communication évident, surtout autour d’un nom aussi identifiable que Razr.

Mais le marché de 2026 se joue désormais sur des critères beaucoup plus exigeants : finesse, résistance de l’écran, qualité de la charnière, autonomie, photographie, logiciel multitâche et intégration de l’intelligence artificielle. Apple arrive tard, mais avec un écosystème logiciel immense. Samsung possède plusieurs années d’expérience industrielle. Xiaomi et d’autres constructeurs chinois progressent très rapidement sur la miniaturisation et les batteries.

Motorola doit donc montrer que son futur modèle n’est pas simplement un Razr Fold élargi. Si le format aperçu dans ce teaser se confirme, la véritable nouveauté pourrait justement être là : Motorola semble avoir compris que la prochaine bataille des pliables ne portera plus seulement sur la charnière, mais sur la forme même que doit prendre un smartphone lorsqu’il se replie.