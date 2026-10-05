À quelques jours de sa présentation officielle, le RedMagic 12 Pro+ vient de faire une apparition remarquée sur Geekbench 7. Le futur smartphone gaming de Nubia aurait obtenu les meilleurs scores enregistrés à ce jour pour un appareil équipé du Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6.

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Le résultat est particulièrement intéressant puisqu’il dépasse même les chiffres de performances communiqués par Qualcomm pour sa nouvelle puce haut de gamme. Le smartphone doit être officiellement présenté en Chine le 15 octobre.

Le RedMagic 12 Pro+ prend la tête sur Geekbench

Le modèle testé apparaît dans la base Geekbench sous la référence Nubia NX819J. Il obtient 3 677 points en monocoeur et 12 679 points en multicoeurs avec Geekbench 7. Ces résultats dépassent les estimations communiquées par Qualcomm, qui évoquait environ 3 600 points en monocoeur et entre 12 300 et 12 500 points en multicoeurs.

Le RedMagic 12 Pro+ prend également l’avantage sur les autres smartphones équipés du même processeur qui sont apparus récemment dans la base de données. Le Xiaomi 18 Pro Max avait obtenu 3 582 points en monocoeur et 12 247 points en multicoeurs. Le OnePlus 16 avait ensuite enregistré 3 492 et 11 950 points respectivement.

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Le smartphone de RedMagic affiche donc une avance d’environ 1 % en monocoeur et de 2 à 3 % en multicoeurs par rapport aux meilleurs résultats précédents.

Une différence relativement faible, mais suffisante pour placer le RedMagic 12 Pro+ en tête de ces premiers tests.

Le refroidissement pourrait expliquer cette avance

Toutefois, il serait prématuré de conclure que le RedMagic 12 Pro+ est intrinsèquement plus performant que les autres smartphones équipés du Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6.

RedMagic conçoit avant tout ses smartphones pour le gaming et accorde donc une importance particulière au refroidissement. Certains modèles précédents de la marque intégraient déjà un système de refroidissement actif, tandis que RedMagic a commencé à dévoiler une nouvelle technologie de refroidissement pour le 12 Pro+ sans encore révéler tous ses détails.

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Une meilleure dissipation thermique peut permettre au processeur de maintenir ses fréquences élevées plus longtemps. Dans ce contexte, le score Geekbench pourrait davantage représenter le potentiel maximal de la puce dans un châssis particulièrement optimisé que les performances que l’on retrouvera sur tous les futurs smartphones équipés du même SoC.

Autrement dit, le RedMagic 12 Pro+ pourrait être particulièrement bien placé pour exploiter durablement le Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6.

Un smartphone pensé pour le gaming

RedMagic devrait également faire évoluer le design de son nouveau modèle. La marque affirme que le 12 Pro+ sera plus léger, plus fin, plus étroit et plus arrondi que son prédécesseur.

Le constructeur annonce également une réduction importante des bordures autour de l’écran. Elles passeraient de 1,25 mm à seulement 0,96 mm.

La caméra frontale sous l’écran serait par ailleurs conservée, une caractéristique particulièrement intéressante pour un smartphone gaming qui cherche à maximiser la surface d’affichage sans encoche ni poinçon visible.

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Une énorme batterie toujours non confirmée

Une précédente fuite évoquait également une fiche technique particulièrement ambitieuse. Le RedMagic 12 Pro+ pourrait embarquer une batterie de 8 400 mAh, accompagnée d’une recharge filaire de 120 W et d’une recharge sans fil de 80 W.

Ces caractéristiques n’ont cependant pas été confirmées par RedMagic. Il faudra donc attendre la présentation officielle pour savoir si cette batterie et ces puissances de recharge feront réellement partie de la fiche technique finale.

Rendez-vous le 15 octobre

RedMagic présentera officiellement le 12 Pro+ en Chine le 15 octobre à 14 h 30, heure locale. Les premiers résultats Geekbench donnent déjà un aperçu particulièrement prometteur des performances du smartphone. Mais ils devront être confirmés par des tests réalisés sur une version commerciale, les unités de préproduction pouvant afficher des résultats différents.

Avec un refroidissement conçu pour le gaming, un écran aux bordures extrêmement fines et potentiellement une batterie de 8 400 mAh, le RedMagic 12 Pro+ pourrait surtout chercher à démontrer que le Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 peut atteindre des niveaux de performances encore supérieurs lorsqu’il dispose d’une architecture pensée pour les maintenir dans la durée.