OnePlus a présenté le premier teaser officiel de son prochain flagship fin juillet, mais le OnePlus 16 lui-même n’est attendu qu’en octobre 2026, en Chine. Nous suivons cette génération depuis novembre 2025. Un avertissement s’impose d’emblée : OnePlus n’a confirmé que son virage gaming et son retrait de plusieurs marchés occidentaux — rien sur la fiche technique du téléphone lui-même.

Ce dossier trie ce qui est corroboré par plusieurs fuites cohérentes, et ce qui reste contradictoire d’une source à l’autre — la disponibilité du OnePlus 16 en dehors de Chine en tête.

OnePlus confirme le virage gaming, avec trois technologies maison Solide

Le premier teaser officiel a été présenté au Snapdragon Gaming Technology Showcase en Chine. Liu Baoyou, directeur général de OnePlus Chine, y a confirmé que le OnePlus 16 embarquerait de nouvelles générations de trois technologies maison : Fengchi Gaming Kernel, Extreme High Refresh Rate et Esports Triple Chip. Aucun détail technique n’a été communiqué sur leurs évolutions respectives.

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Liu Baoyou a également revendiqué une croissance de 13 % des ventes de OnePlus au premier semestre 2026, sans chiffre détaillé à l’appui.

Le retrait d’Europe et d’Amérique du Nord, déjà acté Solide

OnePlus a confirmé qu’il ne lancerait plus de nouveaux smartphones en Europe ni en Amérique du Nord, invoquant litiges liés aux brevets, hausse des coûts marketing et concurrence intense face à Samsung et Google. Les utilisateurs actuels continueront de recevoir mises à jour et support technique, et plusieurs modèles compatibles pourront migrer d’OxygenOS vers ColorOS, le système développé par OPPO.

Bordures sous le millimètre, mais 165, 185 ou 240 Hz ? À vérifier

Le OnePlus 16 utiliserait une nouvelle génération de dalle Oriental Screen développée avec BOE, en OLED LTPO de 6,78 pouces, définition 1,5K, plate. Après les 1,15 mm du OnePlus 15, les bordures passeraient sous le millimètre selon Digital Chat Station, sans chiffre précis.

La fréquence de rafraîchissement, elle, varie franchement selon les fuites : 165 Hz selon la dernière indiscrétion de Digital Chat Station fin août, 185 Hz selon plusieurs fuites d’août cohérentes entre elles, et des prototypes qui auraient même testé du 240 Hz fin juillet. Aucun de ces chiffres n’est confirmé par OnePlus.

Batterie 9 000 mAh et charge 100 W Prudence

D’après Digital Chat Station, le prototype testé par OnePlus utilise une batterie double cellule de deux éléments de 4 390 mAh chacun — soit une capacité nominale minimale de 8 780 mAh et une valeur commerciale typique proche de 9 000 mAh, avec une énergie de 33,11 Wh sous 7,54 V. La recharge resterait rapide : 100 W filaire et environ 50 W sans fil.

Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro et trois puces dédiées au jeu Prudence

Le OnePlus 16 embarquerait le futur Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, gravé en 2 nm chez TSMC, avec des cœurs Oryon dépassant 5 GHz — une puce encore non officialisée par Qualcomm. OnePlus y ajouterait trois puces gaming distinctes selon Digital Chat Station : P4 pour l’affichage, G3 pour le réseau et T3 pour le tactile, chacune censée réduire la latence à son niveau. La marque affirmerait avoir travaillé avec des studios de jeux FPS pour les exploiter.

Le tout tournerait sous Android 17 avec ColorOS 17 en Chine, accompagné de LPDDR6 et d’UFS 5.0 pour la mémoire et le stockage.

Triple capteur photo signé Samsung, jusqu’à 200 mégapixels Prudence

La photographie reposerait sur trois capteurs Samsung : un principal ISOCELL HP5 de 200 mégapixels, un ultra grand-angle JN5 de 50 mégapixels et un téléobjectif périscopique JN5 de 50 mégapixels offrant un zoom optique 3,5x. À l’avant, une caméra selfie de 32 mégapixels est évoquée. Le reste de la fiche comprendrait un capteur d’empreintes ultrasonique, un moteur de vibration linéaire sur l’axe X, deux haut-parleurs symétriques et une certification IP68/IP69.

Le design divise : bloc carré ou circulaire ? À vérifier

Selon Digital Chat Station, le OnePlus 16 conserverait les grandes lignes du OnePlus 15 mais avec un module photo carré plus compact. Une affiche apparue sur les réseaux sociaux chinois, dont l’authenticité n’a pas été confirmée, montre au contraire un module circulaire rappelant le OnePlus 13. Les deux versions coexistent pour l’instant, comme c’est souvent le cas tant que plusieurs prototypes restent en lice.

Le OnePlus 16 pourrait ne jamais sortir en Inde ni en Europe À vérifier

C’est le développement le plus récent, et le plus lourd de conséquences. Le leaker Yogesh Brar affirme que OnePlus envisagerait de réorganiser sa gamme indienne en 2027 : le OnePlus 16 ne serait pas lancé en Inde, laissant la place à un OnePlus 16R promu au rang de flagship local, probablement dérivé d’un futur OnePlus Ace 7 chinois. Un autre informateur, Debayan Roy, avait déjà évoqué cette absence plusieurs semaines auparavant.

Si ce scénario se confirme, le OnePlus 16 deviendrait un flagship essentiellement chinois, à rebours de la stratégie internationale qui a longtemps défini la marque. Combiné au retrait déjà acté d’Europe et d’Amérique du Nord, cela réduirait fortement le nombre de marchés où le téléphone lui-même — plutôt qu’une déclinaison R — resterait achetable officiellement.

Des prix en forte hausse Prudence

Une fuite attribuée au compte @OnePlusClub détaille quatre configurations chinoises : 8 Go + 256 Go à 4 999 yuans (≈ 640 €), 12 Go + 256 Go à 5 499 yuans, 12 Go + 512 Go à 5 999 yuans, et une édition limitée 16 Go + 1 To à 7 499 yuans (≈ 965 €). Le retour d’une version 8 Go est notable : OnePlus n’en proposait plus sur un flagship depuis le OnePlus 11 en 2023.

La hausse est nette face aux 3 999 yuans du OnePlus 15 en 12+256 Go — une configuration mieux dotée en mémoire que l’entrée de gamme du 16. Elle refléterait la flambée mondiale du prix de la mémoire DRAM et du stockage NAND, tirée par la demande des centres de données dédiés à l’IA.

Ce qu’on ne sait pas encore À vérifier

La date exacte de présentation, au-delà d’un mois d’octobre annoncé pour la Chine. La fréquence de rafraîchissement définitive de l’écran. Le design final du module photo. Le sort du OnePlus 16 en Inde, et plus largement sa disponibilité en dehors de Chine. Un modèle Pro ou Ultra avait été évoqué en janvier, mais n’a plus été mentionné depuis — la gamme semble désormais se limiter au duo OnePlus 16 / OnePlus 16R.

Dossier arrêté au 17 septembre 2026, environ un mois avant la présentation attendue en Chine. Établi à partir de notre suivi de la série depuis novembre 2025. OnePlus n’ayant confirmé ni la fiche technique ni le calendrier précis, il sera largement révisé d’ici le lancement.