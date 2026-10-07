Microsoft donne rendez-vous ce mercredi 7 octobre 2026 à San Francisco pour dévoiler la suite de Windows et de Surface, et ouvrir une « conversation sur la manière dont l’IA locale façonnera le prochain chapitre du PC ». Sur scène : Satya Nadella (CEO de Microsoft), Jensen Huang (CEO de Nvidia) et Pavan Davuluri, responsable de Windows et de Surface.

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Nous suivons la présentation en direct sur cette page : la timeline se remplit au fil de la keynote.

La keynote débute à 10 h heure du Pacifique, soit 19 h à Paris, et devrait durer environ une heure. Elle est diffusée en direct sur YouTube ; le plus simple pour ne rien rater reste ce direct, qui résume chaque annonce au fur et à mesure.

Date — mercredi 7 octobre 2026

— mercredi 7 octobre 2026 Heure — 19 h à Paris · 18 h à Londres · 13 h à New York · 10 h à San Francisco

— 19 h à Paris · 18 h à Londres · 13 h à New York · 10 h à San Francisco Durée — environ une heure

— environ une heure Diffusion — YouTube, et ce direct

Ce qu’on attend

Surface Laptop Ultra

Microsoft a déjà présenté plus tôt cette année ce concurrent du MacBook Pro, le Surface Laptop Ultra, animé par les nouvelles puces Arm de Nvidia, mais le prix, la date de sortie et la fiche technique complète restent à confirmer. Les rumeurs évoquent plusieurs configurations, avec des variantes de processeur à 18 et 20 cœurs et jusqu’à 128 Go de mémoire vive.

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La plateforme RTX Spark de Nvidia

La présence de Jensen Huang laisse prévoir de nouveaux détails sur l’offensive de Nvidia sur le marché des portables Windows. Microsoft tient l’appareil vedette, mais de nombreux constructeurs préparent aussi des ordinateurs portables fondés sur RTX Spark.

Agents IA locaux dans Windows

Microsoft pose depuis près d’un an les bases d’agents IAL'IA agentique désigne les systèmes d'intelligence artificielle capables de planifier puis d'exécuter eux-mêmes des tâches complexes — réserver, coder, naviguer sur le Web, piloter des logiciels — plutôt que de se contenter de répondre à une question. Lire la fiche fonctionnant directement sur Windows. Le Surface Laptop Ultra, dopé par les puces RTX Spark, est censé leur donner la puissance nécessaire : attendez-vous à de nouvelles annonces sur ce front.

Améliorations de Windows 11

Microsoft travaille sur de nombreux pans de Windows 11, dont les performances sur les machines équipées de 8 Go de RAM. On devrait en savoir plus sur ces chantiers, ainsi que sur de nouvelles fonctions destinées aux développeurs et aux créatifs.