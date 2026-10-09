OnePlus prépare un smartphone qui mise autant sur l’autonomie que sur les performances en jeu. Attendu en Chine le 12 octobre, le OnePlus 16 embarquera une batterie de 9 000 mAh, un écran capable d’atteindre 185 Hz dans certains jeux compatibles et une puce Snapdragon de nouvelle génération.

Publicité

Le constructeur confirme progressivement les caractéristiques de ce nouveau modèle haut de gamme, avec une ambition claire : séduire les joueurs mobiles exigeants.

L’appareil associera également une recharge filaire de 100 W, jusqu’à 16 Go de mémoire vive et 1 To de stockage. OnePlus met surtout en avant la fluidité de l’affichage et la capacité du smartphone à maintenir des performances élevées sur la durée.

Un écran à 185 Hz pour les jeux compatibles

Le OnePlus 16 sera équipé d’un écran BOE Oriental Screen de quatrième génération, utilisant un matériau électroluminescent X4 personnalisé. La dalle proposera un taux de rafraîchissement pouvant atteindre 165 Hz à l’échelle du système, avec une fréquence maximale de 185 Hz dans les jeux compatibles.

Publicité

OnePlus annonce notamment la prise en charge native du mode 185 images par seconde dans plusieurs titres dès le lancement : Peacekeeper Elite, la version chinoise de PUBG Mobile, Delta Force, Dark Zone, CrossFire: Mobile, Counter-Strike Online: Future et Lost Light.

D’autres jeux doivent recevoir cette prise en charge ultérieurement, parmi lesquels Naruto, Hearthstone, Minecraft, Plants vs. Zombies 2, Clash of Clans, Hatsune Miku: Colorful Stage et Subway Surfers. La disponibilité effective dépendra des mises à jour et de la compatibilité de chaque titre.

Un écran à 185 Hz peut afficher davantage d’images par seconde qu’une dalle à 120 ou 144 Hz, ce qui peut améliorer la fluidité des animations et la réactivité perçue. Le bénéfice reste néanmoins lié à la capacité du jeu et du matériel à maintenir une fréquence d’images suffisamment élevée : tous les titres ne tireront pas nécessairement parti de cette fréquence maximale.

La dalle intégrera également un processeur d’affichage P4 et la technologie Ultra-Dynamic Clarity, destinée à améliorer la netteté des mouvements. OnePlus annonce une luminosité minimale de 1 nit, utile pour limiter l’éblouissement dans l’obscurité, ainsi que des bordures symétriques de seulement 1,15 mm sur les quatre côtés.

Une batterie de 9 000 mAh, un record pour OnePlus

C’est l’autre caractéristique majeure du OnePlus 16 : sa batterie Glacier de 9 000 mAh sera la plus grande jamais intégrée à un smartphone haut de gamme de la marque, selon le constructeur.

Publicité

Cette capacité dépasse largement celle de nombreux smartphones premium actuels. Elle pourrait permettre de prolonger les sessions de jeu, de limiter les recharges quotidiennes et de mieux répondre aux besoins d’un écran à haute fréquence de rafraîchissement, particulièrement sollicité pendant les jeux.

OnePlus indique utiliser une puce de gestion énergétique Glacier développée par OPPO. L’objectif est d’optimiser l’utilisation de la batterie, de maintenir des performances stables lorsque son niveau de charge devient faible et de préserver sa santé jusqu’à cinq ans. Ces bénéfices restent toutefois des affirmations du fabricant, qui devront être évaluées dans des conditions d’utilisation réelles.

La recharge filaire de 100 W est confirmée par la certification chinoise 3C. Une recharge sans fil de 50 W est également attendue, mais ce point reste à confirmer officiellement dans les informations disponibles.

Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 et jusqu’à 1 To de stockage

Pour accompagner son écran rapide, le OnePlus 16 devrait utiliser le Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 de Qualcomm. Cette puce doit fournir la puissance nécessaire aux jeux exigeants et contribuer à maintenir des fréquences d’images élevées.

OnePlus a confirmé que le smartphone serait proposé avec jusqu’à 16 Go de mémoire vive LPDDR5X et 1 To de stockage UFS 4.1. Ces configurations devraient offrir une marge confortable pour les jeux volumineux, le multitâche et les applications gourmandes en ressources.

Le téléphone devrait fonctionner sous Android 17Android 17 (API 37) est la nouvelle version majeure du système d'exploitation mobile de Google — plus adaptative sur grand écran, plus continue entre appareils, et surtout bien plus « agentique » grâce à Gemini Intelligence. Lire la fiche avec ColorOS 17. Il s’agirait du premier smartphone OnePlus à intégrer cette version du système, selon les informations communiquées autour de son lancement en Chine.

Publicité

Le constructeur poursuit ainsi sa stratégie consistant à combiner un matériel puissant avec une gestion logicielle adaptée aux usages intensifs. Reste à voir si les performances annoncées pourront être maintenues pendant de longues sessions, notamment en matière de chauffe et de consommation énergétique.

Un module photo de 200 mégapixels

Le OnePlus 16 ne se limitera pas au jeu vidéo. Sa configuration photo attendue comprendra un capteur principal de 200 mégapixels avec stabilisation optique, un ultra grand-angle de 50 mégapixels et un téléobjectif périscopique de 50 mégapixels offrant un zoom optique 3x.

Cette combinaison permettrait de couvrir plusieurs usages, de la photographie quotidienne aux sujets éloignés, sans sacrifier la polyvalence au profit des performances ludiques. Les résultats réels dépendront toutefois du traitement logiciel, de la qualité des capteurs et des performances en basse lumière, des éléments qui restent à évaluer.

OnePlus n’a pas encore détaillé l’ensemble des capacités photographiques dans les informations disponibles. Il faudra donc attendre les premiers tests pour déterminer si ce système se montre à la hauteur des ambitions du constructeur.

Un design pensé pour le confort et le jeu

Le OnePlus 16 adoptera un écran plat avec des angles largement arrondis et des bordures très fines. La marque a également présenté un effet lumineux baptisé « Interstellar Light Effect », qui pourra s’activer lors des appels entrants, des notifications, de la lecture musicale, de la recharge ou des sessions de jeu.

Trois coloris sont annoncés : Starlight, Dark Forest et Martian Masterpiece. Le modèle a déjà obtenu une certification 3C en Chine sous la référence PYB110, confirmant la prise en charge de la recharge filaire de 100 W.

Avec une batterie de 9 000 mAh, un écran à 185 Hz dans certains jeux et une configuration haut de gamme, OnePlus cherche à se différencier sur un marché où les gains de puissance deviennent parfois moins visibles d’une génération à l’autre. Le lancement chinois du 12 octobre devrait permettre de découvrir les derniers détails, notamment le prix et les conditions de commercialisation.

Le principal défi sera désormais de vérifier si cette fiche technique se traduit par une autonomie réellement supérieure, des performances durables et un confort d’utilisation convaincant. Pour les joueurs mobiles, le OnePlus 16 pourrait en tout cas devenir l’un des modèles les plus ambitieux de sa catégorie.