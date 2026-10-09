Le produit est annoncé : le bilan des rumeurs

L’iPhone Duo pourrait avoir un atout particulièrement intéressant pour ceux qui consultent régulièrement des documents sur leur smartphone. Une nouvelle fuite montre que Quick Look, le lecteur intégré d’iOS, serait capable d’afficher deux pages d’un PDF côte à côte lorsque le téléphone est complètement ouvert, comme un livre.

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La fonctionnalité n’a pas été annoncée officiellement par Apple, mais elle correspond aux recommandations déjà présentées par l’entreprise aux développeurs pour concevoir des applications adaptées au format pliable de l’iPhone Duo.

Quick Look adopte un affichage sur deux pages

Une courte vidéo publiée par le leaker pdfu sur X montre Quick Look afficher deux pages d’un document PDF simultanément lorsque l’iPhone Duo est positionné en mode livre.

Concrètement, une page apparaît de chaque côté de la pliure centrale. Le fonctionnement est particulièrement logique pour consulter un document long, puisque l’utilisateur peut conserver sous les yeux deux pages consécutives sans devoir constamment faire défiler le document.

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Apple avait déjà montré aux développeurs un principe similaire dans ses recommandations d’interface : une application de lecture peut placer une page de chaque côté de la pliure lorsque l’appareil est complètement ouvert.

toutefois, il faudra attendre la disponibilité du produit pour confirmer que cette fonction sera bien présente dans la version finale de Quick Look.

Un écran intérieur particulièrement adapté aux documents

L’iPhone Duo disposerait d’un écran intérieur de 7,6 pouces, soit environ 50 % de surface supplémentaire par rapport à l’iPhone 18 Pro Max. Apple prévoit également la prise en charge de l’Apple Pencil USB-C plus tard dans l’année, ce qui rapproche encore davantage l’expérience de celle d’un petit iPad.

Mais le véritable intérêt réside dans les proportions de l’écran. Apple aurait choisi un ratio d’environ 1,4 : 1, proche du format 4:3 tout en étant légèrement plus allongé.

Un écran inspiré du papier A4

Ces proportions prennent tout leur sens lorsqu’on les compare au format A4. Une feuille A4 possède un ratio d’environ 1 : 1,41, ce qui signifie que chaque moitié de l’écran de l’iPhone Duo, lorsqu’il est ouvert, peut adopter une forme proche de celle d’une page imprimée.

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Le résultat pourrait permettre d’afficher deux pages de document dans des proportions naturelles, sans avoir à réduire excessivement leur taille ou à zoomer. Pour consulter un contrat, un manuel, un support de cours ou une présentation exportée en PDF, l’approche paraît donc particulièrement pertinente.

C’est un détail qui pourrait donner à l’iPhone Duo une identité différente de celle d’un simple smartphone pliable : son écran serait pensé non seulement pour être plus grand, mais aussi pour reproduire certaines habitudes de lecture associées au papier.

Samsung et Google n’ont pas exactement la même approche

Les autres grands smartphones pliables ne disposent pas forcément d’un écran aussi adapté à cet usage. Le Galaxy Z Fold 8 possède lui aussi un écran intérieur de 7,6 pouces au format 4:3, mais ne propose pas de prise en charge de l’S Pen selon la source. Le Pixel 11 Pro Fold, de son côté, disposerait d’un écran de 8 pouces presque carré avec une définition de 2 076 × 2 152 pixels.

Un écran aussi proche du carré peut être très confortable pour certaines applications, mais ses deux moitiés seraient plus hautes et plus étroites en mode double page.

La différence ne signifie évidemment pas que les autres pliables sont incapables d’afficher deux pages. Elle souligne surtout que le format choisi par Apple semble particulièrement bien adapté à cet usage.

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Un détail qui pourrait compter pour les professionnels

Cette fonction devrait surtout intéresser les personnes qui travaillent régulièrement avec des PDF : étudiants, professionnels, juristes, techniciens ou utilisateurs consultant fréquemment des manuels et des documents administratifs.

L’affichage sur deux pages pourrait également rendre l’iPhone Duo plus intéressant face à un iPad mini pour ceux qui souhaitent disposer d’un appareil compact capable de passer rapidement du format smartphone à une surface de lecture beaucoup plus importante.

Les précommandes de l’iPhone Duo doivent débuter le 16 octobre, avant une disponibilité en magasin annoncée pour le 23 octobre, avec un prix de départ de 2 339 euros.

Pour un produit aussi coûteux, ce sont parfois ces petites fonctions très concrètes qui peuvent faire la différence. L’affichage de deux pages dans Quick Look n’est pas spectaculaire, mais il illustre assez bien la manière dont Apple pourrait exploiter la forme particulière de son premier iPhone pliable.