RedMagic ne laisse planer aucun doute sur la date : le RedMagic 12 Pro+ arrivera en octobre 2026, en Chine, avec une promesse inhabituelle pour un smartphone gaming — devenir « le plus agréable à tenir en main » de la marque. La puce est déjà confirmée, le design a été teasé en photos officielles, mais l’essentiel de la fiche technique reste encore au stade de la fuite.

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Ce dossier sépare ce que RedMagic a lui-même annoncé de ce que les fuites, convergentes mais non confirmées, décrivent pour la suite.

C’est via un post Weibo que nubia a confirmé le calendrier : le RedMagic 12 Pro+ sera lancé en octobre 2026 en Chine, sans date exacte communiquée pour l’instant. Jiang Chao, directeur général de la division smartphones gaming de RedMagic, présente l’appareil comme répondant directement aux critiques adressées aux précédents modèles : trop épais, trop lourd pour un usage quotidien. Le 12 Pro+ doit rester « intraitable » sur la performance tout en gagnant en confort de prise en main.

Le RedMagic 11 Pro et 11 Pro+ avaient été lancés en Chine en octobre 2025, avant une sortie internationale le 7 novembre. Aucun calendrier hors de Chine n’a pour l’instant été évoqué pour le 12 Pro+.

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Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 confirmé, la puce la plus puissante de Qualcomm Solide

RedMagic a confirmé que le 12 Pro+ embarquera le Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, la déclinaison la plus avancée dévoilée par Qualcomm au Snapdragon Summit — celle réservée à l’IA locale la plus poussée, au GPU le plus rapide et à la vidéo la plus ambitieuse, plutôt que le Snapdragon 8 Elite Gen 6 « standard ».

Le 12 Pro+ rejoint une liste encore courte de smartphones confirmés sur cette puce : le Xiaomi 18 Pro Max, déjà en vente en Chine, ainsi que le Honor Magic9 Pro Max, l’iQOO 16, l’OnePlus 16 et le Motorola Signature 27, à des stades d’annonce variés. Pour un smartphone gaming, la puce la plus performante du marché n’est pas un luxe : c’est l’argument central de la catégorie.

Le RedMagic 12 Pro standard disparaîtrait de la gamme Prudence

Selon Gizmochina, RedMagic abandonnerait purement et simplement le modèle standard 12 Pro, ne laissant que le Pro+ au moment du lancement. Une différence notable avec la génération précédente, où les 11 Pro et 11 Pro+ coexistaient, le premier à partir de 4 999 yuans. Si cette hypothèse se confirme, les acheteurs n’auront plus d’option d’entrée de gamme moins chère au sein de la série 12.

Rien n’a été officiellement annoncé par RedMagic sur ce point : la marque n’a communiqué que sur le Pro+.

Un design repensé : plus léger, plus fin, bordures à 0,96 mm Solide

Les photos officielles diffusées par nubia comparent explicitement le 12 Pro+ au 11 Pro+ : coins arrondis remplaçant le châssis anguleux, gâchettes latérales redessinées avec une forme plus arrondie, et surtout des bordures d’écran réduites à 0,96 mm, contre 1,25 mm auparavant. RedMagic promet également un appareil plus léger et plus fin, sans donner de chiffres précis.

La caméra frontale reste dissimulée sous l’écran, une signature de la marque depuis la série 8 : combinée aux bordures amincies, elle doit rapprocher la face avant d’une dalle continue, sans encoche ni poinçon visible.

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Caméra sous écran de 9e génération, mais toujours pas de photo ambitieuse Prudence

RedMagic évoque une caméra sous écran « de nouvelle génération », que plusieurs médias qualifient de 9e génération : une meilleure intégration au panneau, avec moins de décoloration visible et une qualité d’image annoncée en progrès. Côté arrière, les fuites décrivent un double capteur de 50 mégapixels (principal et ultra grand-angle), dans la continuité du 11 Pro, plutôt orienté vers la performance que vers la photographie.

Batterie de 8 400 mAh et charge 120 W / 80 W Prudence

Une fuite de Gizmochina, publiée le jour même de la confirmation de la puce, avance une batterie de 8 400 mAh, avec une charge filaire de 120 W et sans fil de 80 W. Une progression nette face aux 7 500 mAh du RedMagic 11 Pro+, obtenue malgré un châssis plus fin et plus léger — RedMagic laisse entendre que les gains d’efficacité de la nouvelle puce et du système de refroidissement y sont pour beaucoup.

Ce chiffre contredit des rumeurs bien plus anciennes évoquant une batterie proche de 10 000 mAh : à mesure que le lancement approche et que les sources se précisent, cette estimation plus extrême n’a pas été confirmée et paraît désormais peu probable.

Refroidissement liquide + air : la marque de fabrique reconduite Prudence

Dès juillet, des fuites évoquaient la reconduction du système de refroidissement liquide et air actif qui a fait la réputation de la série, à l’image du dispositif à quatre couches du 11 Pro (micropompe céramique, ventilateur Turbo, chambre à vapeur 4D, liquide métallique). RedMagic confirme vouloir maintenir des performances soutenues malgré l’amincissement du châssis, sans détailler la configuration exacte retenue pour le 12 Pro+.

Jusqu’à 24 Go de RAM et 1 To de stockage ? À vérifier

Plusieurs configurations circulent, dont une version culminant à 24 Go de RAM et 1 To de stockage — des chiffres identiques à ceux du haut de gamme du 11 Pro+. RedMagic n’a rien confirmé sur ce point, qui reste au stade de la rumeur non recoupée par une source officielle.

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Ce que RedMagic n’a pas encore dit À vérifier

Le prix, alors que rien ne garantit qu’il reste au niveau du 11 Pro+ (5 699 à 7 999 yuans selon les versions). La date exacte du lancement en Chine, et l’existence même d’une sortie internationale. Le taux de rafraîchissement de l’écran, seulement décrit comme « en hausse » sans chiffre. La fiche complète de l’appareil photo, et la configuration précise du refroidissement. Des sources évoquent aussi des joueurs professionnels s’entraînant sur du matériel RedMagic avant les Jeux asiatiques, sans confirmation que le 12 Pro+ y sera associé.

Dossier établi au 25 septembre 2026, à partir des annonces officielles de RedMagic et des fuites de Gizmochina, GSMArena et NokiaMob. Il sera mis à jour au fil des prochaines semaines, jusqu’au lancement d’octobre.