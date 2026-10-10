Apple préparerait une nouvelle façon de contrôler les appareils de la maison connectée : approcher simplement son iPhone d’un accessoire compatible pour faire apparaître ses commandes dans la Dynamic Island. Selon une nouvelle fuite publiée sur X par l’informateur pdfu, cette fonction baptisée « Proximity Control » serait intégrée à de futurs accessoires domotiques développés en collaboration avec LG.

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Le système reposerait notamment sur la technologie NFC et le protocole Matter, tout en bénéficiant d’une intégration spécifique à Apple Home. Cette nouveauté s’inscrirait dans une offensive plus large d’Apple sur la maison connectée, à quelques jours de son événement « Welcome home », prévu le 13 octobre 2026. Les fonctionnalités évoquées restent toutefois non confirmées officiellement.

La Dynamic Island comme raccourci vers les commandes domotiques

D’après les informations partagées par pdfu, la fonction Proximity Control permettrait à un iPhone de détecter un accessoire compatible lorsqu’il s’en approche.

Une indication apparaîtrait alors dans la Dynamic Island, avec un bouton permettant d’ouvrir directement les commandes de l’appareil. L’objectif serait de simplifier les interactions avec les équipements domestiques. Plutôt que d’ouvrir l’application Maison, de rechercher le bon accessoire, puis d’accéder à ses réglages, l’utilisateur pourrait atteindre ses commandes en quelques instants.

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Le fonctionnement varierait selon le type d’équipement. Pour une caméra ou une sonnette connectée, l’interface pourrait notamment proposer un accès direct à l’image vidéo. Sur un iPhone dépourvu de Dynamic Island, une notification temporaire pourrait remplir une fonction similaire.

Cette approche rapprocherait l’expérience de celle déjà proposée avec certains appareils Apple, comme le HomePod, qui peuvent afficher des commandes contextuelles lorsqu’un iPhone compatible se trouve à proximité.

La fuite évoque une combinaison du NFC et du protocole Matter. Le NFC permettrait à l’iPhone d’identifier l’accessoire à très courte distance, tandis que Matter assurerait la compatibilité domotique entre les équipements et les plateformes prises en charge.

D’après les éléments techniques rapportés, les accessoires pourraient contenir des informations spécifiques permettant à iOS de les identifier et de déclencher les commandes appropriées. Une communication Bluetooth Low Energy serait également utilisée pour la fonction Proximity Control.

Il faut toutefois distinguer cette interaction de proximité de la compatibilité Matter elle-même. Matter est un standard conçu pour faciliter l’interopérabilité entre les appareils de la maison connectée ; l’affichage des commandes dans la Dynamic Island serait, lui, une fonctionnalité propre à l’écosystème Apple.

Cette distinction pourrait permettre à Apple de proposer une expérience plus intégrée sans remettre en cause le rôle de Matter dans la communication entre les différents équipements domotiques.

Une installation simplifiée, même sans alimentation

Cette fuite fait suite à une autre découverte concernant les accessoires développés avec LG : une fonction baptisée « tap to setup without power », autrement dit une configuration par contact, même lorsque l’appareil n’est pas alimenté.

Le principe serait de rapprocher un iPhone de l’accessoire pour transmettre certaines informations nécessaires à son appairage via NFC. L’identité de l’appareil et les informations de configuration réseau pourraient ainsi être préparées avant sa mise sous tension.

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Une fois l’accessoire alimenté, celui-ci pourrait rejoindre le réseau domestique et terminer sa configuration. Cette approche simplifierait potentiellement l’installation d’équipements tels qu’une serrure connectée ou un thermostat, pour lesquels la mise en service peut demander plusieurs étapes.

Selon les éléments repérés dans le logiciel et le micrologiciel des appareils, cette procédure utiliserait une implémentation spécifique à Apple Home, distincte du mécanisme standard de configuration Matter par NFC. La portée exacte de cette exclusivité reste néanmoins à confirmer.

LG pourrait inaugurer ces nouvelles fonctions Apple Home

Les accessoires LG seraient les premiers produits à profiter de ces fonctionnalités. Plusieurs fuites récentes ont dévoilé une gamme comprenant notamment une serrure connectée, un thermostat et un capteur de température et d’humidité. D’autres équipements, comme des caméras de surveillance et une sonnette vidéo, ont également été évoqués.

Le code d’iOS 27.2 ferait référence à ces accessoires dans une catégorie particulière de produits HomeKit, décrite comme « second-party ». Cette classification suggère un traitement spécifique par le système d’exploitation, sans pour autant signifier qu’Apple fabriquera directement ces appareils.

L’association entre Apple et LG permettrait à la firme de Cupertino d’enrichir son écosystème domotique tout en s’appuyant sur un partenaire matériel. L’enjeu serait de proposer une expérience plus cohérente entre les accessoires, l’application Maison et les futurs appareils de contrôle domestique.

Une annonce possible le 13 octobre

Apple organise son événement « Welcome home » le 13 octobre. La firme pourrait y présenter de nouveaux produits destinés à la maison connectée, notamment un hub domestique avec écran, un HomePod mini mis à jour et une nouvelle Apple TV.

Ces appareils pourraient constituer le centre d’un écosystème renforcé, dans lequel les accessoires LG et les nouvelles interactions de proximité joueraient un rôle important. Il reste cependant impossible de confirmer que toutes les fonctionnalités révélées par les fuites seront annoncées lors de cet événement.

Si Proximity Control se concrétise, la Dynamic Island pourrait devenir davantage qu’un espace dédié aux notifications et aux activités en cours. Elle servirait aussi de point d’entrée rapide vers les appareils connectés présents autour de l’utilisateur, une évolution discrète, mais potentiellement pratique pour les utilisateurs de l’écosystème Apple.