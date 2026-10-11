OnePlus dévoilera son OnePlus 16 en Chine demain 12 octobre, avec une fiche technique qui s’annonce particulièrement ambitieuse. À quelques heures de la présentation, le constructeur a confirmé de nouvelles caractéristiques, notamment la recharge filaire de 100 W, la recharge sans fil de 50 W et plusieurs certifications de résistance à l’eau et à la poussière. Le smartphone misera également sur une batterie de 9 000 mAh, un écran pouvant atteindre 185 Hz dans certains jeux et un capteur photo principal de 200 mégapixels.

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Le OnePlus 16 entend ainsi progresser sur plusieurs fronts par rapport à son prédécesseur : autonomie, performances, photographie et expérience gaming. La marque a également dévoilé des détails moins visibles, comme la prise en charge de plusieurs fréquences de positionnement par satellite, un moteur haptique amélioré et un lecteur d’empreintes ultrasonique.

Il reste désormais à découvrir le prix du smartphone et les marchés sur lesquels il sera commercialisé. Pour l’instant, OnePlus a confirmé la présentation chinoise, mais pas sa disponibilité internationale.

OnePlus 16 : recharge 100 W, sans-fil 50 W et certifications IP multiples

La dernière affiche promotionnelle du OnePlus 16 confirme la prise en charge de la recharge filaire de 100 W et de la recharge sans fil de 50 W. Cette double compatibilité devrait permettre de recharger rapidement l’appareil, que l’utilisateur privilégie un câble ou une station de recharge adaptée.

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Le constructeur annonce également quatre certifications de protection : IP66, IP68, IP69 et IP69K. Elles correspondent à différents niveaux de résistance à la poussière, à l’eau et aux projections sous pression. Leur présence ne signifie toutefois pas que le smartphone est indestructible : les conditions exactes de résistance dépendent des essais associés à chaque certification.

OnePlus prévoit aussi d’intégrer le verre de protection Crystal Shield Glass de OPPO. Cette solution doit contribuer à protéger l’écran contre les agressions du quotidien, même si sa résistance réelle devra être évaluée lors de tests indépendants.

Un écran à 165 Hz, jusqu’à 185 Hz dans les jeux compatibles

L’écran constitue l’un des principaux arguments du OnePlus 16. Développée avec BOE, la dalle de quatrième génération baptisée Oriental Screen X4 utiliserait un matériau luminescent X4 et prendrait en charge un taux de rafraîchissement de 165 Hz à l’échelle du système.

Dans certains jeux compatibles, cette fréquence pourrait atteindre 185 Hz. OnePlus a déjà communiqué une liste de titres capables de profiter de ce mode, mais les performances dépendront naturellement de l’optimisation de chaque jeu et de la capacité du processeur à maintenir une fréquence d’images élevée.

Une fréquence de rafraîchissement élevée peut rendre les animations et les mouvements plus fluides, particulièrement dans les jeux rapides. Elle peut également augmenter la consommation énergétique : l’efficacité de la dalle et la gestion dynamique de la fréquence seront donc importantes pour préserver l’autonomie.

Le constructeur entend justement associer cette dalle à une batterie de grande capacité et à une gestion énergétique optimisée.

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Une batterie Glacier de 9 000 mAh

Le OnePlus 16 embarquera une batterie Glacier de 9 000 mAh, dont la gestion sera confiée à une puce dédiée de OPPO. Selon la marque, cette technologie doit améliorer l’efficacité énergétique et contribuer à préserver la santé de la batterie au fil des cycles de charge.

Cette capacité est particulièrement élevée pour un smartphone haut de gamme. Elle pourrait permettre de prolonger sensiblement l’autonomie, y compris lors d’utilisations exigeantes, comme le jeu ou la lecture vidéo. Les résultats réels dépendront néanmoins de la consommation du processeur, de l’écran et des applications utilisées.

L’association d’une batterie de 9 000 mAh et d’une recharge filaire de 100 W pourrait aussi limiter le temps passé à proximité d’une prise électrique. La recharge sans fil de 50 W offrira une autre possibilité, à condition de disposer d’un équipement compatible.

Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 et trois capteurs photo arrière

Pour les performances, OnePlus a confirmé l’utilisation du Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 de Qualcomm. Cette puce doit constituer le cœur de la configuration haut de gamme du smartphone, notamment pour les jeux exigeants et les applications nécessitant une puissance de calcul importante.

La partie photo reposera sur trois capteurs arrière : un appareil principal de 200 mégapixels, un ultra grand-angle de 50 mégapixels et un téléobjectif périscopique de 50 mégapixels. À l’avant, le OnePlus 16 disposera d’une caméra de 50 mégapixels dédiée aux selfies et aux appels vidéo.

Cette configuration combine une haute définition sur le capteur principal et un téléobjectif périscopique destiné aux prises de vue à distance. Le nombre de mégapixels ne permet toutefois pas, à lui seul, de juger de la qualité des photos. Les performances dépendront également des optiques, de la stabilisation et du traitement logiciel.

Le smartphone sera livré avec Android 17 et ColorOS 17, la surcouche logicielle d’Oppo utilisée sur ce modèle destiné au marché chinois. La version internationale, si elle est commercialisée, pourrait adopter une configuration logicielle différente.

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USB 3.2, GPS multibande et lecteur d’empreintes ultrasonique

Au-delà des caractéristiques les plus visibles, OnePlus a détaillé plusieurs éléments techniques. Le port USB-C prendra en charge la norme USB 3.2 Gen 1, tandis que le système de navigation combinera un GPS à trois fréquences et le positionnement satellite BeiDou à quatre fréquences.

Le constructeur annonce également la prise en charge de la bande n79, un haut-parleur stéréo réglé par Master, un lecteur d’empreintes ultrasonique 3D et un nouveau moteur linéaire à axe X destiné à améliorer les vibrations et le retour haptique.

Ces caractéristiques ne sont pas nécessairement aussi déterminantes que la batterie ou l’écran, mais elles contribuent à l’expérience globale. Le lecteur ultrasonique, par exemple, doit permettre de déverrouiller le smartphone grâce à une lecture des empreintes digitales sous l’écran.

Jusqu’à 16 Go de RAM et 1 To de stockage

OnePlus proposera le smartphone en quatre configurations mémoire et stockage :

12 Go de RAM et 256 Go de stockage

12 Go de RAM et 512 Go de stockage

16 Go de RAM et 512 Go de stockage

16 Go de RAM et 1 To de stockage

Trois coloris ont également été dévoilés : Tomorrow’s Star, présenté comme un gris, Martian Masterpiece en orange et Dark Forest en noir.

La marque prévoit par ailleurs une édition spéciale accompagnée d’un coffret inspiré de la série d’animation A Record of a Mortal’s Journey to Immortality. Les détails de cette édition devraient intéresser les amateurs de produits dérivés, mais sa disponibilité hors de Chine reste à préciser.

Une présentation le 12 octobre, mais une disponibilité internationale incertaine

Le OnePlus 16 sera officiellement présenté en Chine le 12 octobre. Cette annonce devrait permettre de découvrir les prix, les éventuelles différences entre les configurations et les premières informations sur sa commercialisation.

Pour l’Europe et les États-Unis, le calendrier demeure flou. OnePlus n’a pas confirmé de lancement international, tandis que les informations disponibles évoquent un possible recentrage de ses lancements de smartphones sur certains marchés, notamment l’Inde.

Sur le papier, le OnePlus 16 réunit des caractéristiques particulièrement ambitieuses : une batterie de 9 000 mAh, un écran à 165 Hz pouvant atteindre 185 Hz dans les jeux compatibles, une recharge sans fil de 50 W et un capteur photo principal de 200 mégapixels. La présentation officielle devra maintenant préciser son prix et confirmer si cette fiche technique se traduira par une expérience réellement supérieure au quotidien.