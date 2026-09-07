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Rumeurs · Produit

iPhone Ultra : tout ce que l’on sait sur le premier iPhone pliable

Format livre, charnière en Liquidmetal, Touch ID à la place de Face ID et un tarif au-delà de 2 000 dollars : ce que les fuites disent du premier iPhone pliable, attendu à la keynote du 9 septembre — à commencer par son nom, qui n'est même pas acquis.

Lancement attendu 9 septembre 2026
Rumeurs depuis Novembre 2025
Sources 6

Yohann Poiron

Smartphones

iPhone Ultra : tout ce que l'on sait sur le premier iPhone pliable
Explorer le hub des rumeurs Bilan à jour · 7 septembre 2026 · 192 rumeurs recensées · 6 sources citées
L'ESSENTIEL
  • Un format livre compact offrant une surface intérieure proche de celle d'un iPad mini.
  • Un retour stratégique à Touch ID sur le bouton latéral pour tenir le défi de la finesse.
  • Une charnière en Liquidmetal et une interface logicielle taillée pour le multitâche.
  • Deux coloris sobres et élégants pour marquer une identité visuelle professionnelle.
  • Des tensions de production qui s'annoncent corsées pour les premiers mois.

C’est l’appareil que l’on attend depuis des années, et il pourrait enfin apparaître le 9 septembre 2026. Le premier iPhone pliable d’Apple arrive tard sur un marché déjà installé, ce qui lui donne au moins un avantage : celui d’avoir pu observer les erreurs des autres.

Reste que le produit décrit par les fuites n’est pas un iPhone Pro en plus grand. C’est un appareil construit sous contrainte, qui assume plusieurs renoncements pour tenir sa promesse de finesse — et dont on ne connaît même pas le nom commercial avec certitude.

Un format livre, plus proche d’un iPad miniSolide

L’appareil adopterait un format de type livre : un écran extérieur d’environ 5,5 pouces, une dalle intérieure proche de 7,8 pouces. Une fois déplié, il se rapprocherait donc davantage d’un petit iPad que d’un simple iPhone agrandi.

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Selon Mark Gurman, les personnes ayant pu l’utiliser retiennent surtout deux choses : sa compacité une fois fermé, et la qualité du mécanisme de charnière. Deux points sur lesquels la concurrence a longtemps pêché.

Le logiciel, vrai argument de l’appareilSolide

Apple préparerait une interface capable d’afficher plusieurs applications côte à côte, avec des comportements repris de l’iPad. Le grand écran deviendrait alors réellement utile : multitâche, consultation de documents, et un viseur photo particulièrement confortable, la dalle intérieure offrant beaucoup d’espace pour cadrer.

C’est probablement là que se jouera la différence avec les pliables concurrents, davantage qu’au niveau du matériel.

Touch ID, double capteur : les compromis assumésPrudence

Le châssis serait trop fin pour loger le module TrueDepth. Apple se rabattrait donc sur un Touch ID intégré au bouton latéral, abandonnant Face ID sur cet appareil. La partie photo se limiterait à deux capteurs, sans véritable téléobjectif, et le support MagSafe serait réduit, voire absent.

Apple conserverait en revanche le bouton Contrôle de l’appareil photo. La logique est cohérente : sur un format large, photographier en mode déplié pousse à utiliser les deux mains, et un contrôle physique rend l’exercice plus praticable.

Charnière Liquidmetal et chambre à vapeurPrudence

Deux choix techniques reviennent régulièrement : une charnière en Liquidmetal, alliage qu’Apple utilise depuis des années sur de petites pièces, et une chambre à vapeur pour évacuer la chaleur de l’A20 Pro dans un châssis aussi contraint.

Apple aurait par ailleurs travaillé la réparabilité de l’ensemble, un point rarement mis en avant sur ce type de produit.

Deux coloris, et rien de plusPrudence

Sonny Dickson a partagé des images de protections de module photo attribuées à l’appareil. Elles pointent deux finitions seulement : un coloris foncé tirant vers un bleu ardoise profond plutôt qu’un noir classique, et une version argentée proche d’un aluminium poli.

Le contraste est net avec la gamme Pro, qui adopterait cette année une palette plus variée. Apple réserverait à son pliable une identité plus discrète, presque professionnelle.

Le nom : « Ultra » n’est pas acquisÀ vérifier

Longtemps désigné sous le nom d’iPhone Fold, l’appareil est devenu « iPhone Ultra » dans les rumeurs après une fuite de Digital Chat Station en avril 2026. Instant Digital affirme depuis le contraire : Apple réserverait le suffixe Ultra à un futur iPhone anniversaire.

L’argument n’est pas que marketing. Sur le papier, le pliable n’est pas supérieur aux iPhone Pro sur tous les critères — Touch ID au lieu de Face ID, pas de vrai téléobjectif, MagSafe limité. Le qualifier d’« Ultra » serait donc discutable.

 

Production : le vrai point noirÀ vérifier

C’est l’inconnue la plus lourde. Selon ChannelNews, Apple rencontrerait encore des difficultés sur l’écran et la charnière, au point d’envisager une commercialisation initiale limitée aux États-Unis et en quantités réduites, les autres marchés étant servis progressivement.

Le rapport va plus loin : ces tensions compliqueraient jusqu’à la fixation du prix définitif au moment de l’annonce. L’information provient d’une source unique et demande confirmation, mais elle explique pourquoi il faut rester prudent sur une disponibilité française en septembre.

Un lancement historique, au-delà du produitSolide

La keynote du 9 septembre sera aussi la première dirigée par John Ternus, qui a succédé à Tim Cook au poste de CEO le 1er septembre. Lancer le premier pliable de la marque comme premier grand rendez-vous produit n’a évidemment rien d’anodin.

Calendrier prévisionnel

Passé
Novembre 2025 Le pliable sort de l'ombre
  • Apple serait parvenu à faire disparaître le pli de l'écran
  • Le projet passe du statut d'hypothèse à celui de produit attendu
Passé
Avril 2026 Le nom « Ultra » apparaît
  • Digital Chat Station évoque l'abandon du nom « iPhone Fold »
  • Les premières fuites décrivent un châssis très fin, sans Face ID
  • Apple garderait malgré tout un bouton Contrôle de l'appareil photo
Passé
Été 2026 Design, couleurs et doutes industriels
  • Coques et protections de module révèlent deux coloris sobres
  • iOS 27 laisse apparaître toute la gamme iPhone 18, pliable inclus
  • La chaîne d'approvisionnement signale des difficultés sur l'écran et la charnière
Prochain rendez-vous
9 septembre 2026 Keynote « Surprise and shine »
  • Présentation au Steve Jobs Theater, à 19 h heure de Paris
  • Première keynote produit de John Ternus en tant que CEO
  • Le pliable serait la vedette, aux côtés des iPhone 18 Pro
À venir
Automne 2026 → 2027 Un déploiement au compte-gouttes
  • Lancement d'abord limité aux États-Unis, selon ChannelNews
  • Autres marchés servis progressivement, la Chine en priorité

Ce qui change

9 critères
Critère Version actuelle iPhone Ultra
Format Bloc monolithique Livre pliant, 5,5" externe / 7,8" interne
Déverrouillage Face ID (TrueDepth) Touch ID sur le bouton latéral
Photo Triple module, téléobjectif Double capteur, sans vrai téléobjectif
Interface iOS classique Multitâche côte à côte, inspiré d'iPadOS
Refroidissement Dissipation passive Chambre à vapeur
Coloris Quatre finitions Deux finitions sobres
Prix de départ (US) 1 199 $ (Pro) Plus de 2 000 $
Disponibilité Mondiale au lancement États-Unis d'abord, puis déploiement progressif
Puce A20 Pro (2 nm) A20 Pro (2 nm) =

Sources & confiance

6 sources principales
Source Rôle Confiance Crédit
Mark Gurman Bloomberg · Power On
Très fiable 		A décrit le format, l'interface iPad et le tarif au-delà de 2 000 $.
Ming-Chi Kuo Analyste, TF International Securities
Très fiable 		Référence sur les volumes et le calendrier de production.
Sonny Dickson Leaker · accessoires et prototypes
Fiable 		À l'origine des images des deux coloris.
ChannelNews Média australien · sources fournisseurs
À vérifier 		Seule source du scénario de lancement limité aux États-Unis.
Digital Chat Station Leaker Weibo · composants
À vérifier 		A lancé l'hypothèse du nom « Ultra » en avril 2026.
Instant Digital Leaker Weibo
Spéculation 		Contredit le nom « Ultra », sans recoupement à ce jour.

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