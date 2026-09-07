C’est l’appareil que l’on attend depuis des années, et il pourrait enfin apparaître le 9 septembre 2026. Le premier iPhone pliable d’Apple arrive tard sur un marché déjà installé, ce qui lui donne au moins un avantage : celui d’avoir pu observer les erreurs des autres.

Reste que le produit décrit par les fuites n’est pas un iPhone Pro en plus grand. C’est un appareil construit sous contrainte, qui assume plusieurs renoncements pour tenir sa promesse de finesse — et dont on ne connaît même pas le nom commercial avec certitude.

Un format livre, plus proche d’un iPad mini Solide

L’appareil adopterait un format de type livre : un écran extérieur d’environ 5,5 pouces, une dalle intérieure proche de 7,8 pouces. Une fois déplié, il se rapprocherait donc davantage d’un petit iPad que d’un simple iPhone agrandi.

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Selon Mark Gurman, les personnes ayant pu l’utiliser retiennent surtout deux choses : sa compacité une fois fermé, et la qualité du mécanisme de charnière. Deux points sur lesquels la concurrence a longtemps pêché.

Le logiciel, vrai argument de l’appareil Solide

Apple préparerait une interface capable d’afficher plusieurs applications côte à côte, avec des comportements repris de l’iPad. Le grand écran deviendrait alors réellement utile : multitâche, consultation de documents, et un viseur photo particulièrement confortable, la dalle intérieure offrant beaucoup d’espace pour cadrer.

C’est probablement là que se jouera la différence avec les pliables concurrents, davantage qu’au niveau du matériel.

Touch ID, double capteur : les compromis assumés Prudence

Le châssis serait trop fin pour loger le module TrueDepth. Apple se rabattrait donc sur un Touch ID intégré au bouton latéral, abandonnant Face ID sur cet appareil. La partie photo se limiterait à deux capteurs, sans véritable téléobjectif, et le support MagSafe serait réduit, voire absent.

Apple conserverait en revanche le bouton Contrôle de l’appareil photo. La logique est cohérente : sur un format large, photographier en mode déplié pousse à utiliser les deux mains, et un contrôle physique rend l’exercice plus praticable.

Charnière Liquidmetal et chambre à vapeur Prudence

Deux choix techniques reviennent régulièrement : une charnière en Liquidmetal, alliage qu’Apple utilise depuis des années sur de petites pièces, et une chambre à vapeur pour évacuer la chaleur de l’A20 Pro dans un châssis aussi contraint.

Apple aurait par ailleurs travaillé la réparabilité de l’ensemble, un point rarement mis en avant sur ce type de produit.

Deux coloris, et rien de plus Prudence

Sonny Dickson a partagé des images de protections de module photo attribuées à l’appareil. Elles pointent deux finitions seulement : un coloris foncé tirant vers un bleu ardoise profond plutôt qu’un noir classique, et une version argentée proche d’un aluminium poli.

Le contraste est net avec la gamme Pro, qui adopterait cette année une palette plus variée. Apple réserverait à son pliable une identité plus discrète, presque professionnelle.

Le nom : « Ultra » n’est pas acquis À vérifier

Longtemps désigné sous le nom d’iPhone Fold, l’appareil est devenu « iPhone Ultra » dans les rumeurs après une fuite de Digital Chat Station en avril 2026. Instant Digital affirme depuis le contraire : Apple réserverait le suffixe Ultra à un futur iPhone anniversaire.

L’argument n’est pas que marketing. Sur le papier, le pliable n’est pas supérieur aux iPhone Pro sur tous les critères — Touch ID au lieu de Face ID, pas de vrai téléobjectif, MagSafe limité. Le qualifier d’« Ultra » serait donc discutable.

Production : le vrai point noir À vérifier

C’est l’inconnue la plus lourde. Selon ChannelNews, Apple rencontrerait encore des difficultés sur l’écran et la charnière, au point d’envisager une commercialisation initiale limitée aux États-Unis et en quantités réduites, les autres marchés étant servis progressivement.

Le rapport va plus loin : ces tensions compliqueraient jusqu’à la fixation du prix définitif au moment de l’annonce. L’information provient d’une source unique et demande confirmation, mais elle explique pourquoi il faut rester prudent sur une disponibilité française en septembre.

Un lancement historique, au-delà du produit Solide

La keynote du 9 septembre sera aussi la première dirigée par John Ternus, qui a succédé à Tim Cook au poste de CEO le 1er septembre. Lancer le premier pliable de la marque comme premier grand rendez-vous produit n’a évidemment rien d’anodin.