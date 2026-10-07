PC Nvidia RTX Spark : tout ce que l’on sait

Nvidia a présenté RTX Spark au Computex, le 1er juin 2026, comme sa plateforme pour les PC Windows « à agents IAL'IA agentique désigne les systèmes d'intelligence artificielle capables de planifier puis d'exécuter eux-mêmes des tâches complexes — réserver, coder, naviguer sur le Web, piloter des logiciels — plutôt que de se contenter de répondre à une question. Lire la fiche ». Les premiers ordinateurs sont annoncés pour l’automne 2026, chez Microsoft, Dell, Lenovo, ASUS, HP et MSI. Nous suivons le sujet depuis le Computex.

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Contrairement à la plupart de nos dossiers, la plateforme est officielle, et plusieurs machines sont déjà montrées. Mais aucun prix, aucune date précise et aucun test indépendant n’existent : ce dossier sépare ce que Nvidia annonce de ce qui reste à démontrer.

Une puce Grace + Blackwell avec 128 Go de mémoire unifiée Solide

RTX Spark associe un CPU Grace ARM à 20 cœurs, développé avec MediaTek, à un GPU Blackwell de 6 144 cœurs CUDA, reliés par NVLink-C2C. La plateforme peut disposer de 128 Go de mémoire unifiée, partagée entre CPU et GPU à la manière d’Apple Silicon. Nvidia annonce jusqu’à 1 pétaflop de calcul IA en FP4 — une précision très basse, à ne pas comparer aux performances classiques — et l’exécution locale de modèles allant jusqu’à 120 milliards de paramètres.

Côté usages, la marque cite des scènes 3D de plus de 90 Go, le montage vidéo en 12K 4:2:2 et la génération vidéo IA en 4K, avec des optimisations de Photoshop et Premiere par Adobe. Ces chiffres sont ceux du constructeur.

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Les premiers PC arrivent à l’automne 2026, avec six constructeurs Solide

Nvidia a confirmé à la Gamescom que les premiers portables et mini-PC arriveraient à partir de cet automne, chez ASUS, Dell, HP, Lenovo, Microsoft Surface et MSI. Acer et Gigabyte suivront plus tard. La marque promet environ 30 portables et 10 PC de bureau d’ici là, des portables autour de 14 mm d’épaisseur et une autonomie « d’une journée ».

Jensen Huang a par ailleurs confirmé une feuille de route : le nom de code N1X annonce déjà des générations N2X et N3X, et une version plus compacte, N1, est prévue. Il n’a pas fermé la porte à une console portable.

Surface, Dell, Lenovo : les machines déjà montrées Solide

Microsoft a dévoilé le Surface Laptop Ultra : écran mini-LED PixelSense Ultra de 15 pouces (2 000 nits en HDR, 262 ppi), finitions Platinum et Nightfall « plus tard cette année », sans prix. Le Dell XPS 16 Creator Edition mise sur une dalle Tandem OLED et le retour du lecteur SD et du HDMI. Autres modèles annoncés : ASUS ProArt P16 et P14, HP OmniBook X 14 et MSI Prestige N16 Flip AI+. Microsoft présente aussi un mini-PC, le Surface RTX Spark Dev Box, préconfiguré pour les développeurs.

Lors de l’IFA, Lenovo a détaillé ses Yoga Pro 9n et Yoga 9n 2-in-1. Le Pro 9n propose un OLED de 15,3 pouces, jusqu’à 128 Go de RAM et 4 To de stockage, deux USB4, deux USB-A, un lecteur SD et un HDMI 2.1, pour environ 1,65 kg. Le 9n 2-in-1 passe à un OLED tactile de 16 pouces, avec jusqu’à 64 Go de RAM et 2 To.

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Des performances annoncées, mais aucun test indépendant Prudence

Nvidia affirme pouvoir faire tourner des jeux AAA en 1440p à plus de 100 images par seconde avec ray tracing et DLSS, et jusqu’à deux fois plus de performances sur certaines tâches créatives mêlant IA et graphisme. Les conditions de ces mesures ne sont pas connues. À l’IFA, les Yoga présentés ne disposaient d’aucun logiciel de test : impossible de comparer RTX Spark aux plateformes Intel, AMD ou Qualcomm, en usage courant comme en autonomie.

Windows on ARM et jeu : la compatibilité fera le succès Prudence

Le CPU est ARM, donc la compatibilité des jeux et des systèmes anti-triche reste l’obstacle classique de Windows on ARM. Nvidia cite le soutien de Xbox, Ubisoft, Electronic Arts, Riot Games, Capcom, CD Projekt Red et d’autres, et des titres comme Apex Legends, Anno 117, ARC Raiders et The Finals ; EA adapte son anti-triche Javelin. Reste à voir si le catalogue tiendra sur la durée.

À partir de 2 899 dollars ? Une estimation, pas un prix Prudence

Selon Morgan Stanley, les portables basés sur la puce N1X débuteraient autour de 2 899 dollars, et les versions N1 vers 1 799 dollars. Aucun constructeur n’a confirmé ces montants : Lenovo annonce que prix et dates seront révélés « au moment de la commercialisation ». Le positionnement, lui, est clair — des créateurs, développeurs et utilisateurs prêts à payer pour de l’IA locale, en rival du MacBook Pro plutôt que du PC abordable.

Microsoft donne rendez-vous le 7 octobre à San Francisco À vérifier

Microsoft tiendra son premier grand événement Windows depuis plus de deux ans le 7 octobre à 10 h (19 h en France), avec Satya Nadella, Pavan Davuluri et Jensen Huang, autour de « l’IA locale ». La présence du patron de Nvidia laisse penser que RTX Spark y tiendra une place centrale et que le Surface Laptop Ultra pourrait se préciser. L’invitation ne le confirme pourtant pas, et rien n’indique une annonce de Windows 12.

Ce qu’on ne sait pas encore À vérifier

Les prix et les dates de sortie de chaque machine. Les performances réelles et l’autonomie en usage courant. La compatibilité logicielle de Windows on ARM. Le contenu exact de l’événement du 7 octobre. Et la disponibilité en France, où aucune machine n’a de calendrier.

Établi à partir de notre suivi de RTX Spark depuis le Computex. Il sera complété dès l’annonce des prix et des premiers tests.