Samsung serait confronté à une équation de plus en plus difficile avant le lancement de sa prochaine génération Galaxy S27. Selon un rapport coréen, la division Mobile Experience (MX) aurait demandé à ses fournisseurs de réduire de 20 à 30 % les volumes de production de composants destinés aux smartphones.

Publicité

La principale raison serait l’envolée du prix de la mémoire, combinée à une demande traditionnellement plus faible en fin d’année et à des marges qui se réduisent. Une situation qui pourrait également se répercuter directement sur le prix des prochains Galaxy S27.

Samsung réduirait fortement sa production

Selon le média coréen Money Today, la division MX de Samsung aurait demandé à ses fournisseurs de diminuer leur production de composants de 20 à 30 %.

Samsung prévoit habituellement une baisse de sa production au quatrième trimestre, notamment parce que les consommateurs attendent la nouvelle génération Galaxy S lancée en début d’année. Mais l’ampleur de la réduction évoquée cette année serait nettement supérieure aux ajustements habituels.

Publicité

Le constructeur aurait initialement prévu de produire environ 270 millions de smartphones sur l’ensemble de 2026. Avec les réductions du quatrième trimestre, le volume annuel pourrait finalement tomber dans le bas de la fourchette des 200 millions d’unités.

Toutefois, il s’agit d’informations rapportées par des sources industrielles citées par Money Today, et non d’un chiffre officiellement confirmé par Samsung.

Le prix de la mémoire devient un problème majeur

La principale difficulté viendrait du coût des composants mémoire. Les smartphones haut de gamme utilisent notamment de la LPDDR5X, dont le prix aurait fortement augmenté. Selon les données de TrendForce citées dans le rapport, un module de 12 Go de LPDDR5X coûterait désormais 145 à 146 dollars, soit une hausse de 175 % sur un an.

Et la situation pourrait encore se détériorer. Les analystes cités par le média coréen anticipent une nouvelle hausse pouvant atteindre 20 %, ce qui porterait le prix d’un module de 12 Go à environ 180 dollars.

Pour un fabricant comme Samsung, qui produit des dizaines de millions de smartphones, une telle augmentation devient rapidement difficile à absorber.

Publicité

Des smartphones qui rapporteraient beaucoup moins

Le problème est d’autant plus compliqué que Samsung ne peut pas augmenter instantanément le prix des smartphones déjà produits ou dont la production est déjà engagée. La hausse du coût des composants se traduit donc mécaniquement par une réduction des marges. Selon une source industrielle citée par Money Today, Samsung réaliserait actuellement très peu, voire pas de bénéfices sur certains smartphones dans le contexte actuel.

La réduction des volumes permettrait ainsi au groupe de limiter la production des appareils offrant les marges les plus faibles et de mieux préserver ses objectifs financiers.

Cette situation illustre aussi un changement important dans l’économie du smartphone : après plusieurs années de baisse des coûts et d’amélioration continue des composants, la mémoire devient désormais un poste susceptible de peser fortement sur le prix final.

Le Galaxy S27 pourrait coûter 100 dollars de plus

La conséquence la plus visible pour les consommateurs pourrait arriver avec la gamme Galaxy S27. Selon les informations rapportées, Samsung envisagerait des hausses de prix d’environ 100 dollars par rapport aux modèles actuels. Cette augmentation s’ajouterait à celle déjà appliquée avec la génération Galaxy S26.

Les configurations avec davantage de stockage pourraient être encore plus coûteuses. Le passage de 256 à 512 Go pourrait entraîner environ 200 dollars supplémentaires, tandis que la version 1 To du Galaxy S27 Ultra pourrait coûter 400 dollars de plus que la version 512 Go.

Selon ces estimations, le Galaxy S27 Ultra débuterait à 1 399 dollars et pourrait atteindre 1 999 dollars en version 1 To.

À ce niveau, le modèle Ultra se rapprocherait dangereusement du territoire tarifaire des smartphones pliables.

Publicité

Le Galaxy S26 pourrait devenir beaucoup plus intéressant

Cette perspective pourrait paradoxalement renforcer l’intérêt des actuels Galaxy S26. Si la prochaine génération apporte principalement une nouvelle plateforme matérielle et des évolutions plus limitées, tout en affichant une hausse de prix importante, les modèles actuels pourraient représenter une alternative beaucoup plus rationnelle.

Les promotions régulières sur les Galaxy S26, et particulièrement sur le S26 Ultra, pourraient ainsi rendre la génération précédente particulièrement intéressante à l’approche du lancement du S27.

Il faudra toutefois attendre les tarifs officiels avant de tirer des conclusions définitives.

Une crise de la mémoire qui dépasse Samsung

Le problème ne concerne d’ailleurs pas uniquement Samsung. L’explosion du prix de la mémoire est susceptible de toucher l’ensemble de l’industrie électronique, des smartphones aux PC en passant par les serveurs et les infrastructures dédiées à l’intelligence artificielle.

Pour Samsung, la situation est néanmoins particulière puisqu’il est à la fois fabricant de mémoire et constructeur de smartphones. Cela pourrait lui donner certains leviers supplémentaires, mais cela ne signifie pas que sa division mobile est immunisée contre la hausse des coûts.

La prochaine génération Galaxy S27 permettra donc de mesurer concrètement l’impact de cette nouvelle situation sur le marché.

Pour l’instant, il faut surtout retenir que la hausse des prix annoncée reste une information non confirmée officiellement. Si elle se vérifie, Samsung pourrait devoir choisir entre absorber une partie des coûts, réduire davantage ses volumes ou faire payer une partie de la facture aux consommateurs.

Et avec un Galaxy S27 Ultra potentiellement proche des 2 000 dollars, le choix pourrait rapidement devenir très concret pour les acheteurs.