Le produit est annoncé : le bilan des rumeurs

Apple ne veut laisser aucune chance à ses clients de passer à côté de son premier iPhone pliable. À l’approche de son lancement, l’iPhone Duo bénéficierait d’un dispositif de démonstration particulièrement ambitieux dans les Apple Store, avec des dizaines, voire plus d’une centaine d’appareils exposés dans les boutiques les plus fréquentées.

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Selon Mark Gurman, journaliste de Bloomberg, cette stratégie doit permettre aux visiteurs de découvrir concrètement un produit dont le prix de départ atteint 2 339 euros.

L’enjeu est important pour Apple. Avec un format inédit dans la gamme iPhone et un tarif particulièrement élevé, l’iPhone Duo devra convaincre les consommateurs que son écran pliable et ses nouveaux usages justifient l’investissement. Les précommandes doivent ouvrir le 16 octobre, avant une commercialisation prévue le 23 octobre 2026, même si les stocks resteraient limités.

Plus de 150 iPhone Duo en démonstration sur la Cinquième Avenue

Dans sa newsletter du 11 octobre, Mark Gurman indique qu’Apple prévoit d’augmenter fortement le nombre de stations de démonstration consacrées à son smartphone pliable. L’emblématique magasin de la Cinquième Avenue, à New York, pourrait ainsi accueillir plus de 150 unités de démonstration.

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D’autres emplacements bénéficieraient également d’un dispositif conséquent. Le centre d’accueil des visiteurs d’Apple Park disposerait de près de 100 appareils, tandis que les boutiques de Michigan Avenue, The Grove et Upper West Side en exposeraient entre 30 et 40 chacune. Dans les autres Apple Store, la moyenne atteindrait une vingtaine d’unités.

L’organisation des espaces serait elle aussi adaptée. Dans la plupart des boutiques concernées, Apple installerait une deuxième table de présentation, un support permettant de manipuler l’ouverture et la fermeture du Duo, ainsi qu’un socle MagSafe maintenant un exemplaire déplié à côté de deux iPhone classiques.

Des appareils non attachés seraient également disposés dans les allées latérales, que la marque appelle l’Avenue. Ils permettraient notamment de découvrir le mode En veille, qui transforme l’iPhone en écran d’informations lorsqu’il est posé dans une position adaptée.

À 2 339 euros, l’expérience en magasin devient essentielle

L’iPhone Duo serait commercialisé à partir de 1 999 dollars aux États-Unis, ce qui en ferait l’iPhone le plus cher jamais lancé par Apple. À ce niveau de prix, la possibilité de prendre l’appareil en main avant de l’acheter peut peser lourd dans la décision.

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Le format pliable implique en effet des compromis et des usages qu’une fiche technique ne suffit pas à expliquer. Les acheteurs voudront probablement évaluer le confort en main, la manipulation de la charnière, l’utilisation de l’écran déplié et la manière dont les applications s’adaptent aux deux formats.

Apple aurait également prévu une expérience de configuration spécifique en magasin. Les clients achetant leur appareil sur place pourraient bénéficier des machines Presto, un système propriétaire capable de mettre à jour les iPhone alors qu’ils se trouvent encore dans leur boîte scellée.

La technologie utilise notamment le NFC pour réveiller l’appareil et MagSafe pour l’alimenter. Selon les informations rapportées, une mise à jour prend environ 15 à 30 minutes. Pour l’iPhone Duo, le premier démarrage pourrait également afficher le prénom de l’acheteur après le traditionnel « Hello », afin de personnaliser davantage la mise en service.

Samsung a déjà ouvert la voie avec le Galaxy Z Fold 8

Apple arrive sur un marché où Samsung dispose déjà d’une expérience importante. Le Galaxy Z Fold 8, lui aussi doté d’un format pliable de type passeport commercialisé à partir de 1 999 euros, soit près de 340 euros de moins que le prix annoncé pour l’iPhone Duo.

Toutefois, la comparaison ne se limite pas au tarif. Le format, la qualité de l’écran, les performances, l’autonomie et l’adaptation des logiciels détermineront aussi la pertinence de chaque appareil. L’expérience en magasin permettra aux acheteurs de comparer directement les dimensions et les mécanismes de pliage, plutôt que de se fier uniquement aux images promotionnelles.

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Pour Apple, le défi consiste à convaincre les utilisateurs de son écosystème, mais aussi ceux qui envisagent déjà un smartphone pliant concurrent. Le dispositif de démonstration pourrait jouer un rôle important auprès des consommateurs curieux, mais encore hésitants face à une catégorie de produits coûteuse.

Des stocks limités malgré un lancement avancé

Le nombre important d’appareils exposés ne signifie pas pour autant que les clients pourront repartir facilement avec leur iPhone Duo. Selon Mark Gurman, les stocks disponibles à la commercialisation resteraient limités.

Il y a encore deux mois, Apple aurait envisagé un lancement commercial repoussé à la fin novembre en raison des difficultés d’approvisionnement. Le calendrier aurait finalement été avancé, avec des précommandes prévues le 16 octobre et une disponibilité annoncée pour le 23 octobre.

Cette situation pourrait créer un décalage entre l’expérience proposée en boutique et la capacité réelle à livrer les commandes. Un acheteur pourrait ainsi essayer le produit, décider de l’acquérir, puis découvrir que les délais de livraison s’allongent rapidement après l’ouverture des précommandes.

L’ampleur de la stratégie commerciale d’Apple est donc à double tranchant : elle peut susciter l’envie d’acheter, mais aussi accentuer la frustration si les stocks ne suivent pas. Les délais annoncés au lancement seront à surveiller pour mesurer l’ampleur de cette contrainte.

Apple veut transformer la curiosité en ventes

En multipliant les unités de démonstration, Apple semble vouloir faire de l’iPhone Duo un événement commercial à part entière. La marque sait que son premier smartphone pliant suscitera de la curiosité, mais elle doit désormais transformer cet intérêt en achats malgré un tarif élevé et une disponibilité potentiellement limitée.

Les prochains jours seront décisifs. L’ouverture des précommandes le 16 octobre donnera un premier aperçu de la demande, tandis que les délais de livraison permettront d’évaluer la capacité d’Apple à répondre aux attentes. L’iPhone Duo pourrait marquer un tournant pour la gamme, à condition que l’expérience en magasin soit suivie d’une disponibilité à la hauteur de l’ambition affichée.