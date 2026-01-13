Accueil » Bilan du CES 2026 : toutes les annonces tech qui vont façonner 2026 et au-delà

Bilan du CES 2026 : toutes les annonces tech qui vont façonner 2026 et au-delà

CES 2026 : toutes les annonces tech qui vont façonner 2026 et au-delà

Le Consumer Electronics Show 2026 marque un tournant majeur dans l’histoire des nouvelles technologies. Finis les gadgets spectaculaires déconnectés du quotidien : cette année, l’intelligence artificielle s’est fait plus discrète mais omniprésente, s’intégrant directement au cœur des appareils pour offrir des usages cohérents et sécurisés.

Les constructeurs ont ainsi présenté des « AI PC » capables de traiter localement des tâches d’IA grâce à des combinaisons CPU–GPU–NPU, réduisant la latence et la dépendance au cloud. Cette évolution s’accompagne d’une autre tendance forte : la maison connectée devient un écosystème autonome, tandis que la santé et la longévité prennent une place centrale dans l’offre wearable.

Cet article fait la synthèse de toutes les annonces du CES 2026 relayées sur BlogNT. Vous y trouverez un décryptage des grandes innovations (ordinateurs, robots, accessoires), une analyse des courants émergents comme l’IA embarquée et les plateformes contextuelles, et un regard critique sur les enjeux de durabilité, de confidentialité et de santé qui façonneront les technologies de demain.

L’IA sort du cloud et s’installe partout

Le CES 2026 marque un basculement clair : l’intelligence artificielle n’est plus seulement un service distant, accessible via une application ou un navigateur. Elle devient ambiante, persistante, et surtout locale. Derrière les annonces parfois spectaculaires, une tendance de fond se dégage : l’IA s’intègre dans les objets, les systèmes et les usages, souvent sans même se montrer.

Vers une intelligence artificielle ambiante et contextuelle

En 2026, l’IA ne se contente plus de répondre à une requête. Elle observe, mémorise et contextualise. Plusieurs annonces du CES vont dans ce sens : assistants capables de suivre une activité sur plusieurs appareils, dispositifs dotés d’une mémoire visuelle ou contextuelle, systèmes capables de « reprendre le fil » d’une action commencée ailleurs.

Cette IA ambiante se distingue par trois caractéristiques clés :

Continuité : le contexte utilisateur n’est plus perdu entre un smartphone, un PC ou un objet connecté.

Discrétion : l’IA agit en arrière-plan, sans interface lourde ni interaction permanente.

Pertinence : elle n’intervient que lorsqu’elle estime pouvoir apporter une valeur réelle.

Ce changement marque une rupture avec l’IA démonstrative des années précédentes. Au CES 2026, l’objectif n’est plus d’impressionner, mais de s’intégrer naturellement dans le quotidien.

L’IA locale devient un enjeu stratégique

Autre signal fort de cette édition : la montée en puissance de l’IA embarquée, exécutée directement sur les appareils. Processeurs, NPU et accélérateurs dédiés deviennent des composants centraux, qu’il s’agisse de PC, de NAS, de robots domestiques ou de wearables.

Les bénéfices sont multiples :

Réduction de la dépendance au cloud, donc meilleure résilience.

Protection des données personnelles, un argument de plus en plus mis en avant.

Réactivité accrue, avec des traitements instantanés, même hors connexion.

Ce choix technologique n’est pas neutre. Il traduit une prise de conscience : l’IA générative massive a ses limites, notamment en termes de coûts, de latence et de confidentialité. Le CES 2026 montre que l’avenir passe par une hybridation intelligente entre cloud et edge computing.

Les concepts IA qui annoncent le futur

Le salon reste fidèle à son ADN : présenter des concepts qui ne verront peut-être jamais le jour tels quels, mais qui dessinent les usages de demain. Assistants holographiques, dispositifs capables de capter l’environnement visuel en continu, IA incarnées dans des objets du quotidien… Ces projets soulèvent autant d’enthousiasme que de questions.

Deux points ressortent clairement :

Les interfaces homme-machine évoluent vers plus de naturel (voix, gestes, regard).

Les enjeux éthiques et réglementaires deviennent impossibles à ignorer, notamment autour de la captation permanente de données.

Ces concepts ne sont pas des produits finis, mais ils servent de laboratoire. Ils montrent que l’IA de demain sera moins une application qu’un compagnon numérique, présent, mais maîtrisé.

PC, laptops et stations de travail : l’ère des AI PC

S’il fallait retenir un seul message du CES 2026 côté informatique personnelle, ce serait celui-ci : le PC est redevenu un terrain d’innovation stratégique. Après plusieurs années de stagnation relative, les annonces se sont multipliées autour d’un nouveau paradigme, celui des AI PC — des machines pensées dès leur conception pour exécuter des charges d’intelligence artificielle en local.

Cette évolution ne se limite pas à un simple argument marketing. Elle transforme l’architecture matérielle, les usages professionnels et la manière même d’interagir avec son ordinateur.

Les processeurs nouvelle génération au cœur des annonces

Le CES 2026 a confirmé que la bataille des semi-conducteurs est désormais une bataille de NPU autant que de CPU et de GPU. Intel, AMD et Qualcomm convergent vers une même idée : l’ordinateur personnel doit être capable de traiter de l’IA de façon autonome, continue et efficace.

Les nouveaux processeurs mis en avant lors du salon illustrent cette stratégie :

des architectures hybrides optimisées pour les charges IA,

des NPU capables de dépasser largement les seuils symboliques de calcul local,

une meilleure gestion énergétique pour maintenir ces performances dans des formats fins et mobiles.

Cette montée en puissance matérielle change la donne. L’IA n’est plus un service « en plus » : elle devient une fonction native du PC, au même titre que le multitâche ou l’accélération graphique.

Quand le PC devient un compagnon intelligent

Au-delà des fiches techniques, le CES 2026 a surtout montré comment ces capacités IA se traduisent concrètement à l’usage. Les fabricants ne parlent plus seulement de performances brutes, mais d’ordinateurs capables de comprendre leur utilisateur.

Parmi les fonctionnalités mises en avant :

détection de présence et adaptation automatique de l’interface,

amélioration intelligente de la visioconférence (audio, vidéo, cadrage),

résumé de contenus, transcription locale et assistance contextuelle,

continuité d’usage entre PC, smartphone et tablette.

Le PC devient progressivement un assistant de travail : il observe les habitudes, anticipe certains besoins et automatise des tâches répétitives. Cette évolution est particulièrement visible dans les machines destinées aux professionnels et aux créateurs, où le gain de productivité est un argument central.

Nouveaux formats et designs audacieux

Le CES reste un terrain d’expérimentation, et l’édition 2026 l’a bien rappelé. Les constructeurs n’hésitent plus à sortir des sentiers battus pour repenser la forme même du PC.

Écrans rotatifs motorisés, dalles déroulantes, formats hybrides entre laptop et station de travail, tout-en-un verticaux… Ces concepts ne sont pas toujours destinés au grand public, mais ils répondent à des usages précis :

présentations collaboratives,

travail en mobilité,

adaptation dynamique à la posture,

gain d’espace dans des environnements hybrides.

Ce foisonnement de formats montre une chose : le PC n’est plus figé. Il s’adapte aux usages, aux lieux et aux contraintes professionnelles, là où le smartphone atteint aujourd’hui une certaine maturité formelle.

Productivité, création et réparabilité

Autre évolution notable au CES 2026 : le discours autour de la durabilité et de la réparabilité revient sur le devant de la scène, notamment dans les gammes professionnelles. Certains fabricants mettent en avant :

des composants plus accessibles,

des ports et modules remplaçables,

des cycles de vie prolongés.

En parallèle, l’expérience utilisateur progresse sensiblement :

généralisation des écrans OLED à haute fréquence,

amélioration des claviers et trackpads,

intégration de solutions logicielles pensées pour la création et le multitâche.

Le message est clair : l’AI PC ne se limite pas à l’IA. Il s’inscrit dans une vision plus globale d’un ordinateur plus intelligent, plus confortable et plus durable, capable d’accompagner les usages professionnels sur plusieurs années.

Maison connectée : vers des écosystèmes autonomes

Le CES 2026 met en lumière un changement majeur dans la domotique : la maison ne se compose plus de gadgets isolés, mais d’un ensemble de dispositifs qui coopèrent pour offrir une expérience fluide et intelligente. Robots de nettoyage, électroménagers et hubs centraux interagissent pour gérer les tâches ménagères, la sécurité et le confort, tout en respectant la vie privée de l’utilisateur.

Robots domestiques polyvalents

Les robots d’entretien font un bond en avant. Les tondeuses LiDAX Ultra et les robots de piscine Rover X10 combinent LiDAR et caméras HDR pour cartographier et nettoyer de façon autonome.

Les aspirateurs‑laveurs haut de gamme, comme le Omni S2, diffusent même des parfums et intègrent navigation 3D et station auto‑nettoyante. Roborock mise sur la mobilité avec le Saros 20, capable de franchir des obstacles jusqu’à 8 cm.

Des écosystèmes complets, du sol au plafond

Au‑delà des robots, des fabricants comme Tineco proposent des gammes de cinq aspirateurs‑laveurs aux fonctions spécialisées (haute aspiration, vapeur, auto‑remplissage, tube pliable). Ecovacs présente un univers complet allant du robot piscine Ultramarine au nettoyeur de vitres Winbot W3 en passant par un chien‑robot compagnon.

Dreame associe robots, climatiseur, frigo à eau gazeuse et appareil de coiffure dans un seul écosystème, tandis que Eureka décline son offre du haut de gamme au milieu de gamme.

Plateformes unifiées et respect de la vie privée

La centralisation devient la norme : Aqara combine Matter, Thread, Zigbee et Wi‑Fi dans des hubs capables de piloter serrures, thermostats et caméras. Ugreen propose un NAS doté d’IA locale (NASync iDX6011) et un système de vidéosurveillance SynCare, misant sur un stockage local et une compatibilité multi‑caméras.

Ces solutions visent à réduire la dépendance au cloud et à garantir la confidentialité.

Santé, bien‑être et longévité : la HealthTech s’impose

Les objets connectés dédiés à la santé connaissent une évolution remarquable : ils dépassent la simple activité physique pour se concentrer sur la prévention et le suivi métabolique. Les marques cherchent à rendre la santé connectée plus accessible, plus complète et plus éthique.

Du bien‑être connecté au suivi métabolique

Withings s’associe à Abbott pour intégrer le capteur de glucose continu Lingo dans son application, permettant de suivre glycémie, composition corporelle, sommeil et activité dans une seule interface.

L’Oréal dévoile un masque LED ultra‑fin combinant lumière rouge et infrarouge, avec des séances de 5 à 10 minutes et une commercialisation visée pour 2027.

Suivi des paramètres clés (glycémie, poids, sommeil, activité)

Accessoires portables adaptés à un usage quotidien

Prévention et optimisation du métabolisme

L’IA au service de la santé personnelle

Les dispositifs combinent capteurs et intelligence artificielle pour proposer des analyses de santé plus complètes. La Moto Watch 2026, développée avec Polar, offre 13 jours d’autonomie, GPS double fréquence et algorithmes validés cliniquement.

Des PC intègrent désormais des fonctions de détection de posture ou de correction ergonomique, montrant que la santé influence la conception de l’ensemble des appareils.

Autonomie prolongée et analyse continue

Algorithmes validés scientifiquement

Interactions discrètes pour un suivi quotidien

Frontière entre grand public et médical

Les innovations soulèvent des questions réglementaires et éthiques. Le masque LED de L’Oréal devra recevoir l’approbation de la FDA. L’utilisation de capteurs de glucose pour les non‑diabétiques pose la question du cadre légal et de la gestion des données de santé.

Smartphones, wearables et mobilité personnelle

Sur le marché de la mobilité, le CES 2026 marque un renouveau : les smartphones adoptent des formats innovants et des durées de vie logicielle allongées, tandis que les wearables et accessoires se diversifient pour améliorer notre quotidien.

Le retour de l’innovation dans le smartphone

Motorola crée l’événement avec le Razr Fold, un smartphone pliable « en livre » à double écran et triple caméra de 50 mégapixels, dont un téléobjectif périscope. Le Motorola Signature combine écran AMOLED à 165 Hz, batterie 5 200 mAh et promet sept ans de mises à jour Android.

Formats pliables et écrans multiples

Capteurs photo haut de gamme

Engagements de mise à jour longue durée

Montres, lunettes et nouveaux usages

La diversité des wearables s’accroît. TCL présente les lunettes RayNeo Air 4 Pro avec un écran virtuel de 201 pouces, et XGIMI propose MemoMind, des lunettes AI axées sur la traduction et les rappels. La Moto Watch 2026 complète l’offre avec un suivi de santé complet.

Lunettes AR/AI orientées médias ou traduction

Montres connectées centré bien‑être et autonomie longue

Accès à l’IA sans interface intrusive

Mobilité douce et accessoires intelligents

Les accessoires connectés s’intègrent davantage dans nos déplacements. L’enceinte portable Moto Sound Flow propose 30 W de puissance, une batterie 6 000 mAh et l’Ultra Wideband pour ajuster le son automatiquement en fonction de la position. Les accessoires audio et objets connectés se coordonnent désormais pour suivre nos mouvements et nos habitudes.

Audio haute qualité et multiroom automatisé

Compatibilité Wi‑Fi, Bluetooth et UWB

Autonomie pensée pour la mobilité quotidienne

Audio, image et divertissement personnel

Les innovations en matière de son et d’image ne concernent pas seulement les grandes installations de salon : elles se tournent vers des expériences nomades, immersives et créatives.

Expériences immersives et nomades

Les produits mettent en avant la portabilité sans sacrifier la qualité. L’enceinte Moto Sound Flow offre un rendu sonore ample grâce à l’UWB. Les lunettes RayNeo Air 4 Pro transforment n’importe quel endroit en cinéma personnel HDR. Cette combinaison de portabilité et d’immersion ouvre de nouveaux usages.

Audio immersif en déplacement

Écrans virtuels haute qualité pour films et jeux

Appareils légers et discrets

Création de contenu et outils hybrides

Les créateurs bénéficient de nouveaux outils portables. Le microphone Shure MV88 USB-C modernise un classique avec un gain automatique et une réduction de bruit intégrés. D’autres périphériques hybrides, comme le clavier EliteBoard G1a intégrant un NPU, brouillent la frontière entre accessoire et ordinateur.

Outils audio professionnels pour créateurs mobiles

Accessoires polyvalents : clavier avec NPU, micros plug‑and‑play

Simplification des workflows créatifs en déplacement

CES 2026 : ce qu’il faut retenir

L’édition 2026 confirme la généralisation de l’IA ambiante et locale, la montée en puissance des AI PC, l’essor des écosystèmes domestiques autonomes et l’émergence d’une HealthTech plus préventive. La durabilité, qu’elle soit logicielle ou matérielle, revient au premier plan.

Les innovations présentées annoncent un futur où les appareils sont plus autonomes, contextuels et respectueux de la vie privée. L’équilibre entre calcul local et services cloud, l’interopérabilité et les engagements long terme façonneront les années à venir.