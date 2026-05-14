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X lance un onglet History pour transformer ses favoris en espace de lecture différée

X lance un onglet History pour transformer ses favoris en espace de lecture différée

X continue de s’éloigner de son ADN de réseau social instantané. Avec son nouvel onglet History, d’abord déployé sur iOS, la plateforme regroupe désormais les favoris, likes, vidéos longues et articles dans un même espace privé, pensé pour retrouver plus facilement les contenus à lire ou regarder plus tard.

Un nouveau centre de gravité pour les contenus sauvegardés

Concrètement, l’ancien bouton Signets du menu latéral devient History. À l’intérieur, X organise les contenus en quatre sections : Bookmarks, Likes, Videos et Articles. Les favoris et likes restent des actions volontaires, tandis que les vidéos et articles peuvent être alimentés par les contenus consultés dans l’application.

L’idée est simple : éviter que les contenus intéressants disparaissent dans le flux, souvent trop rapide pour permettre une consommation posée.

X veut devenir un lecteur intégré

Ce changement rapproche X d’un navigateur ou d’une application de lecture différée. L’utilisateur ne se contente plus de réagir à l’actualité en temps réel : il peut revenir à des articles, poursuivre une vidéo ou retrouver un post aimé sans fouiller son profil.

C’est aussi un mouvement stratégique. X pousse depuis plusieurs mois les formats longs, notamment les articles et les vidéos, afin d’inciter créateurs, médias et entreprises à publier directement sur la plateforme plutôt que de renvoyer vers des sites externes.

Une réponse à la chute du trafic social

Pour les éditeurs, l’enjeu est clair : le trafic venu des grandes plateformes baisse, notamment avec l’évolution des algorithmes et la montée des réponses générées par IA. X tente donc de se présenter comme une alternative : non plus seulement un lieu de partage de liens, mais un espace où l’on publie, découvre, sauvegarde et consomme.

History n’est pas une révolution d’interface. Mais, c’est une brique importante dans la transformation de X en plateforme média complète. Le réseau du scroll permanent veut désormais apprendre à ses utilisateurs à revenir.