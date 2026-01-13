Accueil » OnePlus Open 2 annulé ? Une fuite relance l’idée d’un retrait de OnePlus des foldables en 2026

Deux ans après un OnePlus Open (2023) salué pour son équilibre, beaucoup imaginaient une suite logique : un OnePlus Open 2 plus fin, plus endurant, mieux armé face à Samsung. Mais début 2026, le message qui remonte est nettement moins romantique : le projet serait « canceled », au moins dans sa forme attendue.

Et le plus troublant, c’est que cette rumeur s’aligne avec une décision déjà actée par la marque : pas de nouveau pliable OnePlus en 2025, le temps de « recalibrer ».

En février 2025, OnePlus expliquait publiquement qu’il ne lancerait pas de smartphone pliable en 2025, via un post officiel sur son forum communautaire — une pause présentée comme une « recalibration » plutôt qu’un abandon définitif.

À l’époque, l’industrie lisait déjà ce choix comme un transfert de leadership vers OPPO (même galaxie), pendant que OnePlus consolidait ses gammes plus rentables.

OnePlus Open 2 : « canceled », sans nuance — et c’est ça le problème

Le regain de pessimisme vient d’un post attribué au leaker Yogesh Brar sur X, qui affirme simplement : « Another product getting cancelled is the OnePlus Open 2… » sans préciser s’il s’agit d’une annulation totale ou d’un report long.

Des médias relaient la même lecture : pour l’instant, aucune confirmation officielle, mais un signal suffisamment fort pour refroidir les attentes.

L’effet domino : OnePlus 15s/15T et Nord 6 aussi dans la zone grise

Ce qui rend l’histoire plus sérieuse, c’est que la « liste » ne s’arrêterait pas au pliable. Dans des échanges associés, Brar évoque aussi une probabilité élevée (≈90 %) que le OnePlus 15 s (souvent attendu comme OnePlus 15T selon les marchés) ne sorte pas, et laisse entendre que le OnePlus Nord 6 pourrait être retardé.

Là encore, on est dans le registre des fuites — mais quand plusieurs produits supposés sautent ou glissent, cela ressemble moins à un accident qu’à une replanification de portefeuille.

Pourquoi OnePlus aurait intérêt à « laisser » le foldable à OPPO ?

L’hypothèse la plus rationnelle, c’est la gestion de la cannibalisation au sein du groupe. Le OnePlus Open original était déjà, en pratique, un cousin très proche d’un OPPO Find N (rebranding + adaptations). Et, le prochain candidat naturel au rebranding serait justement le OPPO Find N6. Or, plusieurs sources avancent que le Find N6 viserait une sortie en Chine dès février 2026, avec un déploiement global en mars.

Si OPPO veut briller à l’international, une version OnePlus « Open 2 » trop proche peut brouiller le récit.

À cela s’ajoute une réalité industrielle : un foldable haut de gamme, c’est cher à développer, cher à produire, et difficile à vendre en volume hors marchés très spécifiques. OnePlus peut préférer investir là où il a un avantage historique : les flagships « classiques » agressifs.

Un trou dans la raquette, surtout hors Chine

Si le OnePlus Open 2 disparaît réellement, le marché perd un acteur qui avait apporté un argument rare : un pliable premium moins « compromis » que la moyenne, et souvent plus abordable que les ultra-flagships. Le gagnant immédiat, c’est Samsung… et possiblement Oppo, qui récupère une partie de l’attention internationale sans rival interne direct.

Mais, il reste une nuance importante : « OnePlus Open 2 annulé » ne veut pas dire « le hardware n’existe pas ». Il peut très bien exister… sous une autre marque, un autre calendrier, ou une autre stratégie de distribution.