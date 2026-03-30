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Test de la HUAWEI Watch GT Runner 2 : La montre qui veut détrôner Garmin

Test de la HUAWEI Watch GT Runner 2 : La montre qui veut détrôner Garmin

En 2026, il est devenu difficile pour une montre connectée de vraiment se distinguer. Les grandes marques occupent des segments bien définis, les fonctionnalités se standardisent, et les arguments différenciants se raréfient.

Pourtant, la série HUAWEI Watch GT Runner fait partie de ces rares lignes qui continuent de susciter de vraies attentes. Depuis la première génération lancée en 2021, elle s’est imposée comme l’une des références parmi les montres sportives professionnelles — certaines de ses fonctions de suivi de course restent encore aujourd’hui parmi les plus précises du marché.

Présentée au MWC 2026, la nouvelle HUAWEI Watch GT Runner 2 entend franchir un cap supplémentaire en s’attaquant directement à la domination de Garmin dans ce segment.

Disponible en Europe à 399,99 euros, elle se positionne en plein cœur du segment des montres running intermédiaires, face aux Garmin Forerunner 265 et 570, aux Coros Pace 4 et Polar Vantage M3. La concurrence est redoutable. Après un mois de test intensif, voici mon verdict.

Dans la boîte, on retrouve :

Montre (avec bracelet tissé)

1 Support de charge (avec câble de charge)

1 Guide de démarrage rapide, informations de sécurité et carte de garantie

1 Bracelet en fluoroélastomère

HUAWEI Watch GT Runner 2 : Design et ergonomie

Pour une montre dotée de telles ambitions sportives, la Watch GT Runner 2 étonne par sa légèreté : seulement 43 grammes au poignet avec le bracelet par défaut. C’est une prouesse pour un appareil embarquant autant de capteurs et d’antennes de positionnement.

La montre est disponible en trois coloris : Orange Aurore, Noir Minuit et Bleu Crépuscule. Le modèle Orange Aurore, avec ses touches de couleur sur la lunette et le bracelet qui dégradent subtilement autour du poignet, est particulièrement réussi. La Watch GT Runner 2 affiche clairement une identité visuelle forte, bien au-delà des modèles GT précédents.

Cette architecture, pensée pour la performance GPS, conditionne directement le design de la montre. Le résultat est une silhouette sportive, solide, qui porte bien son positionnement premium sans verser dans l’ostentation.

La montre adopte une structure sandwich innovante : un cadre métallique central transfère l’énergie vers une lunette titane flottante via un boîtier diélectrique, générant des signaux à polarisation circulaire optimisés pour capter les satellites. Cette architecture GPS conditionne directement le design de la montre.

La dalle est protégée par le verre Kunlun de seconde génération, une formulation propriétaire HUAWEI déjà présente sur certains de ses smartphones, plus fine et plus légère que le saphir tout en offrant une résistance aux chocs supérieure. Après plusieurs semaines de port intensif — course, salle, natation — aucune rayure n’est apparue. La certification IP68 complète un tableau solide côté durabilité.

Un bracelet tissé respirant

Le bracelet tissé HUAWEI AirDry fourni par défaut mérite une mention particulière. Sa capacité d’évacuation de l’humidité est remarquable : en quelques minutes après une course ou une baignade, le poignet retrouve une sensation de sécheresse. Pour les porteurs à la peau sensible à la transpiration — source de nombreuses irritations avec les bracelets silicone standards — c’est une vraie différence au quotidien.

C’est tout simplement le bracelet sport le plus agréable à porter rencontré à ce jour.

HUAWEI Watch GT Runner 2 : Écran et affichage

L’écran de la Watch GT Runner 2 s’inscrit dans la continuité des modèles précédents de la série GT : lisible en plein soleil, réactif, et suffisamment grand pour afficher les métriques d’entraînement d’un seul regard — néanmoins, un écran légèrement plus grand pourrait être encore plus profitable pour afficher davantage de statistiques sur le même écran. Les informations de course — allure, fréquence cardiaque, cadence, distance — sont présentées de façon claire et hiérarchisée, sans surcharge visuelle.

Protégé par le verre Kunlun de seconde génération, l’affichage est réactif aux swipes et taps, avec une qualité d’image qui rivalise avec les meilleures smartwatches du marché.

La luminosité automatique s’adapte bien aux conditions extérieures, ce qui est essentiel lors de sorties prolongées. La navigation dans les menus se fait principalement via l’écran tactile, complétée par la couronne physique en haut qui permet de défiler dans les données.

HUAWEI Watch GT Runner 2 : Fonctionnalités d’entraînement et logiciel

Au-delà de la précision du tracking, la Watch GT Runner 2 propose un écosystème d’entraînement complet, accessible via l’application HUAWEI Health. Le système d’évaluation des capacités de course donne accès au Running Ability Index (RAI), à la charge d’entraînement, à l’indice d’entraînement, aux données de récupération, au VO₂ max et à des temps prévisionnels — autant d’indicateurs pour piloter sa progression avec précision.

La montre suit également des métriques biomécaniques fines : oscillation verticale, temps de contact au sol, cadence, équilibre gauche/droite. Ces données ne sont pas seulement affichées : elles génèrent des recommandations concrètes.

Un mode Marathon intelligent

Pour les marathoniens — ou les ambitieux du marathon — le mode Marathon intelligent, co-développé avec la DSM-Firmenich Running Team, est l’une des nouveautés les plus significatives. L’utilisateur choisit un objectif et un événement cible ; l’application génère alors un plan d’entraînement personnalisé intégrant sorties faciles, séances de renforcement, runs progressifs et longues sorties stabilisées. Si la montre détecte que l’intensité réelle ne correspond pas à l’intensité prévue, elle ajuste le plan en conséquence.

Pour les coureurs amateurs souhaitant progresser sans risquer la surcharge ou la blessure, c’est un outil véritablement utile.

La compatibilité logicielle est à noter : le meilleur de l’expérience est réservé à HarmonyOS et EMUI, mais la version globale fonctionne très bien sur Android (moyennant quelques réglages manuels de gestion de batterie en arrière-plan). Sous iOS, quelques fonctionnalités sont limitées, mais la Watch GT Runner 2 reste l’une des montres Android les plus capables en dehors de l’écosystème Apple Watch.

HUAWEI Watch GT Runner 2 : Sports et activités

C’est le point fort absolu de cette montre, et il mérite qu’on s’y attarde. La Watch GT Runner 2 embarque un positionnement double bande tous-satellites — GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou et QZSS — garantissant la couverture par le signal le plus fort disponible, quelle que soit la localisation.

En pratique, les résultats sont impressionnants. Sur un parcours de 5 kilomètres balisé en bord de mer, la montre affiche 5,01 km — la lecture la plus précise obtenue à ce jour sur un quelconque appareil. En milieu semi-urbain ou en zone dégagée, la précision est difficile à prendre en défaut.

Il faut cependant tempérer l’enthousiasme pour les coureurs urbains. D’autres tests menés dans des environnements de type urbain dense — ruelles étroites, immeubles hauts, arbres serrés — ont mis en évidence des incohérences ponctuelles dans le tracé GPS. Ces écarts restent occasionnels. Il convient de noter que même une Forerunner 970 n’est pas précise sur ces points.

Pour un coureur, cette précision n’est pas anecdotique : elle conditionne directement la fiabilité de l’allure, de la cadence et de tous les indicateurs dérivés. Sur ce point du positionnement, la Watch GT Runner 2 s’impose comme la référence actuelle, devant les modèles Garmin comparables.

Pas que la course à pied

La Watch GT Runner 2 ne se cantonne pas à la course à pied. Elle prolonge les fonctionnalités sports développées sur les générations précédentes de la série GT et Ultimate : golf, cyclisme, randonnée et bien d’autres disciplines sont couverts.

Pour le golf, la montre et l’application intègrent des cartes de terrains du monde entier, téléchargeables et synchronisables directement sur l’appareil. Pour les sports outdoor, des cartes hors ligne détaillées — disponibles pour la plupart des pays et incluant les courbes de niveau pour la randonnée — sont accessibles sans connexion.

Le suivi de route en vélo bénéficie de la même précision de positionnement double bande que la course à pied.

HUAWEI Watch GT Runner 2 : Autonomie et recharge

L’autonomie est l’une des valeurs ajoutées majeures de la Watch GT Runner 2 face à la concurrence. En usage quotidien incluant 1 h 30 de tracking sportif par jour, la montre tient plus d’une semaine sur une seule charge. Cette performance est rendue possible par une connectivité volontairement ciblée — Bluetooth, NFC, et appareils santé/fitness dédiés — qui évite les consommations inutiles.

La base de charge fournie assure une recharge rapide, permettant de récupérer rapidement avant une sortie longue. Pour les coureurs en préparation marathon, ne pas avoir à surveiller constamment le niveau de batterie est un avantage concret.

HUAWEI Watch GT Runner 2 : Verdict

La HUAWEI Watch GT Runner 2 est une montre de sport ambitieuse et aboutie. Son positionnement double bande tous-satellites place la barre très haut en matière de précision de tracking — c’est aujourd’hui la référence sur ce critère. L’écosystème d’entraînement, enrichi par le mode Marathon intelligent co-développé avec des experts de la course de haut niveau, apporte une valeur réelle aux coureurs sérieux, qu’ils soient débutants en préparation ou amateurs chevronnés cherchant à améliorer leur PB.

L’autonomie dépasse confortablement une semaine en usage intensif, et le bracelet tissé AirDry est une surprise agréable pour quiconque a déjà souffert de la transpiration sous un bracelet silicone.

Face à Garmin — dont la gamme 165, 265, 570 et 970 couvre efficacement chaque segment du marché — la Watch GT Runner 2 se présente comme un challenger crédible, particulièrement pour les coureurs qui valorisent la précision GPS, la richesse de l’écosystème santé global, et un design léger et confortable. Les utilisateurs iOS noteront quelques limitations fonctionnelles mineures, et l’expérience optimale reste liée à l’écosystème HUAWEI.

Il est peu probable que cette montre soit remplacée de sitôt pour les sorties running et randonnée. C’est tout dire.

Points forts

Précision GPS absolue : Son architecture “sandwich” à polarisation circulaire en fait la nouvelle référence du marché, surpassant même Garmin en milieu urbain dense.

Coaching Marathon intelligent : Le mode co-développé avec la team DSM-Firmenich adapte dynamiquement votre plan en fonction de votre fatigue réelle et de vos performances.

Confort et légèreté records : Avec seulement 43g et un bracelet tissé AirDry ultra-respirant, elle offre le meilleur ratio poids/confort pour les sorties longues.

Autonomie supérieure : Elle assure plus d’une semaine d’utilisation intensive (avec GPS quotidien), là où ses concurrentes directes s’essoufflent après 3 ou 4 jours.

Robustesse premium : L’utilisation du verre Kunlun 2 et du titane offre une résistance aux chocs exceptionnelle pour un prix contenu de 399,99 €.

Points faibles

Écosystème logiciel fermé : L’expérience reste bridée pour les utilisateurs iOS et nécessite des réglages fastidieux sur certains smartphones Android tiers.

Affichage parfois étroit : L’écran de 1,32 pouce peut paraître limite pour consulter simultanément un grand nombre de métriques complexes en pleine course.

Cartographie perfectible : Bien que les cartes hors ligne soient présentes, leur lisibilité et le contraste manquent de finesse par rapport aux standards de 2026.

Manque de profils multisports personnalisés : La montre est ultra-spécialisée course/golf/triathlon, mais ne permet pas de créer ses propres profils sportifs hybrides.