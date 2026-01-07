Lenovo ThinkBook Plus Gen 7 : L’ordinateur à écran auto-rotatif arrive enfin en juin 2026

Lenovo a longtemps été le laboratoire le plus visible du PC moderne. Au CES 2026, la marque franchit une étape plus rare : transformer l’une de ses idées les plus spectaculaires — un écran qui pivote tout seul — en produit commercial.

Le ThinkBook Plus Gen 7 Auto Twist ne veut plus être un prototype « pour le show », mais un portable pro capable d’encaisser la vraie vie : réunions, visios, présentations, journées entières au bureau.

L’idée : un écran qui vous suit, au lieu de vous obliger à vous repositionner

Le cœur du concept, c’est une charnière motorisée à double rotation : l’écran peut s’orienter automatiquement pour rester face à vous, en s’appuyant sur un suivi de position (head-tracking) et des scénarios d’usage. En démo, les premiers testeurs décrivent un affichage qui s’ajuste selon votre posture, « suit » un présentateur dans une partie de la pièce, et peut même s’ouvrir en tapant sur le capot.

Lenovo insiste sur un point crucial pour passer du prototype au produit : un nouveau moteur « électro » annoncé plus rapide et plus silencieux que sur les versions concept. C’est le genre de détail qui décide si l’innovation devient agréable… ou insupportable dans une salle de réunion.

Une fiche technique premium, cohérente avec l’ambition « pro »

Lenovo ne fait pas de l’Auto Twist un gadget : la base matérielle est solide et très 2026 :

Processeurs Intel Core Ultra Series 3 (Panther Lake), avec positionnement Copilot+ PC

Écran OLED de 14 pouces à 2,8K (2 880 × 1 800 pixels), 120 Hz, 500 nits, Dolby Vision, tactile + stylet

Poids : 1,4 kg

Batterie : 75 Wh

Et, Lenovo a eu une idée très « usage réel » : les haut-parleurs frontaux Dolby Atmos tournent en même temps que l’écran, pour garder une direction audio cohérente, quelle que soit l’orientation. C’est discret, mais c’est précisément ce qui fait la différence en visio ou en présentation.

Connectique et visioconf : le ThinkBook redevient pragmatique

Les machines « expérimentales » sacrifient souvent les ports. Ici, Lenovo semble vouloir rassurer : 2 ports Thunderbolt 4, 2 ports USB-A, un port HDMI 2.1, une prise jack de 3,5 mm , du Wi-Fi 7 et Bluetooth 5,4 et une webcam de 10 mégapixels IR pour Windows Hello, avec une approche visio plus « sérieuse » que la moyenne des ultraportables.

L’IA « utile » : transcription locale et sous-titres multilingues, sans passer par le cloud

Dans la même logique « pro », Lenovo pousse une suite dédiée aux ThinkBook : SMB Vertical AI Solution, avec transcription de réunion sur l’appareil et captioning multilingue, annoncés comme traités localement pour limiter les risques de confidentialité.

Et l’écran motorisé s’aligne bien avec ces usages : The Verge cite par exemple une traduction en direct où l’écran pivote entre interlocuteurs.

Prix et disponibilité : l’innovation se paie… mais reste « business »

Lenovo annonce une disponibilité en juin 2026, à partir de 1 649 dollars (prix de départ estimé).

Vraie innovation ergonomique, ou « party trick » haut de gamme ?

Le ThinkBook Plus Gen 7 Auto Twist est intéressant parce qu’il vise un problème réel : l’ordinateur portable est un objet rigide dans un monde de postures, de visios, de présentations debout, de hot-desking. Ici, Lenovo propose un PC qui corrige l’angle « à votre place ».

Mais la question clé restera la même que pour toute mécanique motorisée : confiance et endurance. Un écran qui bouge tout seul doit être irréprochable sur trois points : bruit, fiabilité, et contrôle (pour ne pas donner l’impression que l’ordinateur « décide » à votre place). The Verge note déjà que certains éléments « fun » (comme un compagnon façon emoji) paraissent lents ou anecdotiques.

Si Lenovo réussit le réglage fin — suffisamment intelligent pour aider, suffisamment discret pour se faire oublier —, l’Auto Twist pourrait devenir un de ces rares concepts qui passent du « wow » à l’habitude. Sinon, il restera ce qu’il est déjà un peu : l’ordinateur qui fait tourner les têtes… parce que son écran tourne tout seul.