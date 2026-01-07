Accueil » Eufy Omni S2 : Le robot aspirateur qui monte les escaliers et parfume votre maison

Eufy Omni S2 : Le robot aspirateur qui monte les escaliers et parfume votre maison

Au CES 2026, Anker a présenté le Eufy S2, un robot aspirateur-laveur haut de gamme qui ne se contente pas de nettoyer le sol : il parfume aussi votre intérieur.

La particularité la plus originale du Eufy S2 est son système d’aromathérapie intégré. Pendant le nettoyage, il peut diffuser différents parfums (bambou, sauge, bergamote, litchi, agrumes ou basilic). L’objectif : combiner ménage et ambiance olfactive. Reste à voir si cet ajout sera perçu comme agréable ou superflu au quotidien.

Côté performances, le Eufy S2 affiche jusqu’à 30 000 Pa d’aspiration, un chiffre parmi les plus élevés du marché. Il s’appuie aussi sur une navigation IA avec cartographie 3D en temps réel, capable d’identifier les pièces et d’éviter plus de 200 types d’obstacles, y compris les câbles ou les franges de tapis.

Eufy Omni S2 : Lavage avancé et autonettoyant

Pour le lavage, le robot utilise une serpillière à rouleau qui se nettoie automatiquement jusqu’à six fois par seconde grâce à de l’eau électrolysée, censée éliminer les bactéries sans produits chimiques.

Il peut soulever la serpillière jusqu’à 5 cm pour éviter les tapis, exercer 1,5 kg de pression sur les sols durs, et étendre la serpillière de 15 mm pour mieux nettoyer les bords et plinthes.

Une nouvelle brosse DuoSpiral vise également à limiter l’emmêlement des cheveux.

Station tout-en-un

La station d’accueil automatise presque tout : vidage du bac à poussière, remplissage du réservoir d’eau, lavage et séchage des serpillières. Le nettoyage devient ainsi largement sans intervention manuelle.

Le Eufy S2 sera proposé à 1 599 dollars, avec une disponibilité générale à partir du 20 janvier.

Avec son mélange de puissance extrême, de lavage sophistiqué et de diffusion de parfum, le Eufy S2 s’impose comme l’un des robots aspirateurs les plus ambitieux — et atypiques — dévoilés au CES 2026.