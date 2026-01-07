Accueil » Lenovo ThinkCentre X AIO Aura Edition : Le PC tout-en-un vertical qui veut bannir le défilement

Les PC tout-en-un ne sont plus la norme, mais ils restent l’arme secrète de ceux qui veulent un bureau net, sans tour ni câbles partout. Au CES 2026, Lenovo tente de redonner du sens à ce format avec un pari visuel radical : un grand écran 16:18, plus haut que large, pensé pour le travail vertical — documents, code, data — plutôt que pour le cinéma.

ThinkCentre X AIO Aura Edition : Un AIO « pro » qui assume l’angle productivité

Le ThinkCentre X AIO Aura Edition s’inscrit dans la logique « Aura Edition » de Lenovo : des expériences orientées usage (modes intelligents, collaboration, protection) et une machine calibrée pour des flux pro, pas pour briller sur une fiche marketing.

Lenovo présente clairement la cible : créateurs, développeurs, profils data — ceux qui vivent avec des fenêtres empilées, des tableaux interminables et des PDFs plus grands que leur patience. Et c’est là que le choix d’écran prend tout son sens : Lenovo parle d’un affichage qui « mime » deux pages A4 empilées, lisibles sans gymnastique de zoom.

Détails techniques : l’écran d’abord, le reste suit

L’élément signature, c’est donc cette dalle 27,6 pouces au format 16:18, en QHD IPS (2560 × 2880). Sur le papier : 60 Hz, 300 nits, traitement antireflet et 98 % DCI-P3 — un profil qui privilégie la lisibilité et la colorimétrie « sérieuse » plutôt que la fluidité gaming.

Sous le capot, Lenovo annonce jusqu’à un Intel Core Ultra X7 Series 3, épaulé par une partie graphique Intel Arc (jusqu’à 12 Xe), avec jusqu’à 64 Go de LPDDR5x (9600 MT/s) et deux emplacements M. 2 2280 pour le stockage.

Pour l’audio, Lenovo mise sur 4 haut-parleurs certifiés Harman Kardon (et une configuration micro pensée collaboration).

La webcam, elle, est un choix… atypique : pas de caméra intégrée par défaut, mais une Smart AI camera optionnelle (avec obturateur physique et détection de présence selon les configs), associée à Lenovo DeskView pour numériser des documents posés devant l’écran.

Enfin, Lenovo pousse une idée plutôt maligne en AIO : avec Lenovo Share Zone, la machine peut partager l’écran entre l’ordinateur et une source externe connectée, comme si le tout-en-un devenait aussi moniteur.

L’anti-ultrawide, ou la revanche du « vertical-first »

Le 16:18 n’est pas un caprice : c’est une réponse à un fait simple. Le travail moderne est de plus en plus vertical (web, code, docs, messageries, dashboards), alors que les écrans continuent de s’élargir comme si tout le monde montait des films. Lenovo renverse la table : au lieu d’ajouter un deuxième moniteur ou un ultra-large, il propose un grand panneau « haut », qui invite naturellement à empiler deux applis, deux pages, deux contextes.

Mais, ce parti pris crée aussi des compromis :

60 Hz : parfait pour du bureautique et du texte, moins séduisant pour des usages créatifs « motion » ou du confort général très haut de gamme.

Caméra optionnelle : surprenant en 2026, surtout si l’AIO se vend comme machine de collaboration. Lenovo compense avec DeskView et une logique « privacy », mais ça reste un achat en plus.

Reste une vraie bonne intuition : l’AIO est souvent acheté pour sa simplicité (un câble d’alim, un bureau propre). Et dans un monde où l’on jongle entre PC pro, laptop perso et appareils connectés, l’idée de Share Zone — un écran partagé entre deux univers — est presque plus moderne que la forme « tout-en-un » elle-même.

Une fenêtre, mais pas de prix officiel global

Lenovo indique que la disponibilité et les tarifs varieront selon les régions et seront communiqués plus tard. Certains médias européens évoquent toutefois une arrivée en mars 2026 (et un prix en euros), information à prendre comme un repère régional tant que Lenovo n’a pas détaillé la grille complète.