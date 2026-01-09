Accueil » CES 2026 : XGIMI dévoile MemoMind, les lunettes IA que vous allez enfin vouloir porter

Au CES 2026, XGIMI surprend en sortant de son territoire historique de la projection pour faire ses premiers pas dans les wearables. Avec MemoMind, la marque présente sa toute première gamme de lunettes connectées dopées à l’IA, guidée par une idée simple mais rarement respectée : on doit avoir envie de porter des lunettes parce qu’on les trouve belles, pas parce qu’on accepte de supporter un gadget.

Une prise de position claire, dans un marché où l’innovation technologique a souvent pris le pas sur l’esthétique et le confort.

Une approche minimaliste de l’IA au quotidien

Contrairement à d’autres projets de lunettes connectées très démonstratifs, MemoMind mise sur une IA discrète, pensée pour intervenir brièvement, au bon moment. Traduction instantanée, résumés contextuels, prises de notes, rappels intelligents ou guidage situationnel : les usages sont conçus pour compléter l’attention, pas la capter en permanence.

XGIMI assume une philosophie d’assistance légère, destinée à accompagner l’utilisateur tout au long de la journée sans créer de surcharge cognitive ni d’effet « écran collé au visage ».

Le design comme point d’entrée, pas comme compromis

Le véritable élément différenciant de MemoMind réside dans son approche modulaire du design. Là où la majorité des lunettes IA imposent une forme unique, XGIMI propose :

8 styles de montures distincts,

5 branches interchangeables,

une compatibilité complète avec des verres correcteurs.

Ce choix n’est pas anecdotique. Il répond à un frein majeur à l’adoption : personne ne veut porter deux paires de lunettes, ni sacrifier son style pour accéder à des fonctions intelligentes. En permettant d’adapter MemoMind à la morphologie et aux préférences esthétiques de chacun, XGIMI augmente considérablement les chances que ces lunettes soient réellement portées… et pas oubliées dans un tiroir.

Une IA hybride, pensée pour l’efficacité plutôt que le spectacle

Sur le plan logiciel, MemoMind repose sur un système d’exploitation IA hybride multi-modèles, capable de sélectionner dynamiquement la meilleure intelligence selon la tâche :

OpenAI pour certaines interactions conversationnelles,

Azure pour des traitements spécifiques,

Qwen pour d’autres contextes linguistiques ou analytiques.

L’objectif affiché : réduire le bruit, éviter les réponses inutiles et privilégier une IA utile, contextuelle et silencieuse jusqu’à ce qu’on en ait besoin.

Deux modèles, deux visions de l’usage

La gamme MemoMind se décline en deux approches complémentaires :

Memo One : l’expérience complète

Positionné comme le modèle le plus avancé, Memo One combine un affichage binoculaire, des haut-parleurs intégrés, et une interaction à la fois visuelle et audio.

Il s’adresse aux utilisateurs qui souhaitent exploiter pleinement les capacités de l’IA, tout en conservant une forme de lunettes relativement classique.

Memo Air Display : la légèreté avant tout

À l’opposé, Memo Air Display adopte une philosophie plus épurée avec un affichage monoculaire, un poids cible de 28,9 grammes, et un boîtier de charge capable, selon XGIMI, d’assurer jusqu’à une semaine d’usage.

Ce modèle vise clairement un port prolongé, quasi invisible, pour des interactions ponctuelles et rapides.

Ce qu’il faudra surveiller après le CES

Si la vision est séduisante, MemoMind devra encore convaincre sur des points clés avant de devenir un produit réellement désirable. Le Memo One est annoncé autour de 599 dollars, avec des précommandes prévues prochainement, mais sans calendrier précis ni détails sur la disponibilité internationale.

Les éléments décisifs restent à venir : autonomie réelle, luminosité et lisibilité des écrans, champ de vision, et qualité audio en environnement bruyant.

Si ces fondamentaux sont maîtrisés, la personnalisation et la sobriété fonctionnelle pourraient bien faire de MemoMind l’une des premières lunettes IA à ne pas sembler… étranges à porter.

XGIMI tente de réconcilier lunettes et technologie

Avec MemoMind, XGIMI ne cherche pas à impressionner par une surenchère technologique. La marque adopte une approche plus mature : faire passer le design, le confort et l’usage avant la démonstration technique.

Dans un marché encore marqué par les échecs de produits trop visibles ou trop intrusifs, cette stratégie pourrait s’avérer payante. Si l’IA sait rester à sa place, et si les lunettes restent avant tout… des lunettes, MemoMind pourrait incarner une voie plus crédible vers l’adoption grand public des wearables intelligents.