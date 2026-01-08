Accueil » Aqara au CES 2026 : La « Spatial Intelligence » pour une maison qui anticipe vos besoins

Aqara au CES 2026 : La « Spatial Intelligence » pour une maison qui anticipe vos besoins

À Las Vegas, Aqara n’est pas venu simplement « annoncer des produits ». La marque a surtout déroulé une vision : faire de la maison un espace qui comprend, anticipe et s’adapte — sans vous enfermer dans un écosystème unique.

Au CES 2026, cela passe par une nouvelle génération de hubs (caméra et thermostat), une serrure UWB qui s’ouvre à l’approche, et des capteurs pensés pour lire la présence… et l’intention.

Aqara : Une démonstration de force autour de la « Spatial Intelligence »

Aqara a présenté une série d’innovations qu’elle regroupe sous le terme de « Spatial Intelligence » : des appareils capables d’agréger des signaux (présence, mouvements, contexte, appareils) pour déclencher des automatismes plus pertinents, et idéalement moins intrusifs.

Le point clé : deux nouveaux produits jouent aussi le rôle de contrôleurs Matter avec radios Thread et Zigbee (et Wi-Fi bi-bande), ce qui place Aqara comme une sorte de « chef d’orchestre » multi-protocoles — une pièce souvent manquante dans les maisons connectées hétérogènes.

Caméra Hub G350 : une caméra 4K qui veut aussi être le cerveau

La Camera Hub G350 est le produit le plus révélateur de la stratégie Aqara : une caméra intérieure à double objectif (grand-angle + zoom), motorisée (pan/tilt) avec couverture 360°, annoncée avec zoom hybride 9x, et stockage local jusqu’à 512 Go via microSD.

Surtout, c’est présentée comme la première caméra Aqara certifiée Matter et compatible avec les spécifications de Matter 1.5, tout en jouant le rôle de hub/contrôleur et de pont pour d’anciens appareils Aqara.

Dans un marché où « caméra » rime souvent avec cloud par défaut, Aqara insiste aussi sur des détections réalisées sur l’appareil (suivi, alertes), ce qui colle à la promesse d’une domotique plus locale — donc, en théorie, plus sobre en données.

Thermostat Hub W200 : le thermostat qui parle Apple… et « électricité plus propre »

Le Thermostat Hub W200 joue une autre carte : celle d’un thermostat qui s’imbrique dans Apple Home au niveau des nouveaux mécanismes d’iOS 26, notamment Adaptive Temperature et Clean Energy Guidance — pour ajuster la température selon l’état (maison, sommeil, absent…) et tenter d’optimiser le chauffage/clim selon des périodes plus favorables côté réseau électrique.

Avec son écran tactile 4 pouces, Aqara veut en faire un point d’interface domestique, pas seulement un thermostat mural. La marque n’a pas encore donné de prix dans ses communications CES, mais évoque un lancement « prochainement/le mois prochain » selon les supports.

Smart Lock U400 : l’ouverture « à l’approche » (UWB) devient enfin grand public

La Smart Lock U400 coche trois cases qui comptent en 2026 : UWB, Matter et une trajectoire vers Aliro (le futur standard de clés numériques interopérables). Résultat : la serrure peut déverrouiller automatiquement lorsque l’utilisateur est à environ six pieds (~1,8 m), d’abord via une clé Apple Home Key (iPhone/Apple Watch), avec extension annoncée vers d’autres wallets quand Aliro sera largement déployé.

Aqara annonce un prix de 269,99 dollars et une disponibilité immédiate aux États-Unis (pas encore en France) — c’est agressif, surtout face aux serrures « premium » qui dépassent vite les 300–400 dollars.

FP400 et P100 : des capteurs pour passer du « smart » au « conscient »

Enfin, Aqara complète son tableau avec deux capteurs très « 2026 » :

FP400 : capteur de présence mmWave (Thread/Zigbee) capable de suivre la présence en temps réel, de distinguer certaines postures (debout, assis, allongé) et d’intégrer des signaux comme la détection de chute — sans date ni prix confirmés à ce stade.

P100 Multi-State Sensor : capteur 9 axes (mouvements, vibrations, inclinaisons, chocs, etc.), pensé autant pour une porte/fenêtre que pour un objet de valeur à surveiller. Là encore, pas de calendrier détaillé ni de tarif annoncés.

Aqara vise le centre de gravité du foyer… et évite le piège du tout-cloud

Ce qui se joue ici dépasse la fiche technique. Aqara essaie de devenir le point de convergence : un fabricant qui vend des objets, mais surtout un « système nerveux » compatible Matter, capable de relier Thread, Zigbee et Wi-Fi, avec des scènes et des automatismes plus contextuels.

La lecture est aussi concurrentielle : face à Google, Apple, Samsung et Amazon, l’enjeu n’est plus seulement de contrôler des ampoules, mais de définir l’expérience (présence, accès, confort, sécurité). L’UWB sur une serrure à moins de 300 dollars, c’est typiquement une tentative de démocratiser une « fonction flagship » — et de verrouiller (sans jeu de mots) l’utilisateur par l’usage, pas par l’écosystème.

Reste la question qui fait toujours basculer ces produits : la fiabilité au quotidien. Car une maison « contextuelle » n’a pas le droit à l’erreur — elle doit être invisible quand tout va bien, et impeccable quand ça compte vraiment.