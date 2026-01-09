Accueil » CES 2026 : Project LUCI, l’IA qui va enfin donner une mémoire à nos objets connectés

Au CES 2026, alors que la majorité des acteurs rivalisent de nouveaux gadgets destinés au grand public, Memories.ai prend un virage radicalement différent. Plutôt que de lancer un énième wearable, la jeune entreprise dévoile Project LUCI, une plateforme de référence pensée avant tout pour les développeurs, destinée à servir de socle aux prochaines générations d’objets connectés dopés à l’IA.

Une stratégie assumée : ne pas vendre un produit fini, mais outiller tout un écosystème.

Project LUCI : une IA qui se souvient (vraiment)

Project LUCI signifie Long Understanding Contextual Intelligence. Derrière cet acronyme, Memories.ai propose une couche logicielle conçue pour résoudre l’un des plus grands échecs des wearables IA jusqu’ici : l’absence de mémoire contextuelle persistante.

Le cœur du système repose sur le Large Visual Memory Model (LVMM) 2.0, un modèle capable de capturer des flux vidéo en continu, les encoder localement en images exploitables, et transformer ces instants en souvenirs visuels indexables.

Via une application compagnon, l’utilisateur peut ensuite retrouver une conversation passée, une décision prise ou une situation vécue, simplement en la décrivant. Une approche qui rapproche l’IA d’un fonctionnement plus humain : voir, comprendre, mémoriser, puis relier les événements dans le temps.

Pour Shawn Shen, cofondateur et PDG de Memories.ai, cette capacité de rappel contextuel est la pièce manquante qui a condamné de nombreux projets précédents.

Pourquoi les premiers wearables IA ont échoué ?

Shen cite sans détour les exemples du Humane AI Pin ou du Rabbit R1. Ambitieux sur le papier, ces produits ont souffert de réponses lentes ou imprécises, de dépendance excessive au cloud, et une incapacité à comprendre le contexte réel de l’utilisateur.

Résultat : même des actions simples, comme commander un VTC par la voix, devenaient frustrantes. Selon lui, le marché ne manquait pas d’idées, mais de maturité technologique, notamment en matière de mémoire et de compréhension visuelle du monde.

Une plateforme, pas un produit fini

Le Project LUCI n’est pas conçu pour être vendu tel quel. Il s’agit d’un design de référence, volontairement neutre et modulable, comparable à ce que furent les smartphones Nexus pour Android : une démonstration de potentiel, pas une finalité commerciale.

Dans cette logique, Memories.ai cherche à travailler étroitement avec des partenaires industriels. Des collaborations sont déjà évoquées avec RayNeo et Sharge, afin d’accélérer les expérimentations matérielles autour de LUCI.

Pour l’instant, certains observateurs n’hésitent pas à qualifier LUCI de « l’Android des wearables IA » : une base commune sur laquelle chacun pourrait bâtir sa propre vision.

Sécurité et infrastructure : un enjeu central

Contrairement à de nombreux projets encore flous sur la gestion des données, Memories.ai met fortement en avant la sécurité :

chiffrement de niveau entreprise,

contrôles d’accès avancés,

partenariats avec des fournisseurs cloud spécialisés.

Le matériel de référence repose par ailleurs sur des composants Qualcomm, qui apporte également des mécanismes de sécurité au niveau matériel — un point critique pour des dispositifs capables d’enregistrer en permanence l’environnement de l’utilisateur.

Le vrai pari de Memories.ai

Avec Project LUCI, Memories.ai parie sur une idée simple mais puissante : le futur des wearables IA ne se jouera pas sur le design ou le marketing, mais sur la mémoire et le contexte.

Plutôt que d’imposer un objet de plus au consommateur, l’entreprise préfère devenir l’infrastructure invisible sur laquelle reposeront les assistants réellement utiles de demain. Une approche moins spectaculaire à court terme, mais potentiellement bien plus structurante pour l’industrie.

Si l’IA est appelée à nous accompagner en permanence, encore faut-il qu’elle se souvienne de ce que nous vivons. LUCI veut précisément lui donner cette capacité.