TCL RayNeo Air 4 Pro : Les premières lunettes HDR10 co-signées Bang & Olufsen au CES 2026

Au CES 2026, TCL pousse un message simple : l’AR n’a pas toujours besoin d’être un casque à 3 500 €. Avec les RayNeo Air 4 Pro, la marque tente de démocratiser l’idée d’un cinéma personnel — léger, branché en USB-C, et désormais dopé au HDR10.

Un produit pensé pour regarder, jouer, voyager… sans s’enfermer dans un écosystème.

Un lancement mondial qui vise le grand public, pas les early adopters fortunés

Les RayNeo Air 4 Pro, déjà passées par la Chine, arrivent sur les marchés internationaux avec un positionnement offensif : 299 dollars et une disponibilité annoncée pour le 25 janvier.

Le discours de TCL est clair : plutôt qu’un « vrai » casque de réalité mixte, on parle ici de lunettes-écran, un format « head-mounted TV » qui cherche à devenir l’accessoire naturel du smartphone, du PC portable et de la console.

Ce qui change avec l’Air 4 Pro : HDR10, traitement vidéo et audio premium

Sur la fiche technique, la promesse est spectaculaire : un écran virtuel de 201 pouces à une distance de visionnage simulée de 6 mètres. Le cœur de l’expérience, c’est la puce Vision 4000, qui sert de processeur d’amélioration en temps réel : conversion SDR → HDR et même 2D → 3D selon TCL/RayNeo.

Côté design, TCL insiste sur l’usage prolongé : 76 g, avec des ajustements (notamment au niveau du nez).

Et pour l’audio, la marque joue une carte « haut de gamme accessible » : quatre haut-parleurs, conduits directionnels pour limiter les fuites, avec un tuning co-signé Bang & Olufsen.

L’enjeu : rendre l’AR utile sans la rendre envahissante

C’est peut-être là que les TCL RayNeo Air 4 Pro deviennent intéressantes : elle ne cherche pas à remplacer le smartphone, mais à déporter l’écran. Connexion USB-C à un téléphone, un laptop, une tablette ou une console (TCL cite même la Switch 2) : la simplicité est une stratégie.

Reste la question que le marché pose à toutes ces « lunettes cinéma » : est-ce que le HDR10 et l’upscaling suffisent à créer un effet waouh durable, au-delà des démos ? Le produit gagne en ambition visuelle, mais son adoption se jouera sur des détails très concrets : confort sur 2 heures, gestion de la luminosité en mobilité, ergonomie logicielle, et surtout… l’envie de porter des lunettes même quand on n’en a pas besoin.

RayNeo montre aussi ses ambitions AR « actives » avec les X3 Pro

En parallèle, RayNeo continue d’exposer une vision plus « AR au quotidien » avec les X3 Pro : affichage microLED, fonctions IA, traduction en temps réel, apps Android, etc.

La cohabitation des deux approches (lunettes-écran d’un côté, lunettes AR + IA de l’autre) dit quelque chose d’important : en 2026, le secteur n’a pas encore tranché entre l’AR comme écran et l’AR comme ordinateur discret. RayNeo parie sur les deux — et les TCL RayNeo Air 4 Pro ressemblent à la porte d’entrée la plus « simple » pour élargir le public.