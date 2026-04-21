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Chronicle : OpenAI transforme Codex en assistant contextuel (et ça change tout)

Chronicle : OpenAI transforme Codex en assistant contextuel (et ça change tout)

Avec Chronicle, OpenAI introduit une évolution discrète, mais potentiellement majeure de Codex : un système capable de « voir » ce que vous faites à l’écran pour construire automatiquement du contexte.

L’objectif est clair — réduire les prompts, fluidifier les workflows, et rapprocher l’IA d’un véritable assistant de travail continu.

Codex : Une IA qui comprend ce que vous faites… sans que vous l’expliquiez

Chronicle repose sur une idée simple : remplacer une partie du prompt par le contexte réel. Concrètement, Codex peut analyser ce qui est affiché à l’écran — fichiers, interfaces, documents — pour comprendre ce que vous êtes en train de faire.

Cela permet plusieurs choses :

Identifier automatiquement les fichiers ou documents pertinents

Comprendre le workflow (code, Slack, docs, dashboards…)

Réduire la répétition dans les prompts

Basculer vers les bonnes sources sans intervention

Autrement dit, Codex ne se contente plus de répondre — il suit votre logique de travail.

Une mémoire construite en temps réel

Chronicle ne se limite pas à une lecture ponctuelle de l’écran. Il construit une mémoire à partir de l’activité récente :

Analyse des captures d’écran

Extraction de texte via OCR

Suivi du timing et du contexte

Organisation des informations en fichiers markdown locaux

Ces « mémoires » sont ensuite réutilisées dans les interactions futures, ce qui permet à Codex de gagner en pertinence au fil du temps.

Cette approche rapproche l’outil d’un concept clé en IA moderne : un assistant qui apprend votre environnement, pas seulement vos instructions.

Une configuration volontairement explicite

OpenAI ne cache pas la sensibilité du système. L’activation de Chronicle demande plusieurs étapes :

Activer Memories dans les paramètres

Autoriser l’enregistrement d’écran

Donner accès aux fonctions d’accessibilité

L’utilisateur garde aussi un contrôle direct :

Pause via la barre de menu

Désactivation complète à tout moment

Contrôle mémoire par conversation

Un point important : Chronicle peut consommer rapidement les limites d’usage (rate limits), car il repose sur des agents en arrière-plan.

Vie privée : entre précautions et zones grises

OpenAI insiste sur plusieurs garde-fous :

Les captures d’écran sont temporaires (6 heures max)

Elles sont traitées, mais non stockées côté serveur

Les données ne sont pas utilisées pour l’entraînement sans consentement

Mais certains choix posent question :

Les mémoires sont stockées localement en clair (non chiffrées)

Le système augmente le risque de prompt injection (instructions malveillantes à l’écran)

En clair, Chronicle est puissant, mais il introduit une nouvelle surface d’attaque et nécessite une vigilance accrue.

Une première version encore limitée

Chronicle est pour l’instant disponible uniquement sur macOS, réservé aux abonnés ChatGPT Pro, proposé en research preview (version expérimentale) et non disponible en Europe, au Royaume-Uni et en Suisse.

Ce statut montre bien qu’OpenAI teste encore les implications techniques et éthiques du système.

Une vision : l’IA comme couche invisible du travail

Chronicle n’est pas juste une fonctionnalité. C’est une direction. Jusqu’ici, l’IA dépendait de prompts explicites. Avec Chronicle, elle devient contextuelle, persistante, presque ambiante. Elle observe, comprend, et intervient avec moins d’effort côté utilisateur.

Cela rapproche Codex d’un modèle d’« agent personnel » capable de suivre un projet sur plusieurs sessions, comprendre des environnements complexes et réduire la friction cognitive.

Mais cette évolution pose une question centrale : jusqu’où sommes-nous prêts à laisser une IA observer notre écran pour mieux nous aider ?

La réponse déterminera probablement la prochaine étape de l’interface homme-machine.