Moto Sound Flow : L’enceinte Motorola « Sound by Bose » qui vous suit à la trace

Au CES 2026, Motorola ne se contente plus de lancer des smartphones. La marque déroule une stratégie d’écosystème — trackers, montre, stylet… et désormais une enceinte portable Moto Sound Flow qui tente de réinventer un geste banal : déplacer sa musique d’une pièce à l’autre, sans ouvrir d’application ni « recaster » à la main.

La Moto Sound Flow arrive dans le sillage des Moto Tag 2, Moto Watch et Moto Pen Ultra, tous rangés sous la bannière « moto things ». Motorola insiste sur une logique d’accessoires connectés pensés pour travailler ensemble, plutôt que comme des produits isolés.

Et l’enceinte est, sur le papier, celle qui traduit le mieux cette ambition : elle ne mise pas sur un assistant vocal omniprésent, mais sur une connectivité « invisible » censée fluidifier l’usage au quotidien.

Moto Sound Flow : Ce que Motorola met dans le cylindre

Côté design, Motorola joue la carte premium-sobre : un format cylindrique, un tissu texturé façon sergé, et deux coloris « Pantone-curated » Carbon et Warm Taupe.

Sous ce minimalisme, la fiche technique est plutôt musclée pour une enceinte nomade :

30 W au total, avec un woofer 20 W, un tweeter 10 W et deux radiateurs passifs, le tout « Sound by Bose ».

Wi-Fi + Bluetooth 5, avec des options orientées streaming « qualité maison ».

Batterie 6 000 mAh pour une autonomie annoncée d’environ 12 heures .

. Certification IP67 (poussière + immersion).

L’argument différenciant : l’UWB comme télécommande « contextuelle »

Le vrai point de rupture, c’est l’UWB (Ultra Wideband). Motorola ne l’utilise pas seulement pour « trouver » un appareil : ici, l’UWB sert à comprendre où vous êtes (ou plutôt où est votre téléphone) afin d’adapter automatiquement la diffusion.

Deux fonctions résument l’idée :

Dynamic Stereo : avec deux enceintes, le système ajuste automatiquement les canaux gauche/droite en fonction de la position du smartphone, pour éviter l’effet « stéréo inversée » quand on bouge.

Room Shift : en multiroom, l’audio bascule vers l’enceinte la plus proche quand vous changez de pièce, toujours via l’UWB.

C’est malin, parce que Motorola tente de rendre le multiroom moins « setup », plus « réflexe ». Reste une question : combien de foyers auront deux Sound Flow (ou plus) pour que ces fonctions deviennent indispensables ?

Prix, disponibilité

La Moto Sound Flow est annoncée à 199 € et doit arriver « dans les prochaines semaines » sur une sélection de marchés en Europe, Moyen-Orient, Afrique, Amérique latine et Asie-Pacifique.