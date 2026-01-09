Accueil » Withings s’associe à Abbott pour intégrer le suivi du glucose Lingo dans son application

Au CES 2026, Withings poursuit sa stratégie de convergence entre objets connectés et santé métabolique. La société française annonce un partenariat avec Abbott, qui permettra aux utilisateurs du capteur de glucose Lingo d’afficher directement leurs données glycémiques dans l’application Withings.

Une intégration qui marque une étape supplémentaire dans l’ambition de Withings de devenir une plateforme centrale de suivi de la santé au quotidien.

La glycémie entre dans l’écosystème Withings grâce à Abbott

Dès le premier trimestre 2026, les utilisateurs de Lingo pourront consulter leurs données de glucose en continu depuis l’application Withings, aux côtés des métriques déjà suivies par la marque (poids, composition corporelle, activité, sommeil ou santé cardiovasculaire).

Lingo est un capteur de glucose en continu (CGM) vendu sans ordonnance, conçu spécifiquement pour les personnes non diabétiques souhaitant mieux comprendre leur métabolisme, leurs réactions alimentaires ou leur niveau d’énergie au quotidien.

Dans le cadre de ce partenariat, Withings proposera également les capteurs Lingo directement sur son site américain, au prix de 89 dollars pour deux capteurs.

Une annonce cohérente avec la vision « longévité » de Withings

Ce partenariat s’inscrit logiquement dans la feuille de route dévoilée par Withings au CES 2026. Quelques jours plus tôt, la marque présentait une nouvelle balance connectée, pensée comme une véritable « station de longévité ».

Deux piliers clés structurent cette approche : la santé cardiovasculaire, et la santé métabolique, dont la glycémie est un indicateur central.

L’intégration de données issues d’un CGM comme Lingo renforce donc la cohérence de l’écosystème Withings, en élargissant son champ d’analyse au-delà des mesures traditionnelles.

Une tendance de fond dans la health tech

L’alliance entre Withings et Abbott n’est pas un cas isolé. Elle fait écho à d’autres rapprochements récents dans le secteur, notamment le partenariat entre Oura et Dexcom, autre acteur majeur des CGM grand public.

La glycémie devient progressivement un indicateur de bien-être et de performance, au-delà du strict cadre médical. Suivi de l’impact des repas, gestion de l’énergie, optimisation du sommeil ou prévention à long terme : les usages se multiplient, portés par des dispositifs de plus en plus accessibles.

Avec ce partenariat, Withings confirme une évolution stratégique majeure : transformer le suivi de santé en une expérience continue, intégrée et orientée prévention. L’ouverture de la glycémie aux non-diabétiques, combinée à une application déjà riche en données physiologiques, pourrait accélérer l’adoption de nouveaux réflexes santé. À condition, bien sûr, que ces données soient interprétées avec pédagogie et discernement.

Au CES 2026, Withings ne se contente plus de mesurer : la marque cherche désormais à connecter les signaux du corps pour dessiner une vision globale de la longévité.