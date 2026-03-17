Le suivi des e-mails est une tactique qui porte atteinte à la vie privée et qui permet aux annonceurs et aux spécialistes du marketing de suivre l’activité de vos e-mails lorsque vous utilisez des services comme Gmail. Bien que la plupart des fournisseurs de messagerie disposent de mécanismes pour vous protéger du suivi des e-mails, ils ne sont pas activés par défaut. En 2026, avec l’intégration croissante de l’IA dans Gmail, la question de la confidentialité est plus importante que jamais. Voici comment arrêter le suivi des e-mails dans Gmail.

Le suivi des e-mails est une technique de génération de prospects que les spécialistes du marketing utilisent pour analyser votre comportement et vous montrer des publicités ciblées. Lorsqu’un e-mail contient un pixel-espion (aussi appelé balise Web ou pixel invisible) intégré dans des images ou des liens, l’expéditeur peut savoir quand vous ouvrez l’e-mail, le nombre de fois que vous le consultez, et depuis quel appareil.

Arrêter le suivi des e-mails dans Gmail sur le Web

Ouvrez Gmail sur le Web et cliquez sur l’icône de l’engrenage des paramètres dans le coin supérieur droit de l’écran Lorsque le panneau « Paramètres rapides » apparaît, cliquez sur « Voir tous les paramètres » Dans l’onglet « Général », faites défiler jusqu’à la section « Images » et sélectionnez « Demander confirmation avant d’afficher des images externes » Faites défiler jusqu’en bas et cliquez sur « Enregistrer les modifications »

À l’avenir, Gmail n’affichera plus automatiquement les images, ce qui vous permettra d’éviter les pixels-espions dans les e-mails marketing.

Désactiver le suivi dans l’application mobile Gmail (Android et iOS)

Appuyez sur le menu hamburger dans le coin supérieur gauche et sélectionnez « Paramètres » Choisissez le compte de messagerie concerné, faites défiler jusqu’à la section « Images » Sélectionnez « Demander confirmation avant d’afficher des images externes »

Les nouvelles protections de Gmail en 2026

Depuis 2022, Gmail a renforcé ses protections contre le suivi. Google impose désormais des règles strictes aux expéditeurs en masse pour lutter contre le spam et les pratiques intrusives. Par ailleurs, Gmail a introduit le chiffrement de bout en bout pour les utilisateurs professionnels, une avancée majeure pour la confidentialité.

Google prépare également Shielded Email, une fonctionnalité d’alias d’e-mails qui permettra de s’inscrire sur des services sans révéler son adresse principale — réduisant ainsi drastiquement le suivi.

Aller plus loin : des alternatives à Gmail

Si la confidentialité est votre priorité absolue, bloquer les images ne suffit pas. De plus en plus d’utilisateurs se tournent vers Proton Mail, dont le chiffrement de bout en bout est activé par défaut sur tous les messages — sans publicité ni analyse de contenu. Face à l’intégration de l’IA dans Gmail, Proton Mail se positionne comme l’alternative éthique pour ceux qui ne veulent pas que leurs e-mails alimentent des modèles d’apprentissage.

Enfin, pensez à sécuriser votre compte Gmail avec une passkey plutôt qu’un simple mot de passe — c’est la méthode la plus sûre contre le phishing en 2026.