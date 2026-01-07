Accueil » Motorola Signature : Le nouveau roi du premium avec 7 ans de mises à jour

Motorola change de registre. Après des semaines de fuites qui le présentaient comme un probable « Edge 70 Ultra », la marque dévoile officiellement le Motorola Signature : un smartphone premium qui vise la vitrine, autant par son design affûté que par une promesse longtemps absente chez Moto… sept ans de mises à jour.

Un lancement qui rebrande l’ambition : Signature plutôt que Edge

Le choix du nom n’est pas anodin : « Signature » installe l’idée d’une ligne plus luxueuse et plus durable, et Motorola confirme un déploiement d’abord européen à 999 €, puis vers le Moyen-Orient, l’Afrique, l’Amérique latine et l’Asie-Pacifique.

La fiche technique joue la surenchère « 2026 » : écran AMOLED de 6,8 pouces, définition 1,5K, fréquence de rafraîchissement de 165 Hz et pic de luminosité annoncé jusqu’à 6 200 nits. Sur le papier, c’est une proposition très agressive, pensée pour le scroll ultra-fluide et les usages gaming/vidéo. Dans la vraie vie, le « pic nits » dépendra fortement des conditions (fenêtre HDR, plein soleil, zones réduites), mais le message est clair : Motorola veut reprendre l’initiative sur l’affichage.

Snapdragon 8 Gen 5, batterie silicium-carbone : la performance sans épaissir

Motorola équipe le Signature du Snapdragon 8 Gen 5, avec jusqu’à 16 Go de LPDDR5x et 1 To de stockage (UFS avancé selon les variantes). Le duo le plus intéressant, c’est batterie + finesse : Motorola annonce une batterie 5 200 mAh au format silicium-carbone, logée dans un châssis de 6,99 mm pour 186 g.

La charge suit le rythme : 90 W filaire et 50 W sans fil.

Motorola renforce aussi la couche « protection » : cadre aluminium, Gorilla Glass Victus 2, certifications IP68/IP69 et MIL-STD-810H. Deux coloris Pantone sont annoncés : Carbon et Martini Olive.

Photo : « tout en 50 mégapixels », avec périscope 3x

Motorola unifie son discours photo autour d’un choix simple : des capteurs de 50 mégapixels partout.

Selfie : 50 mégapixels (Sony LYTIA)

Principal : Sony LYTIA 828 50 mégapixels avec OIS

Ultra grand-angle : 50 mégapixels avec macro

Téléobjectif périscope : Sony LYTIA 600 50 mégapixels, OIS, zoom optique 3x

Le message est cohérent : Motorola vise la polyvalence « flagship », avec un vrai module périscope — un détail qui sépare encore les haut de gamme « sérieux » des premium plus décoratifs.

7 ans de support : Motorola se met enfin au niveau des meilleurs

C’est probablement la phrase la plus stratégique du communiqué : le Motorola Signature est le premier Motorola à promettre 7 ans de mises à jour Android et 7 ans de correctifs de sécurité, avec Android 16 et l’interface maison (Hello UI / Hello UX selon les marchés).

C’est un virage culturel : dans le premium, la longévité logicielle est devenue un critère aussi important que la caméra.

Motorola veut vendre du « premium crédible », pas seulement du « beau »

Le Motorola Signature raconte une stratégie plus nette qu’un simple flagship de plus. Le design (6,99 mm) sert l’émotion et la différenciation, la batterie silicium-carbone sert l’argument moderne : plus d’autonomie sans brique dans la poche. Les 7 ans d’updates servent la crédibilité — et surtout la justification d’un prix à 999 €. Et enfin, le 165 Hz et les « 6 200 nits » servent le marketing… mais aussi la perception immédiate en magasin.

Reste à voir le seul juge de paix du premium : l’équilibre thermique, l’autonomie réelle et la photo en conditions difficiles. Mais sur le papier, Motorola signe ici ce qu’il lui manquait depuis longtemps : un téléphone haut de gamme qui ne semble pas demander pardon d’exister.